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Умер экс-гитарист рок-группы "Смысловые галлюцинации" - РИА Новости, 27.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:17 27.12.2023 (обновлено: 17:45 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/kolbasov-1918514763.html
Умер экс-гитарист рок-группы "Смысловые галлюцинации"
Умер экс-гитарист рок-группы "Смысловые галлюцинации" - РИА Новости, 27.12.2023
Умер экс-гитарист рок-группы "Смысловые галлюцинации"
Экс-гитарист "Смысловых галлюцинаций" Александр Колбасов умер на 51-м году жизни, сообщил автор песен первого состава рок-группы Владимир Бурдин. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T17:17
2023-12-27T17:45
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Экс-гитарист "Смысловых галлюцинаций" Александр Колбасов умер на 51-м году жизни, сообщил автор песен первого состава рок-группы Владимир Бурдин. "Вчера умер Саша Колбасов — друг и соратник Владимира Бурдина, гитарист, басист и автор песен "Глюков", а также участник многочисленных сайд-проектов", — написал он в соцсети "ВКонтакте". По словам друга и коллеги гитариста, Павла Здравомыслова, в декабре Колбасов принял участие в концерте в составе трио воссоединившихся участников "Смысловых галлюцинаций" образца 1989 года.Колбасов был гитаристом первого состава "Смысловых галлюцинаций" с 1989 по 1993 год.
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Умер экс-гитарист рок-группы "Смысловые галлюцинации"

Гитарист рок-группы "Смысловые галлюцинации" Александр Колбасов умер в 50 лет

© Фото : Владимир Бурдин/VKАлександр Колбасов
Александр Колбасов - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© Фото : Владимир Бурдин/VK
Александр Колбасов. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Экс-гитарист "Смысловых галлюцинаций" Александр Колбасов умер на 51-м году жизни, сообщил автор песен первого состава рок-группы Владимир Бурдин.
«
"Вчера умер Саша Колбасов — друг и соратник Владимира Бурдина, гитарист, басист и автор песен "Глюков", а также участник многочисленных сайд-проектов", — написал он в соцсети "ВКонтакте".
По словам друга и коллеги гитариста, Павла Здравомыслова, в декабре Колбасов принял участие в концерте в составе трио воссоединившихся участников "Смысловых галлюцинаций" образца 1989 года.
Колбасов был гитаристом первого состава "Смысловых галлюцинаций" с 1989 по 1993 год.
 
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