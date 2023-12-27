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Москве предложили открыть Дом Крыма - РИА Новости, 27.12.2023
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15:54 27.12.2023 (обновлено: 15:56 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/krym-1918478198.html
Москве предложили открыть Дом Крыма
Москве предложили открыть Дом Крыма - РИА Новости, 27.12.2023
Москве предложили открыть Дом Крыма
Глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала "Крым 24" предложил открыть в Москве Крымский дом как постоянно действующую площадку. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T15:54
2023-12-27T15:56
москва
владимир константинов
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала "Крым 24" предложил открыть в Москве Крымский дом как постоянно действующую площадку. "У Крыма сформировалась устойчивая поддержка в Москве. По большому счету, нам было бы неплохо, это как идея, создать Крымский дом в Москве. Там живет и работает крупная община крымчан, они любят Крым и преданы Крыму. Поэтому нужно, чтобы было место общения и решения различных, в том числе, экономических, гуманитарных и культурных вопросов", - сказал Константинов. По его мнению, Крымский дом мог бы стать постоянно действующей площадкой в Москве.
https://ria.ru/20231227/putevki-1918356422.html
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москва, владимир константинов, республика крым, общество
Москва, Владимир Константинов, Республика Крым, Общество
Москве предложили открыть Дом Крыма

Владимир Константинов предложил открыть в Москве Крымский дом

© РИА Новости / Алексей МальгавкоСимферополь
Симферополь - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Симферополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала "Крым 24" предложил открыть в Москве Крымский дом как постоянно действующую площадку.
"У Крыма сформировалась устойчивая поддержка в Москве. По большому счету, нам было бы неплохо, это как идея, создать Крымский дом в Москве. Там живет и работает крупная община крымчан, они любят Крым и преданы Крыму. Поэтому нужно, чтобы было место общения и решения различных, в том числе, экономических, гуманитарных и культурных вопросов", - сказал Константинов.
По его мнению, Крымский дом мог бы стать постоянно действующей площадкой в Москве.
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МоскваВладимир КонстантиновРеспублика КрымОбщество
 
 
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