https://ria.ru/20231227/kiev-1918433704.html
Экс-замглавы МЧС России прокомментировал ситуацию в киевском метро
Экс-замглавы МЧС России прокомментировал ситуацию в киевском метро - РИА Новости, 27.12.2023
Экс-замглавы МЧС России прокомментировал ситуацию в киевском метро
Изменение структуры, расположения и объема подземных вод могли привести к затоплению линии метро в Киеве; отделаться "замазыванием" трещин в тоннеле и засыпкой... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T13:40
2023-12-27T13:40
2023-12-27T13:40
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михаил фалеев
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Изменение структуры, расположения и объема подземных вод могли привести к затоплению линии метро в Киеве; отделаться "замазыванием" трещин в тоннеле и засыпкой провалов не получится, заявил РИА Новости бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Михаил Фалеев. Ранее в среду власти Киева объявили о закрытии еще одного участка Оболонско-Теремковской (синей) линии метро на ремонт из-за проседания тоннелей. "Фрагмент киевского метро, подвергшийся затоплению, относительно молодой. Причина аварии в полной мере пока не установлена. Однако можно предположить, что за годы существования этого участка метро изменилась структура подземных вод, то есть их расположение, объём, течение и так далее", - сказал Фалеев. Он отметил, что, видимо, водный горизонт в ряде мест оказался на уровне тоннелей метро. Прошедший ливень лишь усилил разрушающее бетон воздействие воды, и она хлынула на пути. "Если выяснится, что этот сценарий бедствия и был реализован, то перед украинскими метростроевцами и геологами стоит труднейшая задача – выявить новую систему воздействия грунтовых вод на оболочку тоннеля и предложить проект, включающий в себя укрепление грунтов, водоотвод, усиление бетонной оболочки, ремонт энергетического оборудования, реализацию современных мер безопасности для пассажиров", - подчеркнул Фалеев. Собеседник агентства отметил, что аварии с затоплением метро одни из самых сложных. В России многие помнят затопление ветки петербургского метро, ликвидация последствий которого заняла годы. "Отделаться заделыванием трещин в оболочке и засыпанием наружных провалов дело явно не ограничится", - резюмировал Фалеев. В начале декабря киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро, от "Дымеевской" до "Теремков", из-за угрозы затопления закрываются на ремонт на полгода, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщал, что в связи с закрытием подземки основная нагрузка по перевозке горожан придется на наземный общественный транспорт, дорожное движение может значительно усложниться. Планировалось увеличение пропускной способности общественного транспорта. В частности, регулировка хронометража переключения сигналов светофора и перенос остановок. Министр выразил надежду, что нововведения помогут предотвратить транспортный коллапс в столице Украины.
https://ria.ru/20231226/kiev-1918313681.html
https://ria.ru/20231219/metro-1916677517.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, михаил фалеев, украина, киев, в мире
Россия, Михаил Фалеев, Украина, Киев, В мире
Экс-замглавы МЧС России прокомментировал ситуацию в киевском метро
Экс-замглавы МЧС: отделаться замазыванием трещин в киевском метро не получится
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Изменение структуры, расположения и объема подземных вод могли привести к затоплению линии метро в Киеве; отделаться "замазыванием" трещин в тоннеле и засыпкой провалов не получится, заявил РИА Новости бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Михаил Фалеев.
Ранее в среду власти Киева объявили о закрытии еще одного участка Оболонско-Теремковской (синей) линии метро на ремонт из-за проседания тоннелей.
Киевское метро признало срыв сроков строительства новых станций подрядчиком
"Фрагмент киевского метро, подвергшийся затоплению, относительно молодой. Причина аварии в полной мере пока не установлена. Однако можно предположить, что за годы существования этого участка метро изменилась структура подземных вод, то есть их расположение, объём, течение и так далее", - сказал Фалеев.
Он отметил, что, видимо, водный горизонт в ряде мест оказался на уровне тоннелей метро. Прошедший ливень лишь усилил разрушающее бетон воздействие воды, и она хлынула на пути. "Если выяснится, что этот сценарий бедствия и был реализован, то перед украинскими метростроевцами и геологами стоит труднейшая задача – выявить новую систему воздействия грунтовых вод на оболочку тоннеля и предложить проект, включающий в себя укрепление грунтов, водоотвод, усиление бетонной оболочки, ремонт энергетического оборудования, реализацию современных мер безопасности для пассажиров", - подчеркнул Фалеев.
Собеседник агентства отметил, что аварии с затоплением метро одни из самых сложных. В России многие помнят затопление ветки петербургского метро, ликвидация последствий которого заняла годы. "Отделаться заделыванием трещин в оболочке и засыпанием наружных провалов дело явно не ограничится", - резюмировал Фалеев.
В Киеве могут частично закрыть первую линию метро
В начале декабря киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро, от "Дымеевской" до "Теремков", из-за угрозы затопления закрываются на ремонт на полгода, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль
поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления.
Глава МВД Украины Игорь Клименко
сообщал, что в связи с закрытием подземки основная нагрузка по перевозке горожан придется на наземный общественный транспорт, дорожное движение может значительно усложниться. Планировалось увеличение пропускной способности общественного транспорта. В частности, регулировка хронометража переключения сигналов светофора и перенос остановок. Министр выразил надежду, что нововведения помогут предотвратить транспортный коллапс в столице Украины.
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