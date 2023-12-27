https://ria.ru/20231227/kale-1918422938.html
Мэрию французского Кале эвакуировали из-за сообщения об угрозе
Мэрию французского Кале эвакуировали из-за сообщения об угрозе - РИА Новости, 27.12.2023
Мэрию французского Кале эвакуировали из-за сообщения об угрозе
Мэрия французского города Кале, расположенного на берегу пролива Ла-Манш на севере страны, была эвакуирована после получения сообщения с угрозой, сообщил в... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T13:03
2023-12-27T13:03
2023-12-27T13:19
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ПАРИЖ, 27 дек - РИА Новости. Мэрия французского города Кале, расположенного на берегу пролива Ла-Манш на севере страны, была эвакуирована после получения сообщения с угрозой, сообщил в среду телеканал BFMTV со ссылкой на заявление администрации города. Накануне французские СМИ сообщали, что мэрии по меньшей мере шести городов страны были эвакуированы после сообщений о минировании. "Мэрия Кале (департамент Па-де-Кале) была эвакуирована и временно закрыта утром в среду, 27 декабря, после получения "угрожающего сообщения", - передает телеканал. О характере полученной угрозы при этом не сообщается. Из-за закрытия мэрии жители города временно не смогут обращаться в администрацию, поскольку все приемы были отменены. Здание откроется после проведения правоохранителями необходимых проверок, сообщает BFMTV. В октябре во Франции участились сообщения о заложенных бомбах и об угрозах совершения терактов. Как сообщали СМИ, власти инициировали десятки расследований из-за подобных ложных сообщений. На протяжении нескольких дней в аэропорты по всей стране поступали сообщения о минировании, многие из них были неоднократно эвакуированы. Версальский дворец также несколько раз эвакуировали. Инциденты происходили на фоне введенного во Франции максимального уровня террористической угрозы в связи с нападением в школе в городе Аррас, в результате которого погиб учитель. За сообщения о ложных угрозах может грозить до двух лет тюрьмы и штраф в размере 30 тысяч евро.
https://ria.ru/20231203/frantsiya-1913404137.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, кале, франция, ла-манш
В мире, Кале, Франция, Ла-Манш
Мэрию французского Кале эвакуировали из-за сообщения об угрозе
Мэрию Кале эвакуировали и закрыли после получения сообщения с угрозой
ПАРИЖ, 27 дек - РИА Новости.
Мэрия французского города Кале, расположенного на берегу пролива Ла-Манш на севере страны, была эвакуирована после получения сообщения с угрозой, сообщил в среду телеканал BFMTV
со ссылкой на заявление администрации города.
Накануне французские СМИ сообщали, что мэрии по меньшей мере шести городов страны были эвакуированы после сообщений о минировании.
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"Мэрия Кале (департамент Па-де-Кале) была эвакуирована и временно закрыта утром в среду, 27 декабря, после получения "угрожающего сообщения", - передает телеканал.
О характере полученной угрозы при этом не сообщается.
Из-за закрытия мэрии жители города временно не смогут обращаться в администрацию, поскольку все приемы были отменены. Здание откроется после проведения правоохранителями необходимых проверок, сообщает BFMTV.
В октябре во Франции
участились сообщения о заложенных бомбах и об угрозах совершения терактов. Как сообщали СМИ, власти инициировали десятки расследований из-за подобных ложных сообщений. На протяжении нескольких дней в аэропорты по всей стране поступали сообщения о минировании, многие из них были неоднократно эвакуированы. Версальский дворец также несколько раз эвакуировали. Инциденты происходили на фоне введенного во Франции максимального уровня террористической угрозы в связи с нападением в школе в городе Аррас, в результате которого погиб учитель. За сообщения о ложных угрозах может грозить до двух лет тюрьмы и штраф в размере 30 тысяч евро.
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