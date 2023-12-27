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Лавров 28 декабря даст интервью Киселеву - РИА Новости, 27.12.2023
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11:34 27.12.2023 (обновлено: 11:41 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/intervyu-1918396084.html
Лавров 28 декабря даст интервью Киселеву
Лавров 28 декабря даст интервью Киселеву - РИА Новости, 27.12.2023
Лавров 28 декабря даст интервью Киселеву
Глава МИД РФ Сергей Лавров даст интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву 28 декабря, в ходе беседы будут обсуждаться актуальные... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T11:34
2023-12-27T11:41
россия
сергей лавров
дмитрий киселев
мария захарова
политика
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров даст интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву 28 декабря, в ходе беседы будут обсуждаться актуальные вопросы внешней политики и международной повестки дня, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "28 декабря в 11.30 в прямом эфире телеканала "Россия 24" состоится интервью министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Константиновичу Киселеву по актуальным вопросам внешней политики и текущей международной повестке дня", - сообщила Захарова на брифинге для журналистов. Интервью выйдет на ресурсах медиагруппы "Россия сегодня".
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россия, сергей лавров, дмитрий киселев, мария захарова, политика
Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Киселев, Мария Захарова, Политика
Лавров 28 декабря даст интервью Киселеву

Лавров 28 декабря даст интервью гендиректору "России сегодня" Киселеву

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров даст интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву 28 декабря, в ходе беседы будут обсуждаться актуальные вопросы внешней политики и международной повестки дня, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"28 декабря в 11.30 в прямом эфире телеканала "Россия 24" состоится интервью министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Константиновичу Киселеву по актуальным вопросам внешней политики и текущей международной повестке дня", - сообщила Захарова на брифинге для журналистов.
Интервью выйдет на ресурсах медиагруппы "Россия сегодня".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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