https://ria.ru/20231227/marinka-1918494095.html

Пушилин не исключил, что Марьинку восстановят

Пушилин не исключил, что Марьинку восстановят - РИА Новости, 27.12.2023

Пушилин не исключил, что Марьинку восстановят

Решение по восстановлению Марьинки надо принимать позже, с большой долей вероятности оно будет положительное, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T16:26

2023-12-27T16:26

2023-12-27T22:58

специальная военная операция на украине

марьинка (донецкая область)

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Решение по восстановлению Марьинки надо принимать позже, с большой долей вероятности оно будет положительное, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Я считаю, что решение по восстановлению Марьинки мы будем принимать немного позже, потому что для нас в целом - это очень важное событие то, что Марьинка освобождена, это позволит хоть в какой-то части уже, по крайней мере, нескольким районам Донецка вздохнуть. Относительно, конечно, но, тем не менее", - сказал он журналистам.Пушилин добавил, что освобождение Марьинки было воспринято "крайне положительно" в ДНР. "А по восстановлению примем решение чуть позже. С большой долей вероятности это решение будет положительное", - сказал он.

https://ria.ru/20231226/zaluzhnyy-1918264978.html

марьинка (донецкая область)

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Кирилл Волков

марьинка (донецкая область), безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр, россия