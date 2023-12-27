https://ria.ru/20231227/iran-1918503257.html

Иран призвал Совбез ООН осудить Израиль за убийство генерала КСИР

Иран призвал Совбез ООН осудить Израиль за убийство генерала КСИР - РИА Новости, 27.12.2023

Иран призвал Совбез ООН осудить Израиль за убийство генерала КСИР

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир-Саид Ирвани призвал Совет безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) осудить Израиль за его действия в... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T16:53

2023-12-27T16:53

2023-12-27T16:53

в мире

иран

израиль

дамаск (город)

касем сулеймани

оон

совет безопасности оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕГЕРАН, 27 дек - РИА Новости. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир-Саид Ирвани призвал Совет безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) осудить Израиль за его действия в регионе, назвав их "серьезной угрозой миру и мировой безопасности", передает агентство Fars. Такое заявление постпред Ирана при ООН сделал после произошедшей в понедельник ракетной атаки Израиля по окрестностям Дамаска, в результате которой погиб советник Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских вооруженных сил) генерал Сейед Рази Мусави. КСИР в тот же день подтвердил его гибель. Агентство Tasnim отметило, что Мусави был соратником иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего в январе 2020 года в Ираке в результате ракетного удара США. "Исламская Республика Иран просит Совет Безопасности выполнить свои уставные обязательства по сохранению мира и международной безопасности и решительно осудить злонамеренную деятельность израильского режима и его агрессивные террористические действия в регионе, представляющие собой серьезную угрозу миру и мировой безопасности", - приводит агентство текст письма. Ирвани подчеркнул, что израильский режим "активно занимается террористическими <...> актами на границах Сирии", целью которых являются иранские военные советники, "по официальному запросу Сирийской Арабской Республики находящиеся в этой стране на законных основаниях для содействия борьбе с терроризмом". Днем ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани назвал действия Израиля "трусливыми" и отметил, что "Исламская Республика Иран оставляет за собой право принять необходимые ответные меры на это действие в подходящее время и (в подходящем - ред.) месте".

https://ria.ru/20231226/iran-1918099311.html

https://ria.ru/20231110/izrail-1908777001.html

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дамаск (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, дамаск (город), касем сулеймани, оон, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году