https://ria.ru/20231227/lastochka-1918430693.html

РЖД запустят полностью импортозамещенную "Ласточку"

РЖД запустят полностью импортозамещенную "Ласточку" - РИА Новости, 27.12.2023

РЖД запустят полностью импортозамещенную "Ласточку"

РЖД в четверг запустят первый импортозамещенный аналог электропоезда "Ласточка" под названием "Финист", сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T13:30

2023-12-27T13:30

2023-12-27T16:19

ржд

экономика

екатеринбург

каменск-уральский

дмитрий пегов

siemens

свердловская область

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. РЖД в четверг запустят первый импортозамещенный аналог электропоезда "Ласточка" под названием "Финист", сообщили РИА Новости в компании."Двадцать восьмого декабря на сети РЖД начинает курсировать первый полностью импортозамещенный аналог "Ласточки". Имя для нового поезда — "Финист" — выбрали народным голосованием", — рассказали в "Российских железных дорогах".В компании уточнили, что его название связано с символом вечного обновления и возрождения, этот образ повторяет судьбу "Ласточки", которая прошла перерождение из зарубежного подвижного состава в отечественный.Первый "Финист" отправится от платформы вокзала Екатеринбург, чтобы доставить пассажиров в Каменск-Уральский. На первом этапе состав будет курсировать на действующих пригородных маршрутах в Свердловской области, а с января планируется выход "Финистов" на новые маршруты из Екатеринбурга в Карпинск (через Серов) и Верхотурье.Название "Финист" получил электропоезд ЭС104 — модель новой так называемой "Ласточки" полностью из российских комплектующих. Он имеет пять вагонов, 416 мест. В версии, построенной холдингом "Синара — транспортные машины" вместе с немецким концерном Siemens на заводе "Уральские локомотивы", было 346 посадочных мест.Сиденья в салоне расположены по три и по два в ряду. Спинки не откидываются. Мест друг напротив друга нет. Есть USB-разъемы для зарядных устройств. Предусмотрено отдельное регулирование температуры для каждого вагона. Одна из "фишек" новой "Ласточки" — стало больше туалетов: три вместо двух в ее предшественнице, построенной в партнерстве с Siemens.О планах запустить первые импортозамещенные аналоги "Ласточек" на Урале рассказал в интервью РИА Новости в июле занимавший тогда пост гендиректора по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов. В ноябре замгендиректора РЖД Иван Колесников отметил, что составы могут появиться и на маршрутах Пермского края.

https://ria.ru/20231002/poezd-1899815403.html

https://ria.ru/20231208/novyygod-1914517658.html

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каменск-уральский

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ржд, экономика, екатеринбург, каменск-уральский, дмитрий пегов, siemens, свердловская область