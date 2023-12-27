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Оборудование в лизинг для бизнеса: топ-5 токарных станков

Оборудование в лизинг для бизнеса: топ-5 токарных станков - РИА Новости, 27.12.2023

Оборудование в лизинг для бизнеса: топ-5 токарных станков

Доступный способ модернизировать производство – взять оборудование в лизинг. Строительное, металло- и деревообрабатывающее, пищевое – ГК "Альфа-Лизинг" подберет РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T17:29

2023-12-27T17:29

2023-12-27T17:29

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Доступный способ модернизировать производство – взять оборудование в лизинг. Строительное, металло- и деревообрабатывающее, пищевое – ГК "Альфа-Лизинг" подберет любое под задачи малого и среднего бизнеса. Компания предлагает предпринимателям использовать лизинг для более интенсивного роста и высвобождения ресурсов на развитие бизнеса. В интересах клиентов ГК "Альфа-Лизинг" детально изучает рынок специализированного оборудования. Сегодня эксперты компании представляют топ-5 износостойких станков для металлообработки. "Устаревшее оборудование серьезно тормозит развитие производства, не позволяет наращивать объемы выпускаемой продукции, препятствует внедрению инноваций, а в итоге бьет по конкурентоспособности. Хорошее решение – лизинг. Мы предоставляем оснащение для самых разных сфер производства. Можем и сами подобрать качественные станки по запросу или рассмотреть заявку клиента на конкретный аппарат", – поясняет руководитель отдела по работе со средним корпоративным бизнесом ГК "Альфа-Лизинг" Александр Анкушин.Ключевой показатель надежности и эффективности оборудования – его износостойкость. Во многом она зависит от качества обслуживания станка, наличия сервисных центров, доступности комплектующих, но на старте важны основные характеристики модели: мощность, скорость обработки, производительность, качество узлов, максимальный диаметр и расстояние между центрами, позволяющие обрабатывать те или иные заготовки, вес и цена. Значение имеет и производитель – вернее, "голова", так как почти все оборудование сегодня собирается в Китае.Эксперт ГК "Альфа-Лизинг" представил топ-5 наиболее мощных и востребованных сегодня станков по металлообработке для широкого промышленного использования.Пятое место он отдал автоматизированной установке лазерного реза Bodor A3 3000W IPG (Бодор Эй 3000ДАБЛЮ АЙПИДЖИ), которая предназначена для высокоскоростного раскроя листового материала из нержавейки, титана, черных и легированных сталей, цветных металлов, таких как медь, латунь, бронза, а также для гравировки по металлу."Оптоволоконный лазер Bodor А3 обладает рядом несомненных достоинств. Станок имеет мощную конструкцию – фрезерованную цельносварную станину повышенной прочности, устойчивую к вибрациям и ударным нагрузкам. Гарантия на станину – 20 лет. Отмечу также качество лазерного луча, точность раскроя, высокую скорость работы. Программное обеспечение – швейцарское. Позволяет автоматически оптимизировать заказы на резку, быстро находить края, реализовывать интеллектуальную компоновку графической резки. Система управления простая и быстрая – очень упрощает работу", – рассказал Анкушин.Затраты на обслуживание станка, добавил он, минимальны. Для источника излучения не требуется расходных материалов. Вдобавок к этому нет необходимости держать в штате специалиста, выполняющего настройку и юстировку лазера.Цена лазерного станка составляет порядка 4,5 миллиона рублей.Четвертое место эксперт "Альфа-Лизинг" отдал автомату продольного точения Blin Machinery BL-CSL205 (Блин Машинари БиЭл-СиЭсЭл205) для обработки прутков из различных металлических материалов – от цветных сплавов до труднообрабатываемых сталей. Станки такого типа, по словам специалиста, чаще всего используют для выполнения тонких работ – обработки длинных и тонких заготовок."Основное отличие автоматов продольного точения от токарных станков в чистом виде – это использование подвижной шпиндельной бабки, которая производит продольную подачу заготовки вдоль оси шпинделя. Автомат позволяет обрабатывать фасонные поверхности и производить контурную фрезеровку. Эти станки популярны как на крупносерийных производствах, так и на малых и средних предприятиях. Главные преимущества такого агрегата – широкий спектр операций на радиусных поверхностях, а также высокая производительность и точность обработки", – отметил Анкушин.Монолитная станина выполнена из сплава Mechanite (Меканайт), который обладает отличными литейными и прочностными свойствами, и это существенно повышает жесткость всей конструкции станка. Автомат оснащен централизованной системой подачи смазки и охлаждающей жидкости. Конструкция позволяет установить до шести резаков и менять их автоматически в процессе работы. Управляется станок современной системой числового программного управления (ЧПУ). За счет этого его легко освоить.Бронзы в пятерке высококлассных станков, по мнению эксперта, достойна установка лазерной резки IRONMAC 3015CT6-300 (3015СиТи6-300), которая способна обрабатывать не только листовые, но и трубные заготовки.Комбинированный комплекс является универсальным решением для полного цикла работы с металлом. Никакие дополнительные станки не понадобятся, уверяет эксперт."Оптоволоконная установка лазерного раскроя IRONMAC 3015CT6-300 имеет очень широкий спектр применения. Ее используют в космической, авиационной, автомобильной, оборонной, металлургической, нефтегазовой и других отраслях. Ключевое ее назначение – скоростная чистовая резка листовых металлов в автоматизированном режиме. Это черные, нержавеющие, цветные металлы. В комплект входят трубные модули, которые позволяют обрабатывать трубы как круглого, так и профильного сечения – различного диаметра и длиной до шести метров. Причем от оператора ничего не требуется, кроме как нажать кнопку "старт", – констатирует специалист.Стоимость универсальной установки – свыше 8,8 миллиона рублей.Серебро в подборке лучших моделей по металлообработке эксперт отдает токарному станку с ЧПУ JET-26S (ДЖЕТ-26Эс)."Это мощный станок для средних заготовок из металлов обычной и высокой твердости, с горизонтальной станиной и направляющими скольжения. Выполнена станина из высококачественного чугуна, подвергнутого искусственному старению для снижения коробления, – представляет модель Анкушин. – Конструкция шпинделя – максимально жесткая. Производят шпиндели и патроны ведущие азиатские и европейские игроки рынка. Системы ЧПУ и привода – от безусловных лидеров: немецкого Siemens и японского Fanuc. Агрегат имеет систему централизованной смазки, лампу освещения рабочей зоны, кабинетную защиту, сигнальный фонарь указания режимов работы, регулируемые установочные опоры, протокол проверки точности. Это качественный высокоточный станок с высокой производительностью".Наконец, первое место среди установок по работе с металлом занимает вертикальный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ DMTG VDLS-850 (ДИЭМТИДЖИ ВИДИЭЛСИ-850) для единичного и серийного производства."Современный, высокоскоростной, высокопроизводительный. Как и другие станки в нашей пятерке, предназначен для точной обработки заготовок из стали, чугуна, цветных металлов. Как и JET СТ-26S, снабжен системой ЧПУ Fanuc и Siemens. Идеально подходит для обработки деталей, имеющих сложную геометрическую форму, в частности, для изготовления пресс-форм. Выполняет такие операции, как фрезерование, сверление, зенкерование, растачивание, нарезание резьбы, обрабатывает двухмерные и трехмерные изогнутые поверхности. Станина – цельнолитая из высокопрочного чугуна, высокая жесткость конструкции, вибрация при обработке отсутствует. Мощный высокоскоростной шпиндель, прогрессивные режимы резания, точные перемещения по осям – одним словом, лидер нашего рейтинга", - резюмирует эксперт.Обрабатывающий центр применяется в машиностроительной, автомобильной, авиа- и энергетической промышленности, в приборостроении. Цена – 5,8-6,5 миллиона рублей.По оценкам профильных компаний, динамика продаж и роста цен на станки по металлообработке в России отражает сложную экономическую и политическую мировую ситуацию последних лет. Ковид, антироссийские санкции, рост курса валют по отношению к рублю – негативное влияние очевидно."Представителям малого и среднего бизнеса особенно сложно. Но, к счастью, есть и те, кто чувствует конъюнктуру рынка, и понимает, что надо ковать железо пока горячо. Если ты производитель, без надежного оборудования на высокие обороты не выйти. И лизинг в таком случае действительно позволяет эффективно модернизировать производство", – убежден руководитель отдела по работе со средним корпоративным бизнесом ГК "Альфа-Лизинг" Анкушин.Также он отметил, что лизингополучатель может оформить оборудование на выгодных условиях.Сегодня лизинговый портфель ООО "Альфа-Лизинг" превышает 387 миллиардов рублей. Компания более 25 лет подбирает и финансирует покупку автомобилей, спецтехники и оборудования по запросу клиентов. За годы работы на рынке бизнесу передано более 110 тысяч единиц техники. Количество лояльных клиентов превышает 50 тысяч человек. Здесь рады помочь предпринимателю подняться на новый технологический уровень, который позволяет нарастить объемы производства и способствует развитию бизнеса более высокими темпами.Реклама, ООО "Альфамобиль", erid: 4CQwVszH9pWvJXEEWkA

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, экономика, авто, автомобильные дороги, европа, китай