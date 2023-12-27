https://ria.ru/20231227/khamas-1918360032.html

Посол Палестины заявил о намерении страны провести президентские выборы

Посол Палестины заявил о намерении страны провести президентские выборы - РИА Новости, 27.12.2023

Посол Палестины заявил о намерении страны провести президентские выборы

Палестина хочет объединиться и провести законодательные и президентские выборы, несмотря на разногласия с ХАМАС, заявил РИА Новости посол Палестины в РФ... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T08:10

2023-12-27T08:10

2023-12-27T08:10

в мире

палестина

россия

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

организация освобождения палестины

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Палестина хочет объединиться и провести законодательные и президентские выборы, несмотря на разногласия с ХАМАС, заявил РИА Новости посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль. "Что касается ХАМАС, то оно является частью палестинского народа, несмотря на политические разногласия с этим движением. Все, к чему мы стремимся, - это объединить ряды палестинцев на основе политической программы Организации освобождения Палестины, законного и единственного представителя палестинского народа, и провести законодательные и президентские выборы в рамках подготовки к запуску всеобъемлющего политического процесса, который обязательно приведет к воплощению наших законных национальных прав и реализации наших законных национальных чаяний", - сказал посол.

https://ria.ru/20231226/ikhrail-1918207967.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, палестина, россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, организация освобождения палестины