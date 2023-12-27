https://ria.ru/20231227/kiev-1918348943.html

Потеряют еще больше. Украину предостерегли от опасного решения на фронте

Потеряют еще больше. Украину предостерегли от опасного решения на фронте - РИА Новости, 27.12.2023

Потеряют еще больше. Украину предостерегли от опасного решения на фронте

Украина потеряет еще больше территорий, если продолжит конфликт, написал военный обозреватель Чэнь Си в статье для портала Sohu. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T04:35

2023-12-27T04:35

2023-12-27T04:35

специальная военная операция на украине

в мире

киев

сша

россия

вооруженные силы украины

владимир зеленский

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844803624_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_87639e54a0c8b7943eb7363c545bc4df.jpg

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Украина потеряет еще больше территорий, если продолжит конфликт, написал военный обозреватель Чэнь Си в статье для портала Sohu."Что Киев может сделать сейчас, так это только вовремя остановить конфликт, чтобы не потерять еще больше земель", — пояснил автор.Журналист напомнил, что многие в украинском руководстве уже высказывались о необходимости прекращения конфликта. Так, например, секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности полковник Роман Костенко отмечал, что у ВСУ нет ресурсов, чтобы достичь успехов на фронте. По его словам, лучшим решением было бы попытаться удержать подконтрольные Киеву земли, чтобы минимизировать потери.Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231227/vsu-1918346984.html

киев

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, сша, россия, вооруженные силы украины, владимир зеленский, евросоюз, nbc