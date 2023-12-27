https://ria.ru/20231227/kravtsov-1918568400.html

Кравцов считает Путина наставником

Кравцов считает Путина наставником - РИА Новости, 27.12.2023

Кравцов считает Путина наставником

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов считает наставником президента России Владимира Путина, а заданный им вектор направлением развития и будущего. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T20:12

2023-12-27T20:12

2023-12-27T20:12

россия

сергей кравцов

владимир путин

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов считает наставником президента России Владимира Путина, а заданный им вектор направлением развития и будущего. "Знаете, на мой взгляд, наш президент является наставником. Сегодня тоже об этом говорили на Государственном совете", - сказал он журналистам на вопрос, кто может стать наставником и может ли быть наставником министр. Кравцов подчеркнул, что "благодаря президенту мы ушли от той пропасти, у которой стояли в 90-е годы". Он напомнил о печальной ситуации в образовании в то время. "Да, сегодня тоже остаются проблемы… но тот вектор, который задан президентом, он вектор будущего. Развития. И несмотря ни на какую информационную войну, которая сегодня ведется против нашей страны, благодаря нашим учителям, педагогам, системе образования, мы эту войну выигрываем", - отметил министр.

https://ria.ru/20231227/peredacha-1918554586.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сергей кравцов, владимир путин