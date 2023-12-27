https://ria.ru/20231227/makhachkala-1918498513.html
Глава Дагестана назвал беспорядки в аэропорту неудавшейся провокацией
Глава Дагестана назвал беспорядки в аэропорту неудавшейся провокацией - РИА Новости, 27.12.2023
Глава Дагестана назвал беспорядки в аэропорту неудавшейся провокацией
Глава Дагестана Сергей Меликов призвал прекратить обсуждать беспорядки в аэропорту Махачкалы, назвав это отдельной неудавшейся провокацией и подчеркнув, что... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T16:35
2023-12-27T16:35
2023-12-27T16:35
происшествия
махачкала
сергей меликов
республика дагестан
беспорядки в аэропорту махачкалы
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов призвал прекратить обсуждать беспорядки в аэропорту Махачкалы, назвав это отдельной неудавшейся провокацией и подчеркнув, что Дагестан всегда объединял людей разных взглядов. "Наверное, пора эту тему уже отставить в сторону. Потому что, Дагестан и до этих событий задолго, и во время этих событий, и сегодня Дагестан является центром, который объединяет людей и различных конфессий, и различных национальностей, и различных взглядов. И, на самом деле, если какая-то отдельная провокация неполучившаяся имела место в Дагестане быть, на мой взгляд, обсуждать ее сегодня - это все равно, что пилить опилки", - сказал он журналистам. По его словам, то, что это была неудавшаяся провокация, "для всех очевидно". Двадцать девятого октября в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По последним данным, за нарушения общественного порядка полиция задержала 201 человека, на 155 из них составлены административные материалы.
https://ria.ru/20231201/sud-1913231158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, сергей меликов, республика дагестан, беспорядки в аэропорту махачкалы
Происшествия, Махачкала, Сергей Меликов, Республика Дагестан, Беспорядки в аэропорту Махачкалы
Глава Дагестана назвал беспорядки в аэропорту неудавшейся провокацией
Меликов назвал беспорядки в Махачкале провокацией и призвал их не обсуждать
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов призвал прекратить обсуждать беспорядки в аэропорту Махачкалы, назвав это отдельной неудавшейся провокацией и подчеркнув, что Дагестан всегда объединял людей разных взглядов.
"Наверное, пора эту тему уже отставить в сторону. Потому что, Дагестан и до этих событий задолго, и во время этих событий, и сегодня Дагестан является центром, который объединяет людей и различных конфессий, и различных национальностей, и различных взглядов. И, на самом деле, если какая-то отдельная провокация неполучившаяся имела место в Дагестане быть, на мой взгляд, обсуждать ее сегодня - это все равно, что пилить опилки", - сказал он журналистам.
По его словам, то, что это была неудавшаяся провокация, "для всех очевидно".
Двадцать девятого октября в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива
. Сообщалось, что они, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля
, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По последним данным, за нарушения общественного порядка полиция задержала 201 человека, на 155 из них составлены административные материалы.
Почти 200 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы понесли наказание