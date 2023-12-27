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Умер экс-гитарист рок-группы "Смысловые галлюцинации"

Умер экс-гитарист рок-группы "Смысловые галлюцинации" - РИА Новости, 27.12.2023

Умер экс-гитарист рок-группы "Смысловые галлюцинации"

Экс-гитарист "Смысловых галлюцинаций" Александр Колбасов умер на 51-м году жизни, сообщил автор песен первого состава рок-группы Владимир Бурдин. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T17:17

2023-12-27T17:17

2023-12-27T17:45

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Экс-гитарист "Смысловых галлюцинаций" Александр Колбасов умер на 51-м году жизни, сообщил автор песен первого состава рок-группы Владимир Бурдин. "Вчера умер Саша Колбасов — друг и соратник Владимира Бурдина, гитарист, басист и автор песен "Глюков", а также участник многочисленных сайд-проектов", — написал он в соцсети "ВКонтакте". По словам друга и коллеги гитариста, Павла Здравомыслова, в декабре Колбасов принял участие в концерте в составе трио воссоединившихся участников "Смысловых галлюцинаций" образца 1989 года.Колбасов был гитаристом первого состава "Смысловых галлюцинаций" с 1989 по 1993 год.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, общество