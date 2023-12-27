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Харитонов подал в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты - РИА Новости, 27.12.2023
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10:49 27.12.2023 (обновлено: 10:59 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/kharitonov-1918383476.html
Харитонов подал в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты
Харитонов подал в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты - РИА Новости, 27.12.2023
Харитонов подал в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты
Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов представил в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:49
2023-12-27T10:59
политика
россия
николай харитонов
кпрф
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов представил в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты, передает корреспондент РИА Новости. Ранее съезд КПРФ поддержал выдвижение кандидатом на президентские выборы от партии ее председателя Харитонова. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
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политика, россия, николай харитонов, кпрф
Политика, Россия, Николай Харитонов, КПРФ
Харитонов подал в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты

Депутат Харитонов представил документы на выдвижение в кандидаты в президенты

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЧлен президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов во время подачи документов в ЦИК РФ
Член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов во время подачи документов в ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов во время подачи документов в ЦИК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов представил в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее съезд КПРФ поддержал выдвижение кандидатом на президентские выборы от партии ее председателя Харитонова.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
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