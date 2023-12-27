https://ria.ru/20231227/iran-1918469870.html

Иранский банк открыл первый за пять лет зарубежный аккредитив

Иранский банк открыл первый за пять лет зарубежный аккредитив - РИА Новости, 27.12.2023

Иранский банк открыл первый за пять лет зарубежный аккредитив

Иранский банк Sepah открыл первый после восстановления минюстом США санкционного режима против исламской республики зарубежный аккредитив для импорта товаров из РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T15:25

2023-12-27T15:25

2023-12-27T15:25

экономика

россия

иран

сша

эльвира набиуллина

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Иранский банк Sepah открыл первый после восстановления минюстом США санкционного режима против исламской республики зарубежный аккредитив для импорта товаров из России, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на ЦБ Ирана. "С целью расширения валютно-банковского сотрудничества с Россией, а также укрепления отношений в рамках соглашения о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом, состоялась встреча руководителей Центробанка России и Ирана", - говорится в сообщении. Отмечается, что глава центробанка Ирана Мохаммад Фаррзин и руководитель финансового регулятора РФ Эльвира Набиуллина по итогам встречи договорились открыть кредитную линию на сумму 6,5 миллиарда рублей для импорта Ираном необходимых товаров из России. Как сообщает агентство, первый аккредитив открыл иранский банк Sepah для импорта товаров из РФ.

https://ria.ru/20231226/torgovlya-1918320945.html

россия

иран

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, иран, сша, эльвира набиуллина, евразийский экономический союз