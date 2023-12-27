https://ria.ru/20231227/kiev-1918447823.html

Лавров прокомментировал разборки властей в Киеве

Лавров прокомментировал разборки властей в Киеве - РИА Новости, 27.12.2023

Лавров прокомментировал разборки властей в Киеве

Внутриполитические "разборки" на Украине - это внутреннее дело страны, утратившей свою самостоятельность и управляющейся извне, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T14:22

2023-12-27T14:22

2023-12-27T14:22

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сергей лавров

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Внутриполитические "разборки" на Украине - это внутреннее дело страны, утратившей свою самостоятельность и управляющейся извне, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Это внутреннее дело страны, которая утратила свою самостоятельность и управляется извне, поэтому пускай те, кто ею управляет, заботится по этому конкретному поводу", - сказал Лавров на пресс-конференции, комментируя "разборки" между различными ветвями власти и армейским командованием в Киеве.

https://ria.ru/20231226/ukraina-1918219352.html

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Дарья Буймова

в мире, киев, украина, россия, сергей лавров