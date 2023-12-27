https://ria.ru/20231227/intervyu-1918396084.html

Лавров 28 декабря даст интервью Киселеву

Лавров 28 декабря даст интервью Киселеву - РИА Новости, 27.12.2023

Лавров 28 декабря даст интервью Киселеву

Глава МИД РФ Сергей Лавров даст интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву 28 декабря, в ходе беседы будут обсуждаться актуальные... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T11:34

2023-12-27T11:34

2023-12-27T11:41

россия

сергей лавров

дмитрий киселев

мария захарова

политика

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров даст интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву 28 декабря, в ходе беседы будут обсуждаться актуальные вопросы внешней политики и международной повестки дня, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "28 декабря в 11.30 в прямом эфире телеканала "Россия 24" состоится интервью министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Константиновичу Киселеву по актуальным вопросам внешней политики и текущей международной повестке дня", - сообщила Захарова на брифинге для журналистов. Интервью выйдет на ресурсах медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20231227/lavrov-1918391981.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сергей лавров, дмитрий киселев, мария захарова, политика