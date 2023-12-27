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Посол Палестины заявил о намерении страны провести президентские выборы - РИА Новости, 27.12.2023
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08:10 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/khamas-1918360032.html
Посол Палестины заявил о намерении страны провести президентские выборы
Посол Палестины заявил о намерении страны провести президентские выборы - РИА Новости, 27.12.2023
Посол Палестины заявил о намерении страны провести президентские выборы
Палестина хочет объединиться и провести законодательные и президентские выборы, несмотря на разногласия с ХАМАС, заявил РИА Новости посол Палестины в РФ... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T08:10
2023-12-27T08:10
в мире
палестина
россия
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
организация освобождения палестины
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Палестина хочет объединиться и провести законодательные и президентские выборы, несмотря на разногласия с ХАМАС, заявил РИА Новости посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль. "Что касается ХАМАС, то оно является частью палестинского народа, несмотря на политические разногласия с этим движением. Все, к чему мы стремимся, - это объединить ряды палестинцев на основе политической программы Организации освобождения Палестины, законного и единственного представителя палестинского народа, и провести законодательные и президентские выборы в рамках подготовки к запуску всеобъемлющего политического процесса, который обязательно приведет к воплощению наших законных национальных прав и реализации наших законных национальных чаяний", - сказал посол.
https://ria.ru/20231226/ikhrail-1918207967.html
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в мире, палестина, россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, организация освобождения палестины
В мире, Палестина, Россия, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Организация освобождения Палестины
Посол Палестины заявил о намерении страны провести президентские выборы

Посол Палестины: страна хочет провести выборы, несмотря на разногласия с ХАМАС

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Палестина хочет объединиться и провести законодательные и президентские выборы, несмотря на разногласия с ХАМАС, заявил РИА Новости посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль.
"Что касается ХАМАС, то оно является частью палестинского народа, несмотря на политические разногласия с этим движением. Все, к чему мы стремимся, - это объединить ряды палестинцев на основе политической программы Организации освобождения Палестины, законного и единственного представителя палестинского народа, и провести законодательные и президентские выборы в рамках подготовки к запуску всеобъемлющего политического процесса, который обязательно приведет к воплощению наших законных национальных прав и реализации наших законных национальных чаяний", - сказал посол.
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В миреПалестинаРоссияХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОрганизация освобождения Палестины
 
 
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