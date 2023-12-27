https://ria.ru/20231227/krym-1918471978.html
Власти Крыма назвали авторов видео с атаками на Крым шпионами
Власти Крыма назвали авторов видео с атаками на Крым шпионами - РИА Новости, 27.12.2023
Власти Крыма назвали авторов видео с атаками на Крым шпионами
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в эфире телеканала "Крым 24", что авторы выложенных в соцсети видео атак на Крым, сами того не понимая,... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T15:34
2023-12-27T15:34
2023-12-27T15:34
специальная военная операция на украине
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республика крым
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феодосия
владимир константинов
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в эфире телеканала "Крым 24", что авторы выложенных в соцсети видео атак на Крым, сами того не понимая, выполняют роль шпионской сети. После удара ВСУ по порту в Феодосии некоторые жители Крыма, как сообщал советник главы республики Олег Крючков, начали "скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в сеть". По данным Минобороны РФ, в результате ракетного удара получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". В "Офицерах России" после этого предложили карать за публикацию таких видео по Уголовному кодексу. "Эти проявления [публикация видео] вредны и преступны по отношению к тем событиям, которые разворачиваются в СВО, когда предоставляют, сами того не понимания, противнику, которому и не надо развивать шпионскую сеть, всю информацию", - сказал Константинов. По его словам, выложенные по глупости видео отражения атак дают противнику подтверждение "прилетов" и позволяют учитывать специфику работу ПВО при последующих атаках. "Ситуация ими проигрывается, и никакой Запад не может решить этой проблемы и не в состоянии одолеть Россию, но на гадости они способны, и силы на это у них есть. Поэтому здесь нужно быть осторожными и должно быть чувство ответственности. Если ты это видишь, то не нужно фотографировать или пересылать", - сказал глава парламента.
https://ria.ru/20231226/krym-1918104875.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, россия, феодосия, владимир константинов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Республика Крым, Россия, Феодосия, Владимир Константинов, Ситуация в ДНР и ЛНР
Власти Крыма назвали авторов видео с атаками на Крым шпионами
Константинов: авторы видео с атаками на Крым выполняют роль шпионской сети
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в эфире телеканала "Крым 24", что авторы выложенных в соцсети видео атак на Крым, сами того не понимая, выполняют роль шпионской сети.
После удара ВСУ
по порту в Феодосии
некоторые жители Крыма, как сообщал советник главы республики Олег Крючков
, начали "скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в сеть". По данным Минобороны РФ
, в результате ракетного удара получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". В "Офицерах России
" после этого предложили карать за публикацию таких видео по Уголовному кодексу.
"Эти проявления [публикация видео] вредны и преступны по отношению к тем событиям, которые разворачиваются в СВО, когда предоставляют, сами того не понимания, противнику, которому и не надо развивать шпионскую сеть, всю информацию", - сказал Константинов. По его словам, выложенные по глупости видео отражения атак дают противнику подтверждение "прилетов" и позволяют учитывать специфику работу ПВО при последующих атаках.
"Ситуация ими проигрывается, и никакой Запад не может решить этой проблемы и не в состоянии одолеть Россию, но на гадости они способны, и силы на это у них есть. Поэтому здесь нужно быть осторожными и должно быть чувство ответственности. Если ты это видишь, то не нужно фотографировать или пересылать", - сказал глава парламента.
Спецслужбы вычислили всех выложивших видео ударов по Крыму