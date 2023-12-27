РЖД запустят полностью импортозамещенную "Ласточку"
РЖД запустят импортозамещенную "Ласточку" 28 декабря, поезд назвали "Финист"
Скоростной поезд "Ласточка". Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. РЖД в четверг запустят первый импортозамещенный аналог электропоезда "Ласточка" под названием "Финист", сообщили РИА Новости в компании.
«
"Двадцать восьмого декабря на сети РЖД начинает курсировать первый полностью импортозамещенный аналог "Ласточки". Имя для нового поезда — "Финист" — выбрали народным голосованием", — рассказали в "Российских железных дорогах".
В компании уточнили, что его название связано с символом вечного обновления и возрождения, этот образ повторяет судьбу "Ласточки", которая прошла перерождение из зарубежного подвижного состава в отечественный.
Первый "Финист" отправится от платформы вокзала Екатеринбург, чтобы доставить пассажиров в Каменск-Уральский. На первом этапе состав будет курсировать на действующих пригородных маршрутах в Свердловской области, а с января планируется выход "Финистов" на новые маршруты из Екатеринбурга в Карпинск (через Серов) и Верхотурье.
Название "Финист" получил электропоезд ЭС104 — модель новой так называемой "Ласточки" полностью из российских комплектующих. Он имеет пять вагонов, 416 мест. В версии, построенной холдингом "Синара — транспортные машины" вместе с немецким концерном Siemens на заводе "Уральские локомотивы", было 346 посадочных мест.
Сиденья в салоне расположены по три и по два в ряду. Спинки не откидываются. Мест друг напротив друга нет. Есть USB-разъемы для зарядных устройств. Предусмотрено отдельное регулирование температуры для каждого вагона. Одна из "фишек" новой "Ласточки" — стало больше туалетов: три вместо двух в ее предшественнице, построенной в партнерстве с Siemens.
О планах запустить первые импортозамещенные аналоги "Ласточек" на Урале рассказал в интервью РИА Новости в июле занимавший тогда пост гендиректора по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов. В ноябре замгендиректора РЖД Иван Колесников отметил, что составы могут появиться и на маршрутах Пермского края.