https://ria.ru/20231227/iran-1918469870.html
Иранский банк открыл первый за пять лет зарубежный аккредитив
Иранский банк открыл первый за пять лет зарубежный аккредитив - РИА Новости, 27.12.2023
Иранский банк открыл первый за пять лет зарубежный аккредитив
Иранский банк Sepah открыл первый после восстановления минюстом США санкционного режима против исламской республики зарубежный аккредитив для импорта товаров из РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T15:25
2023-12-27T15:25
2023-12-27T15:25
экономика
россия
иран
сша
эльвира набиуллина
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Иранский банк Sepah открыл первый после восстановления минюстом США санкционного режима против исламской республики зарубежный аккредитив для импорта товаров из России, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на ЦБ Ирана. "С целью расширения валютно-банковского сотрудничества с Россией, а также укрепления отношений в рамках соглашения о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом, состоялась встреча руководителей Центробанка России и Ирана", - говорится в сообщении. Отмечается, что глава центробанка Ирана Мохаммад Фаррзин и руководитель финансового регулятора РФ Эльвира Набиуллина по итогам встречи договорились открыть кредитную линию на сумму 6,5 миллиарда рублей для импорта Ираном необходимых товаров из России. Как сообщает агентство, первый аккредитив открыл иранский банк Sepah для импорта товаров из РФ.
https://ria.ru/20231226/torgovlya-1918320945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, иран, сша, эльвира набиуллина, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Иран, США, Эльвира Набиуллина, Евразийский экономический союз
Иранский банк открыл первый за пять лет зарубежный аккредитив
Иранский банк открыл зарубежный аккредитив для импорта товаров из России