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ВС России поразили командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад

ВС России поразили командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад - РИА Новости, 27.12.2023

ВС России поразили командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад

Российские военные нанесли поражение командно-наблюдательным пунктам двух украинских бригад, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T14:13

2023-12-27T14:13

2023-12-27T14:13

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские военные нанесли поражение командно-наблюдательным пунктам двух украинских бригад, сообщило в среду министерство обороны РФ. "Поражены командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, склад топлива, а также живая сила и военная техника в 127 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

украина, вооруженные силы украины, россия, безопасность, национальная гвардия украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр