https://ria.ru/20231227/kiev-1918433704.html

Экс-замглавы МЧС России прокомментировал ситуацию в киевском метро

Экс-замглавы МЧС России прокомментировал ситуацию в киевском метро - РИА Новости, 27.12.2023

Экс-замглавы МЧС России прокомментировал ситуацию в киевском метро

Изменение структуры, расположения и объема подземных вод могли привести к затоплению линии метро в Киеве; отделаться "замазыванием" трещин в тоннеле и засыпкой... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T13:40

2023-12-27T13:40

2023-12-27T13:40

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Изменение структуры, расположения и объема подземных вод могли привести к затоплению линии метро в Киеве; отделаться "замазыванием" трещин в тоннеле и засыпкой провалов не получится, заявил РИА Новости бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Михаил Фалеев. Ранее в среду власти Киева объявили о закрытии еще одного участка Оболонско-Теремковской (синей) линии метро на ремонт из-за проседания тоннелей. "Фрагмент киевского метро, подвергшийся затоплению, относительно молодой. Причина аварии в полной мере пока не установлена. Однако можно предположить, что за годы существования этого участка метро изменилась структура подземных вод, то есть их расположение, объём, течение и так далее", - сказал Фалеев. Он отметил, что, видимо, водный горизонт в ряде мест оказался на уровне тоннелей метро. Прошедший ливень лишь усилил разрушающее бетон воздействие воды, и она хлынула на пути. "Если выяснится, что этот сценарий бедствия и был реализован, то перед украинскими метростроевцами и геологами стоит труднейшая задача – выявить новую систему воздействия грунтовых вод на оболочку тоннеля и предложить проект, включающий в себя укрепление грунтов, водоотвод, усиление бетонной оболочки, ремонт энергетического оборудования, реализацию современных мер безопасности для пассажиров", - подчеркнул Фалеев. Собеседник агентства отметил, что аварии с затоплением метро одни из самых сложных. В России многие помнят затопление ветки петербургского метро, ликвидация последствий которого заняла годы. "Отделаться заделыванием трещин в оболочке и засыпанием наружных провалов дело явно не ограничится", - резюмировал Фалеев. В начале декабря киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро, от "Дымеевской" до "Теремков", из-за угрозы затопления закрываются на ремонт на полгода, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщал, что в связи с закрытием подземки основная нагрузка по перевозке горожан придется на наземный общественный транспорт, дорожное движение может значительно усложниться. Планировалось увеличение пропускной способности общественного транспорта. В частности, регулировка хронометража переключения сигналов светофора и перенос остановок. Министр выразил надежду, что нововведения помогут предотвратить транспортный коллапс в столице Украины.

https://ria.ru/20231226/kiev-1918313681.html

https://ria.ru/20231219/metro-1916677517.html

https://ria.ru/20231219/ukraina-1916598364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, михаил фалеев, украина, киев, в мире