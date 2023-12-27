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Лавров прокомментировал разборки властей в Киеве - РИА Новости, 27.12.2023
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14:22 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/kiev-1918447823.html
Лавров прокомментировал разборки властей в Киеве
Лавров прокомментировал разборки властей в Киеве - РИА Новости, 27.12.2023
Лавров прокомментировал разборки властей в Киеве
Внутриполитические "разборки" на Украине - это внутреннее дело страны, утратившей свою самостоятельность и управляющейся извне, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:22
2023-12-27T14:22
в мире
киев
украина
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Внутриполитические "разборки" на Украине - это внутреннее дело страны, утратившей свою самостоятельность и управляющейся извне, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Это внутреннее дело страны, которая утратила свою самостоятельность и управляется извне, поэтому пускай те, кто ею управляет, заботится по этому конкретному поводу", - сказал Лавров на пресс-конференции, комментируя "разборки" между различными ветвями власти и армейским командованием в Киеве.
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в мире, киев, украина, россия, сергей лавров
В мире, Киев, Украина, Россия, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал разборки властей в Киеве

Лавров назвал разборки в Киеве внутренним делом утратившей независимость страны

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Внутриполитические "разборки" на Украине - это внутреннее дело страны, утратившей свою самостоятельность и управляющейся извне, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Это внутреннее дело страны, которая утратила свою самостоятельность и управляется извне, поэтому пускай те, кто ею управляет, заботится по этому конкретному поводу", - сказал Лавров на пресс-конференции, комментируя "разборки" между различными ветвями власти и армейским командованием в Киеве.
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В миреКиевУкраинаРоссияСергей Лавров
 
 
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