https://ria.ru/20231227/intervyu-1918396084.html
Лавров 28 декабря даст интервью Киселеву
Лавров 28 декабря даст интервью Киселеву - РИА Новости, 27.12.2023
Лавров 28 декабря даст интервью Киселеву
Глава МИД РФ Сергей Лавров даст интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву 28 декабря, в ходе беседы будут обсуждаться актуальные... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T11:34
2023-12-27T11:34
2023-12-27T11:41
россия
сергей лавров
дмитрий киселев
мария захарова
политика
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров даст интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву 28 декабря, в ходе беседы будут обсуждаться актуальные вопросы внешней политики и международной повестки дня, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "28 декабря в 11.30 в прямом эфире телеканала "Россия 24" состоится интервью министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Константиновичу Киселеву по актуальным вопросам внешней политики и текущей международной повестке дня", - сообщила Захарова на брифинге для журналистов. Интервью выйдет на ресурсах медиагруппы "Россия сегодня".
https://ria.ru/20231227/lavrov-1918391981.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, дмитрий киселев, мария захарова, политика
Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Киселев, Мария Захарова, Политика
Лавров 28 декабря даст интервью Киселеву
Лавров 28 декабря даст интервью гендиректору "России сегодня" Киселеву