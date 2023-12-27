https://ria.ru/20231227/krym-1918471978.html

Власти Крыма назвали авторов видео с атаками на Крым шпионами

Власти Крыма назвали авторов видео с атаками на Крым шпионами - РИА Новости, 27.12.2023

Власти Крыма назвали авторов видео с атаками на Крым шпионами

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в эфире телеканала "Крым 24", что авторы выложенных в соцсети видео атак на Крым, сами того не понимая,... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T15:34

2023-12-27T15:34

2023-12-27T15:34

специальная военная операция на украине

происшествия

республика крым

россия

феодосия

владимир константинов

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в эфире телеканала "Крым 24", что авторы выложенных в соцсети видео атак на Крым, сами того не понимая, выполняют роль шпионской сети. После удара ВСУ по порту в Феодосии некоторые жители Крыма, как сообщал советник главы республики Олег Крючков, начали "скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в сеть". По данным Минобороны РФ, в результате ракетного удара получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". В "Офицерах России" после этого предложили карать за публикацию таких видео по Уголовному кодексу. "Эти проявления [публикация видео] вредны и преступны по отношению к тем событиям, которые разворачиваются в СВО, когда предоставляют, сами того не понимания, противнику, которому и не надо развивать шпионскую сеть, всю информацию", - сказал Константинов. По его словам, выложенные по глупости видео отражения атак дают противнику подтверждение "прилетов" и позволяют учитывать специфику работу ПВО при последующих атаках. "Ситуация ими проигрывается, и никакой Запад не может решить этой проблемы и не в состоянии одолеть Россию, но на гадости они способны, и силы на это у них есть. Поэтому здесь нужно быть осторожными и должно быть чувство ответственности. Если ты это видишь, то не нужно фотографировать или пересылать", - сказал глава парламента.

https://ria.ru/20231226/krym-1918104875.html

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Кирилл Волков

происшествия, республика крым, россия, феодосия, владимир константинов, ситуация в днр и лнр