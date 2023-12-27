https://ria.ru/20231227/mashkov-1918374746.html

Владимир Машков стал президентом "Золотой Маски"

Владимир Машков стал президентом "Золотой Маски" - РИА Новости, 27.12.2023

Владимир Машков стал президентом "Золотой Маски"

Председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков стал президентом Национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска", вице-президентом стал... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T10:09

2023-12-27T10:09

2023-12-27T10:09

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владимир машков

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков стал президентом Национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска", вице-президентом стал секретарь СТД Кирилл Крок, сообщается на официальном сайте Союза. Заседание секретариата СТД в новом составе прошло во вторник. "Полномочия Президента "Золотой Маски" принял на себя Председатель СТД РФ В. Л. Машков, а Вице-президентом стал Секретарь СТД РФ К. И. Крок", - говорится в сообщении. Отмечается, что секретариат также поддержал предложение Машкова приступить к подготовке программы и плана мероприятий по празднованию в 2026 году 150-летия СТД. Кроме того, было единогласно принято решение секретариата о создании Донецкого регионального отделения СТД РФ. "Теперь в СТД РФ 78 региональных отделений. Ведется подготовительная работа о создании региональных отделений и в других новых субъектах Российской Федерации", - добавили в сообщении. Следующее заседание секретариата СТД РФ состоится в январе 2024 года.

https://ria.ru/20231204/mashkov-1913749088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, владимир машков, россия, театр