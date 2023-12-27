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Потеряют еще больше. Украину предостерегли от опасного решения на фронте
Потеряют еще больше. Украину предостерегли от опасного решения на фронте - РИА Новости, 27.12.2023
Потеряют еще больше. Украину предостерегли от опасного решения на фронте
Украина потеряет еще больше территорий, если продолжит конфликт, написал военный обозреватель Чэнь Си в статье для портала Sohu. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T04:35
2023-12-27T04:35
2023-12-27T04:35
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Украина потеряет еще больше территорий, если продолжит конфликт, написал военный обозреватель Чэнь Си в статье для портала Sohu."Что Киев может сделать сейчас, так это только вовремя остановить конфликт, чтобы не потерять еще больше земель", — пояснил автор.Журналист напомнил, что многие в украинском руководстве уже высказывались о необходимости прекращения конфликта. Так, например, секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности полковник Роман Костенко отмечал, что у ВСУ нет ресурсов, чтобы достичь успехов на фронте. По его словам, лучшим решением было бы попытаться удержать подконтрольные Киеву земли, чтобы минимизировать потери.Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Потеряют еще больше. Украину предостерегли от опасного решения на фронте
Аналитик Чэнь: Киев потеряет еще больше территорий, если не остановит конфликт