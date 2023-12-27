https://ria.ru/20231227/kharitonov-1918383476.html
Харитонов подал в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты
Харитонов подал в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты - РИА Новости, 27.12.2023
Харитонов подал в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты
Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов представил в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:49
2023-12-27T10:49
2023-12-27T10:59
политика
россия
николай харитонов
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов представил в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты, передает корреспондент РИА Новости. Ранее съезд КПРФ поддержал выдвижение кандидатом на президентские выборы от партии ее председателя Харитонова. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20231226/zyuganov-1918324358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, николай харитонов, кпрф
Политика, Россия, Николай Харитонов, КПРФ
Харитонов подал в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты
Депутат Харитонов представил документы на выдвижение в кандидаты в президенты