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Медведев поздравил Ким Чен Ына с наступающим Новым годом - РИА Новости, 27.12.2023
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06:47 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/kndr-1918355378.html
Медведев поздравил Ким Чен Ына с наступающим Новым годом
Медведев поздравил Ким Чен Ына с наступающим Новым годом - РИА Новости, 27.12.2023
Медведев поздравил Ким Чен Ына с наступающим Новым годом
Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму по случаю наступающего Нового года, в которой... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T06:47
2023-12-27T06:47
дмитрий медведев
россия
ким чен ын
единая россия
кндр (северная корея)
в мире
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СЕУЛ, 27 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму по случаю наступающего Нового года, в которой выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества ради мира и стабильности в регионе, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Отмечается, что Медведев выразил удовлетворение развитием отношений двух стран. "В 2023 году достигнут новый прогресс во взаимодействии между партией "Единая Россия" и Трудовой партией Кореи, сплоченными стремлением формировать справедливое многополярное мироустройство, противостоять неравенству и бороться с современными неоколониалистами", - цитирует ЦТАК телеграмму Медведева. Он заявил, что ЕР продолжит тесное взаимодействие с северокорейской стороной с целью укрепить сотрудничество для благосостояния народов двух стран и ради обеспечения мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Медведев также пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и новых побед, а гражданам КНДР – мира и благополучия.
https://ria.ru/20231226/putin-1918307712.html
https://ria.ru/20231225/putin-1917911065.html
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кндр (северная корея)
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дмитрий медведев, россия, ким чен ын, единая россия, кндр (северная корея), в мире
Дмитрий Медведев, Россия, Ким Чен Ын, Единая Россия, КНДР (Северная Корея), В мире
Медведев поздравил Ким Чен Ына с наступающим Новым годом

ЦТАК: Медведев поздравил Ким Чен Ына с наступающим Новым годом

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Д. Медведев. Архивное фото
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СЕУЛ, 27 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму по случаю наступающего Нового года, в которой выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества ради мира и стабильности в регионе, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Отмечается, что Медведев выразил удовлетворение развитием отношений двух стран.
Неформальная встреча глав государств-участников СНГ - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Путин поздравил лидеров стран СНГ с Новым годом
Вчера, 19:15
"В 2023 году достигнут новый прогресс во взаимодействии между партией "Единая Россия" и Трудовой партией Кореи, сплоченными стремлением формировать справедливое многополярное мироустройство, противостоять неравенству и бороться с современными неоколониалистами", - цитирует ЦТАК телеграмму Медведева.
Он заявил, что ЕР продолжит тесное взаимодействие с северокорейской стороной с целью укрепить сотрудничество для благосостояния народов двух стран и ради обеспечения мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Медведев также пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и новых побед, а гражданам КНДР – мира и благополучия.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Путин поздравил Вучича с наступающим Новым Годом и Рождеством
25 декабря, 12:45
 
Дмитрий МедведевРоссияКим Чен ЫнЕдиная РоссияКНДР (Северная Корея)В мире
 
 
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