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Владимир Машков стал президентом "Золотой Маски" - РИА Новости, 27.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:09 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/mashkov-1918374746.html
Владимир Машков стал президентом "Золотой Маски"
Владимир Машков стал президентом "Золотой Маски" - РИА Новости, 27.12.2023
Владимир Машков стал президентом "Золотой Маски"
Председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков стал президентом Национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска", вице-президентом стал... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:09
2023-12-27T10:09
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков стал президентом Национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска", вице-президентом стал секретарь СТД Кирилл Крок, сообщается на официальном сайте Союза. Заседание секретариата СТД в новом составе прошло во вторник. "Полномочия Президента "Золотой Маски" принял на себя Председатель СТД РФ В. Л. Машков, а Вице-президентом стал Секретарь СТД РФ К. И. Крок", - говорится в сообщении. Отмечается, что секретариат также поддержал предложение Машкова приступить к подготовке программы и плана мероприятий по празднованию в 2026 году 150-летия СТД. Кроме того, было единогласно принято решение секретариата о создании Донецкого регионального отделения СТД РФ. "Теперь в СТД РФ 78 региональных отделений. Ведется подготовительная работа о создании региональных отделений и в других новых субъектах Российской Федерации", - добавили в сообщении. Следующее заседание секретариата СТД РФ состоится в январе 2024 года.
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новости культуры, владимир машков, россия, театр
Культура, Новости культуры, Владимир Машков, Россия, Театр
Владимир Машков стал президентом "Золотой Маски"

Владимир Машков стал президентом премии и фестиваля "Золотая Маска"

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоХудожественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков стал президентом Национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска", вице-президентом стал секретарь СТД Кирилл Крок, сообщается на официальном сайте Союза.
Заседание секретариата СТД в новом составе прошло во вторник.
"Полномочия Президента "Золотой Маски" принял на себя Председатель СТД РФ В. Л. Машков, а Вице-президентом стал Секретарь СТД РФ К. И. Крок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что секретариат также поддержал предложение Машкова приступить к подготовке программы и плана мероприятий по празднованию в 2026 году 150-летия СТД.
Кроме того, было единогласно принято решение секретариата о создании Донецкого регионального отделения СТД РФ. "Теперь в СТД РФ 78 региональных отделений. Ведется подготовительная работа о создании региональных отделений и в других новых субъектах Российской Федерации", - добавили в сообщении.
Следующее заседание секретариата СТД РФ состоится в январе 2024 года.
Владимир Машков - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
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