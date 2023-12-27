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ВС России поразили командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад - РИА Новости, 27.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:13 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/knp-1918445054.html
ВС России поразили командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад
ВС России поразили командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад - РИА Новости, 27.12.2023
ВС России поразили командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад
Российские военные нанесли поражение командно-наблюдательным пунктам двух украинских бригад, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:13
2023-12-27T14:13
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские военные нанесли поражение командно-наблюдательным пунктам двух украинских бригад, сообщило в среду министерство обороны РФ. "Поражены командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, склад топлива, а также живая сила и военная техника в 127 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Национальная гвардия Украины, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России поразили командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад

МО сообщило о поражении командно-наблюдательных пунктов двух украинских бригад

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне спецоперации
Боевая работа РСЗО Град в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая работа РСЗО "Град" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские военные нанесли поражение командно-наблюдательным пунктам двух украинских бригад, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Поражены командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, склад топлива, а также живая сила и военная техника в 127 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьНациональная гвардия УкраиныВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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