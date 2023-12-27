https://ria.ru/20231227/marinka-1918494095.html
Пушилин не исключил, что Марьинку восстановят
Пушилин не исключил, что Марьинку восстановят - РИА Новости, 27.12.2023
Пушилин не исключил, что Марьинку восстановят
Решение по восстановлению Марьинки надо принимать позже, с большой долей вероятности оно будет положительное, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T16:26
2023-12-27T16:26
2023-12-27T22:58
специальная военная операция на украине
марьинка (донецкая область)
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Решение по восстановлению Марьинки надо принимать позже, с большой долей вероятности оно будет положительное, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Я считаю, что решение по восстановлению Марьинки мы будем принимать немного позже, потому что для нас в целом - это очень важное событие то, что Марьинка освобождена, это позволит хоть в какой-то части уже, по крайней мере, нескольким районам Донецка вздохнуть. Относительно, конечно, но, тем не менее", - сказал он журналистам.Пушилин добавил, что освобождение Марьинки было воспринято "крайне положительно" в ДНР. "А по восстановлению примем решение чуть позже. С большой долей вероятности это решение будет положительное", - сказал он.
https://ria.ru/20231226/zaluzhnyy-1918264978.html
марьинка (донецкая область)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марьинка (донецкая область), безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр, россия
Специальная военная операция на Украине, Марьинка (Донецкая область), Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия
Пушилин не исключил, что Марьинку восстановят
Пушилин допустил, что освобожденную от ВСУ Марьинку могут восстановить