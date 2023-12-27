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ВС России поразили командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад
ВС России поразили командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад - РИА Новости, 27.12.2023
ВС России поразили командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад
Российские военные нанесли поражение командно-наблюдательным пунктам двух украинских бригад, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:13
2023-12-27T14:13
2023-12-27T14:13
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские военные нанесли поражение командно-наблюдательным пунктам двух украинских бригад, сообщило в среду министерство обороны РФ. "Поражены командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, склад топлива, а также живая сила и военная техника в 127 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ВС России поразили командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад
МО сообщило о поражении командно-наблюдательных пунктов двух украинских бригад