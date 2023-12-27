МИД заявил о праве на принятие ответных мер против Южной Кореи
МИД заявил о праве на принятие ответных мер против Южной Кореи из-за санкций
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. РФ оставляет за собой право на ответные меры против Южной Кореи из-за санкций, причем необязательно симметричного характера, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, расширение антироссийских санкций Южной Кореей является "недружественным шагом, принятым по указке Вашингтона". Это, добавила она, вызывает сожаление и "идет вразрез с декларируемым южнокорейской стороной настроем на поддержание конструктивных отношений с Россией".
"Южнокорейские рестрикции нанесут ущерб практическому сотрудничеству между Россией и Республикой Корея. Безусловно, все это негативно отразится на всем комплексе двусторонних связей. Мы оставляем за собой право на ответные меры, причем необязательно симметричного характера", - сказала она в ходе брифинга, отметив, что сотрудничество двух сторон уже пострадало из-за присоединения Сеула к западным санкциям.
Ранее министерство торговли промышленности и энергетики Республики Корея сообщило, что страна решила расширить до 1159 позиций список товаров, для экспорта которых в Россию и Белоруссию необходимо получать специальное разрешение правительства. Теперь под ограничения попадут не только легковые автомобили стоимостью от 50 тысяч долларов, но и все автомобили с объемом двигателя, превышающим два литра. Ожидается, что пересмотренный список вступит в силу в начале 2024 года.
Сеул 24 марта 2022 года объявил о контроле за экспортом в Россию аналогичного США перечня из 57 категорий не стратегических товаров и технологий. Согласно этой мере, компании Южной Кореи должны получать разрешение на отправку соответствующих товаров в Россию у своего правительства. С 28 апреля этого года в список была добавлена 741 позиция, включая промышленное и строительное оборудование, товары в сталелитейной, химической отраслях, автомобилестроении, детали для автомобилей дороже 50 тысяч долларов, проводники и квантовые компьютеры, детали для них.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.