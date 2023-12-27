Иран рассчитывает на открытие армянского консульства в Тебризе
МИД Ирана надеется на открытие армянского консульства в Тебризе в сжатые сроки
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана. Архивное фото
ЕРЕВАН, 27 дек – РИА Новости. Иран рассчитывает на открытие армянского консульства в Тебризе в сжатые сроки, заявил в среду в Ереване глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.
"Мы заявили о согласии Тегерана на открытие генконсульства Армении в Тебризе и надеемся, что в ближайшие недели нового года вместе с моим армянским коллегой станем свидетелями официальной церемонии открытия генерального консульства", - сказал Абдоллахиан на пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
По его словам, Иран поддерживает установление стабильного мира на Южном Кавказе, запуск транзитного транспортного коридора "Север - Юг" и объявленную армянскими властями концепцию "Перекрестка мира".
Он добавил, что иранская сторона поддерживает территориальную целостность и суверенитет Армении, с которой у нее исторические и углубляющиеся отношения. "Иран может стать активным фактором и гарантом в обеспечении мира на Южном Кавказе", - заявил министр.
В свою очередь Мирзоян отметил, что во время переговоров с иранским коллегой была отмечена важность транспортного коридора "Север-Юг" и коммуникаций, связывающих Персидский залив с Черным морем. "Мы обсудили концепцию "Перекресток мира", предусматривающий развитие региональных коммуникаций, железных дорог, трубопроводов, автодорог, линий электропередачи... В вопросе региональных транспортных коммуникаций подходы Армении и Ирана полностью созвучны, и с этой точки зрения мы придаем важность позиции Ирана по поддержке территориальной целостности, нерушимости границ и суверенитета Армении", - сказал Мирзоян.