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Кравцов считает Путина наставником - РИА Новости, 27.12.2023
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20:12 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/kravtsov-1918568400.html
Кравцов считает Путина наставником
Кравцов считает Путина наставником - РИА Новости, 27.12.2023
Кравцов считает Путина наставником
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов считает наставником президента России Владимира Путина, а заданный им вектор направлением развития и будущего. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T20:12
2023-12-27T20:12
россия
сергей кравцов
владимир путин
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов считает наставником президента России Владимира Путина, а заданный им вектор направлением развития и будущего. "Знаете, на мой взгляд, наш президент является наставником. Сегодня тоже об этом говорили на Государственном совете", - сказал он журналистам на вопрос, кто может стать наставником и может ли быть наставником министр. Кравцов подчеркнул, что "благодаря президенту мы ушли от той пропасти, у которой стояли в 90-е годы". Он напомнил о печальной ситуации в образовании в то время. "Да, сегодня тоже остаются проблемы… но тот вектор, который задан президентом, он вектор будущего. Развития. И несмотря ни на какую информационную войну, которая сегодня ведется против нашей страны, благодаря нашим учителям, педагогам, системе образования, мы эту войну выигрываем", - отметил министр.
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россия, сергей кравцов, владимир путин
Россия, Сергей Кравцов, Владимир Путин
Кравцов считает Путина наставником

Кравцов: благодаря президенту мы ушли от пропасти, у которой стояли в 90-е годы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного Совета в Кремле, посвященное укреплению роли педагога и наставника
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного Совета в Кремле, посвященное укреплению роли педагога и наставника - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного Совета в Кремле, посвященное укреплению роли педагога и наставника
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов считает наставником президента России Владимира Путина, а заданный им вектор направлением развития и будущего.
«
"Знаете, на мой взгляд, наш президент является наставником. Сегодня тоже об этом говорили на Государственном совете", - сказал он журналистам на вопрос, кто может стать наставником и может ли быть наставником министр.
Кравцов подчеркнул, что "благодаря президенту мы ушли от той пропасти, у которой стояли в 90-е годы".
Он напомнил о печальной ситуации в образовании в то время.
«
"Да, сегодня тоже остаются проблемы… но тот вектор, который задан президентом, он вектор будущего. Развития. И несмотря ни на какую информационную войну, которая сегодня ведется против нашей страны, благодаря нашим учителям, педагогам, системе образования, мы эту войну выигрываем", - отметил министр.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного Совета в Кремле - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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