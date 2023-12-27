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Иран призвал Совбез ООН осудить Израиль за убийство генерала КСИР - РИА Новости, 27.12.2023
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16:53 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/iran-1918503257.html
Иран призвал Совбез ООН осудить Израиль за убийство генерала КСИР
Иран призвал Совбез ООН осудить Израиль за убийство генерала КСИР - РИА Новости, 27.12.2023
Иран призвал Совбез ООН осудить Израиль за убийство генерала КСИР
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир-Саид Ирвани призвал Совет безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) осудить Израиль за его действия в... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T16:53
2023-12-27T16:53
в мире
иран
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дамаск (город)
касем сулеймани
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совет безопасности оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕГЕРАН, 27 дек - РИА Новости. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир-Саид Ирвани призвал Совет безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) осудить Израиль за его действия в регионе, назвав их "серьезной угрозой миру и мировой безопасности", передает агентство Fars. Такое заявление постпред Ирана при ООН сделал после произошедшей в понедельник ракетной атаки Израиля по окрестностям Дамаска, в результате которой погиб советник Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских вооруженных сил) генерал Сейед Рази Мусави. КСИР в тот же день подтвердил его гибель. Агентство Tasnim отметило, что Мусави был соратником иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего в январе 2020 года в Ираке в результате ракетного удара США. "Исламская Республика Иран просит Совет Безопасности выполнить свои уставные обязательства по сохранению мира и международной безопасности и решительно осудить злонамеренную деятельность израильского режима и его агрессивные террористические действия в регионе, представляющие собой серьезную угрозу миру и мировой безопасности", - приводит агентство текст письма. Ирвани подчеркнул, что израильский режим "активно занимается террористическими &lt;...&gt; актами на границах Сирии", целью которых являются иранские военные советники, "по официальному запросу Сирийской Арабской Республики находящиеся в этой стране на законных основаниях для содействия борьбе с терроризмом". Днем ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани назвал действия Израиля "трусливыми" и отметил, что "Исламская Республика Иран оставляет за собой право принять необходимые ответные меры на это действие в подходящее время и (в подходящем - ред.) месте".
https://ria.ru/20231226/iran-1918099311.html
https://ria.ru/20231110/izrail-1908777001.html
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в мире, иран, израиль, дамаск (город), касем сулеймани, оон, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иран, Израиль, Дамаск (город), Касем Сулеймани, ООН, Совет Безопасности ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Иран призвал Совбез ООН осудить Израиль за убийство генерала КСИР

Постпред Ирана призвал Совбез ООН осудить Израиль за убийство генерала КСИР

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВид на один из кварталов Тегерана
Вид на один из кварталов Тегерана - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ТЕГЕРАН, 27 дек - РИА Новости. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир-Саид Ирвани призвал Совет безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) осудить Израиль за его действия в регионе, назвав их "серьезной угрозой миру и мировой безопасности", передает агентство Fars.
Такое заявление постпред Ирана при ООН сделал после произошедшей в понедельник ракетной атаки Израиля по окрестностям Дамаска, в результате которой погиб советник Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских вооруженных сил) генерал Сейед Рази Мусави.
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КСИР в тот же день подтвердил его гибель. Агентство Tasnim отметило, что Мусави был соратником иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего в январе 2020 года в Ираке в результате ракетного удара США.
«
"Исламская Республика Иран просит Совет Безопасности выполнить свои уставные обязательства по сохранению мира и международной безопасности и решительно осудить злонамеренную деятельность израильского режима и его агрессивные террористические действия в регионе, представляющие собой серьезную угрозу миру и мировой безопасности", - приводит агентство текст письма.
Ирвани подчеркнул, что израильский режим "активно занимается террористическими <...> актами на границах Сирии", целью которых являются иранские военные советники, "по официальному запросу Сирийской Арабской Республики находящиеся в этой стране на законных основаниях для содействия борьбе с терроризмом".
Днем ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани назвал действия Израиля "трусливыми" и отметил, что "Исламская Республика Иран оставляет за собой право принять необходимые ответные меры на это действие в подходящее время и (в подходящем - ред.) месте".
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В миреИранИзраильДамаск (город)Касем СулейманиООНСовет Безопасности ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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