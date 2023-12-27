https://ria.ru/20231227/maydan-1918566877.html

Экс-глава МВД Украины рассказал об участии ЕС и США в событиях Майдана

Экс-глава МВД Украины рассказал об участии ЕС и США в событиях Майдана - РИА Новости, 28.12.2023

Экс-глава МВД Украины рассказал об участии ЕС и США в событиях Майдана

Группа людей, участвовавших в государственных переворотах и цветных революциях на постсоветском пространстве, появилась в Киеве задолго до событий Майдана,... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-27T20:02

2023-12-27T20:02

2023-12-28T00:01

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ООН, 27 ноя — РИА Новости. Группа людей, участвовавших в государственных переворотах и цветных революциях на постсоветском пространстве, появилась в Киеве задолго до событий Майдана, рассказал на неформальном заседании Совбеза ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко. Сегодня по инициативе России проходит неформальная встреча СБ ООН на тему "Десять лет Евромайдана: шаг в пропасть"."На Украине в то время действовал безвизовый режим для представителей ЕС и США, чем, на наш взгляд, непременно воспользовались спецслужбы указанных стран. <...> Мы располагаем данными о том, что группа лиц, участвовавшая в государственных переворотах и цветных революциях на постсоветском пространстве и в странах Северной Африки, задолго до расстрелов на Майдане появилась в Киеве", — сказал Захарченко.Он отметил, что эти люди тесно общались с лидерами украинской оппозиции на протяжении многих лет и постоянно находились в гуще протестов. Как указал Захарченко, его ведомство установило группу лиц, которая ранее не только обучалась в западных центрах применению технологий цветных революций, но и проходила на территории США специальную подготовку по противодействию полиции и ведению боев в городских условиях.По словам экс-главы МВД, представители западных ЧВК стали появляться на Майдане уже в декабре 2013 года. "Они формально взяли на себя функцию охраны мирных манифестантов, а на самом деле боевой подготовки сотен Майдана. Уже в декабре правоохранительная система располагала информацией о том, что в Киев нелегально завозится огнестрельное оружие", — отметил Захарченко.Он также добавил, что на предостережение МВД Украины и просьбу отменить безвизовый режим либо выдворить нежелательных лиц из страны администрация президента и МИД ответили отказом, ссылаясь на политическую нецелесообразность.Кроме того, Захарченко рассказал, что "неизвестными снайперами" во время госпереворота были преимущественно выходцы из стран Балтии и Грузии, тесно связанные со спецслужбами США и западных государств. По его словам, помимо тех вооруженных людей, которые попали в объективы многих СМИ, в операции задействовали несколько групп профессиональных стрелков разных национальностей, не знавших о деятельности друг друга. Их задачей было только выполнение самой стрельбы, уточнил экс-глава МВД."Они скрытно прибывали без оружия на заранее приготовленное для стрельбы место (оружие уже находилось на месте). После выполнения задания также скрытно отходили", — рассказал он.В свою очередь, центр управления госпереворотом находился в посольстве США в Киеве, заявил Захарченко. По его словам, к процессу были причастны также представители Великобритании, Германии и Польши. Кроме того, определенную роль отвели Прибалтийским странам и Грузии."В основе процессов, которые привели Украину к кровавому сценарию, лежит политика западных стран, которые после распада СССР приложили массу усилий для того, чтобы Украина стала форпостом борьбы против России. По сути, ее сделали анти-Россией. Запад поставил пред Украиной две задачи — это дискредитация русского мира и война в интересах западного капитала", — подчеркнул Захарченко.По его словам, задачей Запада было "рассорить, стравить братские народы России и Украины в кровавой междоусобице".В ноябре исполнилось десять лет с того момента, как на главной киевской площади (майдан Незалежности) начались протесты, приведшие к госперевороту. Причиной послужила приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. Власти и оппозиция Украины 21 февраля 2014 года при посредничестве ЕС подписали соглашение об урегулировании. Оно предполагало возобновление действия конституции Украины 2004-го с внесенными ранее изменениями, формирование правительства национального единства, проведение президентских выборов сразу же после принятия новой конституции страны. Власть и оппозиция обязались воздерживаться от применения силовых мер, однако 22 февраля участники протестов захватили правительственный квартал. В преддверии нападения бывший тогда президентом Украины Виктор Янукович покинул Киев и отправился в Харьков. После этого по инициативе оппозиции Верховная рада, нарушив договоренности между главой государства и оппозиционерами, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД и назначила проведение новых президентских выборов, обвинив Януковича в том, что он якобы "неконституционным образом самоустранился от осуществления полномочий".

https://ria.ru/20231016/ukraina-1902975388.html

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Наталья Макарова

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