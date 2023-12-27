Рейтинг@Mail.ru
РЖД запустят полностью импортозамещенную "Ласточку" - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 27.12.2023 (обновлено: 16:19 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/lastochka-1918430693.html
РЖД запустят полностью импортозамещенную "Ласточку"
РЖД запустят полностью импортозамещенную "Ласточку" - РИА Новости, 27.12.2023
РЖД запустят полностью импортозамещенную "Ласточку"
РЖД в четверг запустят первый импортозамещенный аналог электропоезда "Ласточка" под названием "Финист", сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T13:30
2023-12-27T16:19
ржд
экономика
екатеринбург
каменск-уральский
дмитрий пегов
siemens
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40818/66/408186692_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_75a08416a74b84c382e696ebcb4d2734.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. РЖД в четверг запустят первый импортозамещенный аналог электропоезда "Ласточка" под названием "Финист", сообщили РИА Новости в компании.&quot;Двадцать восьмого декабря на сети РЖД начинает курсировать первый полностью импортозамещенный аналог &quot;Ласточки&quot;. Имя для нового поезда — &quot;Финист&quot; — выбрали народным голосованием&quot;, — рассказали в &quot;Российских железных дорогах&quot;.В компании уточнили, что его название связано с символом вечного обновления и возрождения, этот образ повторяет судьбу "Ласточки", которая прошла перерождение из зарубежного подвижного состава в отечественный.Первый "Финист" отправится от платформы вокзала Екатеринбург, чтобы доставить пассажиров в Каменск-Уральский. На первом этапе состав будет курсировать на действующих пригородных маршрутах в Свердловской области, а с января планируется выход "Финистов" на новые маршруты из Екатеринбурга в Карпинск (через Серов) и Верхотурье.Название "Финист" получил электропоезд ЭС104 — модель новой так называемой "Ласточки" полностью из российских комплектующих. Он имеет пять вагонов, 416 мест. В версии, построенной холдингом "Синара — транспортные машины" вместе с немецким концерном Siemens на заводе "Уральские локомотивы", было 346 посадочных мест.Сиденья в салоне расположены по три и по два в ряду. Спинки не откидываются. Мест друг напротив друга нет. Есть USB-разъемы для зарядных устройств. Предусмотрено отдельное регулирование температуры для каждого вагона. Одна из "фишек" новой "Ласточки" — стало больше туалетов: три вместо двух в ее предшественнице, построенной в партнерстве с Siemens.О планах запустить первые импортозамещенные аналоги "Ласточек" на Урале рассказал в интервью РИА Новости в июле занимавший тогда пост гендиректора по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов. В ноябре замгендиректора РЖД Иван Колесников отметил, что составы могут появиться и на маршрутах Пермского края.
https://ria.ru/20231002/poezd-1899815403.html
https://ria.ru/20231208/novyygod-1914517658.html
екатеринбург
каменск-уральский
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40818/66/408186692_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_38f55ff7897769e5aa95195b564507da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ржд, экономика, екатеринбург, каменск-уральский, дмитрий пегов, siemens, свердловская область
РЖД, Экономика, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Дмитрий Пегов, Siemens, Свердловская область
РЖД запустят полностью импортозамещенную "Ласточку"

РЖД запустят импортозамещенную "Ласточку" 28 декабря, поезд назвали "Финист"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСкоростной поезд "Ласточка"
Скоростной поезд Ласточка - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Скоростной поезд "Ласточка". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. РЖД в четверг запустят первый импортозамещенный аналог электропоезда "Ласточка" под названием "Финист", сообщили РИА Новости в компании.
«

"Двадцать восьмого декабря на сети РЖД начинает курсировать первый полностью импортозамещенный аналог "Ласточки". Имя для нового поезда — "Финист" — выбрали народным голосованием", — рассказали в "Российских железных дорогах".

В компании уточнили, что его название связано с символом вечного обновления и возрождения, этот образ повторяет судьбу "Ласточки", которая прошла перерождение из зарубежного подвижного состава в отечественный.
Первый "Финист" отправится от платформы вокзала Екатеринбург, чтобы доставить пассажиров в Каменск-Уральский. На первом этапе состав будет курсировать на действующих пригородных маршрутах в Свердловской области, а с января планируется выход "Финистов" на новые маршруты из Екатеринбурга в Карпинск (через Серов) и Верхотурье.
Электропоезд Ласточка и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
РЖД работают над поездом без машиниста в кабине
2 октября, 01:44
Название "Финист" получил электропоезд ЭС104 — модель новой так называемой "Ласточки" полностью из российских комплектующих. Он имеет пять вагонов, 416 мест. В версии, построенной холдингом "Синара — транспортные машины" вместе с немецким концерном Siemens на заводе "Уральские локомотивы", было 346 посадочных мест.
Сиденья в салоне расположены по три и по два в ряду. Спинки не откидываются. Мест друг напротив друга нет. Есть USB-разъемы для зарядных устройств. Предусмотрено отдельное регулирование температуры для каждого вагона. Одна из "фишек" новой "Ласточки" — стало больше туалетов: три вместо двух в ее предшественнице, построенной в партнерстве с Siemens.
О планах запустить первые импортозамещенные аналоги "Ласточек" на Урале рассказал в интервью РИА Новости в июле занимавший тогда пост гендиректора по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов. В ноябре замгендиректора РЖД Иван Колесников отметил, что составы могут появиться и на маршрутах Пермского края.
Скоростной поезд - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
РЖД запустит более 1,3 тысячи дополнительных рейсов в новогодние праздники
8 декабря, 08:35
 
РЖДЭкономикаЕкатеринбургКаменск-УральскийДмитрий ПеговSiemensСвердловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала