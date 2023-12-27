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Новак рассказал, как выросла доля Индии в экспорте энергоресурсов - РИА Новости, 27.12.2023
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07:29 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/indiya-1918357650.html
Новак рассказал, как выросла доля Индии в экспорте энергоресурсов
Новак рассказал, как выросла доля Индии в экспорте энергоресурсов - РИА Новости, 27.12.2023
Новак рассказал, как выросла доля Индии в экспорте энергоресурсов
Россия раньше почти не поставляла энергоресурсы в Индию, за два года ее доля в экспорте выросла до 40%, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T07:29
2023-12-27T07:29
индия
россия
александр новак
экономика
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​МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россия раньше почти не поставляла энергоресурсы в Индию, за два года ее доля в экспорте выросла до 40%, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24". "Основными нашими партнерами в текущей ситуации стали Китайская Народная Республика, доля которой выросла примерно до 45-50%, и, безусловно, Индия. Раньше в Индию практически не было поставок. За два года на сегодняшний день общая доля поставок энергоресурсов в Индию составила 40%", – сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
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индия, россия, александр новак, экономика
Индия, Россия, Александр Новак, Экономика
Новак рассказал, как выросла доля Индии в экспорте энергоресурсов

Новак: за два года доля Индии в экспорте энергоресурсов достигла 40%

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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​МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россия раньше почти не поставляла энергоресурсы в Индию, за два года ее доля в экспорте выросла до 40%, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
"Основными нашими партнерами в текущей ситуации стали Китайская Народная Республика, доля которой выросла примерно до 45-50%, и, безусловно, Индия. Раньше в Индию практически не было поставок. За два года на сегодняшний день общая доля поставок энергоресурсов в Индию составила 40%", – сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
Нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Новак рассказал о сокращении доли поставок нефти и нефтепродуктов в Европу
07:08
 
ИндияРоссияАлександр НовакЭкономика
 
 
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