https://ria.ru/20231227/krym-1918478198.html

Москве предложили открыть Дом Крыма

Москве предложили открыть Дом Крыма - РИА Новости, 27.12.2023

Москве предложили открыть Дом Крыма

Глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала "Крым 24" предложил открыть в Москве Крымский дом как постоянно действующую площадку. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T15:54

2023-12-27T15:54

2023-12-27T15:56

москва

владимир константинов

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала "Крым 24" предложил открыть в Москве Крымский дом как постоянно действующую площадку. "У Крыма сформировалась устойчивая поддержка в Москве. По большому счету, нам было бы неплохо, это как идея, создать Крымский дом в Москве. Там живет и работает крупная община крымчан, они любят Крым и преданы Крыму. Поэтому нужно, чтобы было место общения и решения различных, в том числе, экономических, гуманитарных и культурных вопросов", - сказал Константинов. По его мнению, Крымский дом мог бы стать постоянно действующей площадкой в Москве.

https://ria.ru/20231227/putevki-1918356422.html

москва

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владимир константинов, республика крым, общество