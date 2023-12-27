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Эксперты оценили загруженность отелей Крыма на Новый год - РИА Новости, 27.12.2023
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Туризм
 
13:13 27.12.2023 (обновлено: 13:14 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/krym-1918415773.html
Эксперты оценили загруженность отелей Крыма на Новый год
Эксперты оценили загруженность отелей Крыма на Новый год - РИА Новости, 27.12.2023
Эксперты оценили загруженность отелей Крыма на Новый год
Бронирования отелей Крыма на новогодние праздники за год выросли в среднем на 36 процентов, сообщает РСТ. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T13:13
2023-12-27T13:14
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
новый год
севастополь
республика крым
отдых в россии
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Бронирования отелей Крыма на новогодние праздники за год выросли в среднем на 36 процентов, сообщает РСТ. Увеличение спроса на объекты размещения Севастополя еще значительнее – 42 процента, рассказали эксперты, проанализировав статистику платформы для гостиничного бизнеса Travelline на 26 декабря. Туроператоры также говорят о заметном повышении продаж туров на полуостров в четвертом квартале 2023 года и на новогодние каникулы. Чаще всего путешественники бронируют трехзвездочные гостиницы. Цены в них в среднем - 4,7 тысячи рублей, что на 11 процентов больше, чем год назад. Средняя стоимость размещения в "четверках" и "пятерках" составляет десять тысяч рублей, и это ниже прошлогоднего уровня на 16 процентов. Половина заездов приходится непосредственно на Новый год. Больше всего Крым востребован у самих жителей полуострова – 46 процентов номеров выкупают они. Каждый пятый турист – из Москвы и Подмосковья, восемь процентов – из Краснодарского края, четыре – из Ростовской области. "Рост продаж на новогодние праздники действительно заметный. Вообще весь четвертый квартал нынешнего года был гораздо лучше, чем остальные три. Тем не менее, надо иметь в виду, что это эффект низкой базы, ведь после подрыва Крымского моста 8 октября 2022 года был серьезный спад, бронирования оживились лишь к весне", - пояснила гендиректор крымского туроператора "Ласпи" Елена Баженова. Одним из стимулов спроса Елена Баженова называет цены: на фоне бума продаж Краснодарского края крымские отельеры вынуждены стоимость снижать, а туроператоры – предлагать новогодние скидки. "Прирост спроса на новогодние праздники в Крыму составляет 25-30 процентов к прошлому году. Бронируются в основном крупные популярные объекты. Мы оцениваем стоимость размещения примерно на уровне прошлого года, сильного снижения не видим. При этом многие объекты используют динамическое ценообразование, из-за чего идет подорожание при повышении спроса", - рассказала руководитель пресс-службы туроператора "Алеан" Ирина Романова. По данным правительства Крыма, на начало последней недели года средний процент загрузки отелей в период новогодних праздников составлял порядка 45 процентов. Некоторые объекты забронированы на 80-90 процентов. Всего зимой в республике работает около 300 санаториев и гостиниц. В целях безопасности проведение массовых мероприятий в честь Нового года и Рождества не планируется.
https://ria.ru/20231225/krym-1917842533.html
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новости - туризм, туризм, туристы, новый год, севастополь, республика крым, отдых в россии, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Новый год, Севастополь, Республика Крым, отдых в России, Отдых на море
Эксперты оценили загруженность отелей Крыма на Новый год

РСТ: бронирования отелей Крыма на Новый год выросли почти на 40 процентов

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОткрытие самого большого в Крыму ледового катка. Архивное фото.
Открытие самого большого в Крыму ледового катка. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Бронирования отелей Крыма на новогодние праздники за год выросли в среднем на 36 процентов, сообщает РСТ.
Увеличение спроса на объекты размещения Севастополя еще значительнее – 42 процента, рассказали эксперты, проанализировав статистику платформы для гостиничного бизнеса Travelline на 26 декабря.
Туроператоры также говорят о заметном повышении продаж туров на полуостров в четвертом квартале 2023 года и на новогодние каникулы. Чаще всего путешественники бронируют трехзвездочные гостиницы. Цены в них в среднем - 4,7 тысячи рублей, что на 11 процентов больше, чем год назад.
Средняя стоимость размещения в "четверках" и "пятерках" составляет десять тысяч рублей, и это ниже прошлогоднего уровня на 16 процентов. Половина заездов приходится непосредственно на Новый год.
Больше всего Крым востребован у самих жителей полуострова – 46 процентов номеров выкупают они. Каждый пятый турист – из Москвы и Подмосковья, восемь процентов – из Краснодарского края, четыре – из Ростовской области.
"Рост продаж на новогодние праздники действительно заметный. Вообще весь четвертый квартал нынешнего года был гораздо лучше, чем остальные три. Тем не менее, надо иметь в виду, что это эффект низкой базы, ведь после подрыва Крымского моста 8 октября 2022 года был серьезный спад, бронирования оживились лишь к весне", - пояснила гендиректор крымского туроператора "Ласпи" Елена Баженова.
Одним из стимулов спроса Елена Баженова называет цены: на фоне бума продаж Краснодарского края крымские отельеры вынуждены стоимость снижать, а туроператоры – предлагать новогодние скидки.
"Прирост спроса на новогодние праздники в Крыму составляет 25-30 процентов к прошлому году. Бронируются в основном крупные популярные объекты. Мы оцениваем стоимость размещения примерно на уровне прошлого года, сильного снижения не видим. При этом многие объекты используют динамическое ценообразование, из-за чего идет подорожание при повышении спроса", - рассказала руководитель пресс-службы туроператора "Алеан" Ирина Романова.
По данным правительства Крыма, на начало последней недели года средний процент загрузки отелей в период новогодних праздников составлял порядка 45 процентов. Некоторые объекты забронированы на 80-90 процентов. Всего зимой в республике работает около 300 санаториев и гостиниц. В целях безопасности проведение массовых мероприятий в честь Нового года и Рождества не планируется.
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