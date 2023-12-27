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Правительство продлило ограничения импорта семян некоторых культур
Правительство продлило ограничения импорта семян некоторых культур - РИА Новости, 27.12.2023
Правительство продлило ограничения импорта семян некоторых культур
Правительство РФ продлило до конца 2025 года возможность применения ограничений на ввоз семян ряда сельхозкультур, говорится в сообщении кабмина. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T11:32
2023-12-27T11:32
2023-12-27T12:23
экономика
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правительство РФ продлило до конца 2025 года возможность применения ограничений на ввоз семян ряда сельхозкультур, говорится в сообщении кабмина. "Новым постановлением до конца 2025 года продлевается возможность применения ограничений на ввоз семян отдельных видов сельскохозяйственных культур из недружественных стран. Речь идёт о семенах картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свёклы", - говорится в сообщении.В конце июня правительство утвердило список семян сельхозкультур, ввоз которых из недружественных стран может быть ограничен с 1 октября по 31 декабря 2023 года. Теперь возможность применения таких количественных ограничений продлена до 31 декабря 2025 года.Минсельхоз РФ в середине декабря предложил размеры квот на ввоз в РФ семян этих сельскохозяйственных культур на период с 23 января по 31 декабря 2024 года.В начале октября первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщала, что итоговые параметры квот будут определяться, исходя из потребностей рынка и внутреннего производства семян, а также с учетом наличия у поставщика плана по локализации производства на территории РФ. Иностранные производители семян, желающие работать в РФ, должны до 1 марта 2024 года представить в министерство планы локализации производства.
https://ria.ru/20231220/tovary-1917015943.html
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экономика, россия
Правительство продлило ограничения импорта семян некоторых культур
Кабмин продлил на 2025 г возможность применения ограничений импорта семян
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правительство РФ продлило до конца 2025 года возможность применения ограничений на ввоз семян ряда сельхозкультур, говорится в сообщении кабмина.
"Новым постановлением до конца 2025 года продлевается возможность применения ограничений на ввоз семян отдельных видов сельскохозяйственных культур из недружественных стран. Речь идёт о семенах картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свёклы", - говорится в сообщении.
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В конце июня правительство утвердило список семян сельхозкультур, ввоз которых из недружественных стран может быть ограничен с 1 октября по 31 декабря 2023 года. Теперь возможность применения таких количественных ограничений продлена до 31 декабря 2025 года.
Минсельхоз РФ в середине декабря предложил размеры квот на ввоз в РФ семян этих сельскохозяйственных культур на период с 23 января по 31 декабря 2024 года.
В начале октября первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщала, что итоговые параметры квот будут определяться, исходя из потребностей рынка и внутреннего производства семян, а также с учетом наличия у поставщика плана по локализации производства на территории РФ. Иностранные производители семян, желающие работать в РФ, должны до 1 марта 2024 года представить в министерство планы локализации производства.
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