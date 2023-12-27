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Медведев поздравил Ким Чен Ына с наступающим Новым годом
Медведев поздравил Ким Чен Ына с наступающим Новым годом - РИА Новости, 27.12.2023
Медведев поздравил Ким Чен Ына с наступающим Новым годом
Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму по случаю наступающего Нового года, в которой... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T06:47
2023-12-27T06:47
2023-12-27T06:47
дмитрий медведев
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СЕУЛ, 27 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму по случаю наступающего Нового года, в которой выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества ради мира и стабильности в регионе, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Отмечается, что Медведев выразил удовлетворение развитием отношений двух стран. "В 2023 году достигнут новый прогресс во взаимодействии между партией "Единая Россия" и Трудовой партией Кореи, сплоченными стремлением формировать справедливое многополярное мироустройство, противостоять неравенству и бороться с современными неоколониалистами", - цитирует ЦТАК телеграмму Медведева. Он заявил, что ЕР продолжит тесное взаимодействие с северокорейской стороной с целью укрепить сотрудничество для благосостояния народов двух стран и ради обеспечения мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Медведев также пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и новых побед, а гражданам КНДР – мира и благополучия.
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дмитрий медведев, россия, ким чен ын, единая россия, кндр (северная корея), в мире
Дмитрий Медведев, Россия, Ким Чен Ын, Единая Россия, КНДР (Северная Корея), В мире
Медведев поздравил Ким Чен Ына с наступающим Новым годом
ЦТАК: Медведев поздравил Ким Чен Ына с наступающим Новым годом
СЕУЛ, 27 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму по случаю наступающего Нового года, в которой выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества ради мира и стабильности в регионе, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Отмечается, что Медведев выразил удовлетворение развитием отношений двух стран.
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"В 2023 году достигнут новый прогресс во взаимодействии между партией "Единая Россия" и Трудовой партией Кореи, сплоченными стремлением формировать справедливое многополярное мироустройство, противостоять неравенству и бороться с современными неоколониалистами", - цитирует ЦТАК телеграмму Медведева.
Он заявил, что ЕР продолжит тесное взаимодействие с северокорейской стороной с целью укрепить сотрудничество для благосостояния народов двух стран и ради обеспечения мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Медведев также пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и новых побед, а гражданам КНДР – мира и благополучия.
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