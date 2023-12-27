https://ria.ru/20231227/koreya-1918394750.html

МИД заявил о праве на принятие ответных мер против Южной Кореи

МИД заявил о праве на принятие ответных мер против Южной Кореи - РИА Новости, 27.12.2023

МИД заявил о праве на принятие ответных мер против Южной Кореи

РФ оставляет за собой право на ответные меры против Южной Кореи из-за санкций, причем необязательно симметричного характера, заявила официальный представитель... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T11:30

2023-12-27T11:30

2023-12-27T11:44

южная корея

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. РФ оставляет за собой право на ответные меры против Южной Кореи из-за санкций, причем необязательно симметричного характера, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, расширение антироссийских санкций Южной Кореей является "недружественным шагом, принятым по указке Вашингтона". Это, добавила она, вызывает сожаление и "идет вразрез с декларируемым южнокорейской стороной настроем на поддержание конструктивных отношений с Россией"."Южнокорейские рестрикции нанесут ущерб практическому сотрудничеству между Россией и Республикой Корея. Безусловно, все это негативно отразится на всем комплексе двусторонних связей. Мы оставляем за собой право на ответные меры, причем необязательно симметричного характера", - сказала она в ходе брифинга, отметив, что сотрудничество двух сторон уже пострадало из-за присоединения Сеула к западным санкциям.Ранее министерство торговли промышленности и энергетики Республики Корея сообщило, что страна решила расширить до 1159 позиций список товаров, для экспорта которых в Россию и Белоруссию необходимо получать специальное разрешение правительства. Теперь под ограничения попадут не только легковые автомобили стоимостью от 50 тысяч долларов, но и все автомобили с объемом двигателя, превышающим два литра. Ожидается, что пересмотренный список вступит в силу в начале 2024 года.Сеул 24 марта 2022 года объявил о контроле за экспортом в Россию аналогичного США перечня из 57 категорий не стратегических товаров и технологий. Согласно этой мере, компании Южной Кореи должны получать разрешение на отправку соответствующих товаров в Россию у своего правительства. С 28 апреля этого года в список была добавлена 741 позиция, включая промышленное и строительное оборудование, товары в сталелитейной, химической отраслях, автомобилестроении, детали для автомобилей дороже 50 тысяч долларов, проводники и квантовые компьютеры, детали для них.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231225/tsentrobank-1917844966.html

https://ria.ru/20231226/sanktsii-1918103037.html

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

южная корея, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире