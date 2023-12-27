https://ria.ru/20231227/makron-1918370218.html

Победа Ле Пен на выборах стала бы кошмаром для Макрона, считают во Франции

Победа Ле Пен на выборах стала бы кошмаром для Макрона, считают во Франции - РИА Новости, 27.12.2023

Победа Ле Пен на выборах стала бы кошмаром для Макрона, считают во Франции

Победа главы фракции партии "Национальное объединение" в нижней палате французского парламента Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции в 2027 году... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T09:46

2023-12-27T09:46

2023-12-27T09:46

в мире

франция

эммануэль макрон

марин ле пен

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Победа главы фракции партии "Национальное объединение" в нижней палате французского парламента Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции в 2027 году стала бы кошмаром для нынешнего президента страны Эммануэля Макрона, считает французский сенатор Франсуа Патриа. Президентские полномочия Макрона истекают весной 2027 года. "Он (Макрон) прекрасно знает, что если она станет его преемником, все будут осуждать его, заявив, что Макрон не только ничего не сделал, но и привел Марин Ле Пен (к власти) ... Это его кошмар, поэтому я думаю, хотя он и не говорит об этом открыто, каждый день он видит свою работу в том, чтобы это предотвратить", - приводит газета Financial Times слова Патриа, который имеет тесные связи с Макроном. По данным издания, возможность того, что Макрона на посту сменит Ле Пен, уже не кажется фантастической для многих во Франции. При этом Financial Times отмечает, что многое еще может измениться как внутри страны, так и за рубежом, что повлияет на преемственность, и приведет к появлению других кандидатов на пост главы государства. Как пишет газета, Макрон испытывает сложности в управлении страной. В частности, он больше не может навязывать свою законодательную программу, поскольку его альянсу не хватает голосов в парламенте. А тяжелое состояние государственных финансов Франции также означает, что у правительства меньше возможностей для решения проблем, как это было во время пандемии и энергетического кризиса. "Опросы показывают, что его общественная поддержка редко была ниже, а его авторитет начал ослабевать даже среди политиков из его собственных рядов", - пишет издание. Отмечается, что союзники Макрона отказываются говорить о том, что произойдет после его президентского срока. Такие разговоры, по их мнению, являются преждевременными и неуместными. В сентябре проведенный компанией Elabe для телеканала BFMTV опрос показал, что почти каждый второй француз считает, что лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен обладает необходимыми качествами для того, чтобы быть избранной в 2027 году, а 61% верят, что она может стать следующим президентом.

https://ria.ru/20231226/rossiya-1918116106.html

https://ria.ru/20231130/makron-1912916029.html

франция

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, эммануэль макрон, марин ле пен