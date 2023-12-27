https://ria.ru/20231227/iran-1918505036.html

Иран рассчитывает на открытие армянского консульства в Тебризе

Иран рассчитывает на открытие армянского консульства в Тебризе - РИА Новости, 27.12.2023

Иран рассчитывает на открытие армянского консульства в Тебризе

Иран рассчитывает на открытие армянского консульства в Тебризе в сжатые сроки, заявил в среду в Ереване глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T16:57

2023-12-27T16:57

2023-12-27T16:57

в мире

иран

армения

тебриз

хосейн амир абдоллахиан

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ЕРЕВАН, 27 дек – РИА Новости. Иран рассчитывает на открытие армянского консульства в Тебризе в сжатые сроки, заявил в среду в Ереване глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан. "Мы заявили о согласии Тегерана на открытие генконсульства Армении в Тебризе и надеемся, что в ближайшие недели нового года вместе с моим армянским коллегой станем свидетелями официальной церемонии открытия генерального консульства", - сказал Абдоллахиан на пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. По его словам, Иран поддерживает установление стабильного мира на Южном Кавказе, запуск транзитного транспортного коридора "Север - Юг" и объявленную армянскими властями концепцию "Перекрестка мира". Он добавил, что иранская сторона поддерживает территориальную целостность и суверенитет Армении, с которой у нее исторические и углубляющиеся отношения. "Иран может стать активным фактором и гарантом в обеспечении мира на Южном Кавказе", - заявил министр. В свою очередь Мирзоян отметил, что во время переговоров с иранским коллегой была отмечена важность транспортного коридора "Север-Юг" и коммуникаций, связывающих Персидский залив с Черным морем. "Мы обсудили концепцию "Перекресток мира", предусматривающий развитие региональных коммуникаций, железных дорог, трубопроводов, автодорог, линий электропередачи... В вопросе региональных транспортных коммуникаций подходы Армении и Ирана полностью созвучны, и с этой точки зрения мы придаем важность позиции Ирана по поддержке территориальной целостности, нерушимости границ и суверенитета Армении", - сказал Мирзоян.

https://ria.ru/20231227/iran-1918503257.html

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иран

армения

тебриз

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в мире, иран, армения, тебриз, хосейн амир абдоллахиан