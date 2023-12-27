Иран призвал Совбез ООН осудить Израиль за убийство генерала КСИР
Постпред Ирана призвал Совбез ООН осудить Израиль за убийство генерала КСИР
Вид на один из кварталов Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 27 дек - РИА Новости. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир-Саид Ирвани призвал Совет безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) осудить Израиль за его действия в регионе, назвав их "серьезной угрозой миру и мировой безопасности", передает агентство Fars.
Такое заявление постпред Ирана при ООН сделал после произошедшей в понедельник ракетной атаки Израиля по окрестностям Дамаска, в результате которой погиб советник Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских вооруженных сил) генерал Сейед Рази Мусави.
КСИР в тот же день подтвердил его гибель. Агентство Tasnim отметило, что Мусави был соратником иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего в январе 2020 года в Ираке в результате ракетного удара США.
«
"Исламская Республика Иран просит Совет Безопасности выполнить свои уставные обязательства по сохранению мира и международной безопасности и решительно осудить злонамеренную деятельность израильского режима и его агрессивные террористические действия в регионе, представляющие собой серьезную угрозу миру и мировой безопасности", - приводит агентство текст письма.
Ирвани подчеркнул, что израильский режим "активно занимается террористическими <...> актами на границах Сирии", целью которых являются иранские военные советники, "по официальному запросу Сирийской Арабской Республики находящиеся в этой стране на законных основаниях для содействия борьбе с терроризмом".
Днем ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани назвал действия Израиля "трусливыми" и отметил, что "Исламская Республика Иран оставляет за собой право принять необходимые ответные меры на это действие в подходящее время и (в подходящем - ред.) месте".