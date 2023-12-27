https://ria.ru/20231227/kharitonov-1918383476.html

Харитонов подал в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты

Харитонов подал в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты - РИА Новости, 27.12.2023

Харитонов подал в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов представил в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T10:49

2023-12-27T10:49

2023-12-27T10:59

политика

россия

николай харитонов

кпрф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918386562_0:322:3069:2048_1920x0_80_0_0_623ac6992d88ef842f17a5a540cf947a.jpg

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов представил в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты, передает корреспондент РИА Новости. Ранее съезд КПРФ поддержал выдвижение кандидатом на президентские выборы от партии ее председателя Харитонова. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20231226/zyuganov-1918324358.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, николай харитонов, кпрф