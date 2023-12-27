Кравцов считает Путина наставником
Кравцов: благодаря президенту мы ушли от пропасти, у которой стояли в 90-е годы
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного Совета в Кремле, посвященное укреплению роли педагога и наставника
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного Совета в Кремле, посвященное укреплению роли педагога и наставника
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов считает наставником президента России Владимира Путина, а заданный им вектор направлением развития и будущего.
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"Знаете, на мой взгляд, наш президент является наставником. Сегодня тоже об этом говорили на Государственном совете", - сказал он журналистам на вопрос, кто может стать наставником и может ли быть наставником министр.
Кравцов подчеркнул, что "благодаря президенту мы ушли от той пропасти, у которой стояли в 90-е годы".
Он напомнил о печальной ситуации в образовании в то время.
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"Да, сегодня тоже остаются проблемы… но тот вектор, который задан президентом, он вектор будущего. Развития. И несмотря ни на какую информационную войну, которая сегодня ведется против нашей страны, благодаря нашим учителям, педагогам, системе образования, мы эту войну выигрываем", - отметил министр.