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Власти Крыма назвали авторов видео с атаками на Крым шпионами - РИА Новости, 27.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:34 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/krym-1918471978.html
Власти Крыма назвали авторов видео с атаками на Крым шпионами
Власти Крыма назвали авторов видео с атаками на Крым шпионами - РИА Новости, 27.12.2023
Власти Крыма назвали авторов видео с атаками на Крым шпионами
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в эфире телеканала "Крым 24", что авторы выложенных в соцсети видео атак на Крым, сами того не понимая,... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T15:34
2023-12-27T15:34
специальная военная операция на украине
происшествия
республика крым
россия
феодосия
владимир константинов
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в эфире телеканала "Крым 24", что авторы выложенных в соцсети видео атак на Крым, сами того не понимая, выполняют роль шпионской сети. После удара ВСУ по порту в Феодосии некоторые жители Крыма, как сообщал советник главы республики Олег Крючков, начали "скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в сеть". По данным Минобороны РФ, в результате ракетного удара получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". В "Офицерах России" после этого предложили карать за публикацию таких видео по Уголовному кодексу. "Эти проявления [публикация видео] вредны и преступны по отношению к тем событиям, которые разворачиваются в СВО, когда предоставляют, сами того не понимания, противнику, которому и не надо развивать шпионскую сеть, всю информацию", - сказал Константинов. По его словам, выложенные по глупости видео отражения атак дают противнику подтверждение "прилетов" и позволяют учитывать специфику работу ПВО при последующих атаках. "Ситуация ими проигрывается, и никакой Запад не может решить этой проблемы и не в состоянии одолеть Россию, но на гадости они способны, и силы на это у них есть. Поэтому здесь нужно быть осторожными и должно быть чувство ответственности. Если ты это видишь, то не нужно фотографировать или пересылать", - сказал глава парламента.
https://ria.ru/20231226/krym-1918104875.html
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происшествия, республика крым, россия, феодосия, владимир константинов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Республика Крым, Россия, Феодосия, Владимир Константинов, Ситуация в ДНР и ЛНР
Власти Крыма назвали авторов видео с атаками на Крым шпионами

Константинов: авторы видео с атаками на Крым выполняют роль шпионской сети

© РИА НовостиПоследствия атаки на Феодосию
Последствия атаки на Феодосию - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости
Последствия атаки на Феодосию
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в эфире телеканала "Крым 24", что авторы выложенных в соцсети видео атак на Крым, сами того не понимая, выполняют роль шпионской сети.
После удара ВСУ по порту в Феодосии некоторые жители Крыма, как сообщал советник главы республики Олег Крючков, начали "скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в сеть". По данным Минобороны РФ, в результате ракетного удара получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". В "Офицерах России" после этого предложили карать за публикацию таких видео по Уголовному кодексу.
"Эти проявления [публикация видео] вредны и преступны по отношению к тем событиям, которые разворачиваются в СВО, когда предоставляют, сами того не понимания, противнику, которому и не надо развивать шпионскую сеть, всю информацию", - сказал Константинов. По его словам, выложенные по глупости видео отражения атак дают противнику подтверждение "прилетов" и позволяют учитывать специфику работу ПВО при последующих атаках.
"Ситуация ими проигрывается, и никакой Запад не может решить этой проблемы и не в состоянии одолеть Россию, но на гадости они способны, и силы на это у них есть. Поэтому здесь нужно быть осторожными и должно быть чувство ответственности. Если ты это видишь, то не нужно фотографировать или пересылать", - сказал глава парламента.
Ликвидация последствий атаки на Феодосию со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Спецслужбы вычислили всех выложивших видео ударов по Крыму
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРеспублика КрымРоссияФеодосияВладимир КонстантиновСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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