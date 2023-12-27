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Над Польшей зафиксировали помехи в сигнале GPS - РИА Новости, 27.12.2023
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16:05 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/gps-1918484646.html
Над Польшей зафиксировали помехи в сигнале GPS
Над Польшей зафиксировали помехи в сигнале GPS - РИА Новости, 27.12.2023
Над Польшей зафиксировали помехи в сигнале GPS
Помехи сигнала GPS наблюдаются над Польшей, издано предупреждение для экипажей самолетов, сообщил журналистам представитель Польского агентства воздушного... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T16:05
2023-12-27T16:05
в мире
польша
gps
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ВАРШАВА, 27 дек - РИА Новости. Помехи сигнала GPS наблюдаются над Польшей, издано предупреждение для экипажей самолетов, сообщил журналистам представитель Польского агентства воздушного движения Томаш Моджеевский, добавив, что причины помех пока неизвестны. "В последние часы наблюдаются помехи сигнала GPS над Польшей. Для пилотов было издано предупреждение NOTAM", - рассказал он. Моджеевский уточнил, что через диспетчеров экипажи получают дополнительную информацию, необходимую для того, чтобы самолеты благополучно добрались до места назначения. "Здесь мы используем свои системы, радиолокационную инфраструктуру", - пояснил он. "Мы готовы к тому, чтобы воздушное движение безопасно функционировало в таких ситуациях", - заверил Моджеевский. По его словам, причины помех пока неизвестны.
https://ria.ru/20231217/priblizhenie-1916253833.html
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в мире, польша, gps
В мире, Польша, GPS
Над Польшей зафиксировали помехи в сигнале GPS

Польша предупредила пилотов о помехах в сигнала GPS над страной

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАРШАВА, 27 дек - РИА Новости. Помехи сигнала GPS наблюдаются над Польшей, издано предупреждение для экипажей самолетов, сообщил журналистам представитель Польского агентства воздушного движения Томаш Моджеевский, добавив, что причины помех пока неизвестны.
"В последние часы наблюдаются помехи сигнала GPS над Польшей. Для пилотов было издано предупреждение NOTAM", - рассказал он.
Моджеевский уточнил, что через диспетчеров экипажи получают дополнительную информацию, необходимую для того, чтобы самолеты благополучно добрались до места назначения. "Здесь мы используем свои системы, радиолокационную инфраструктуру", - пояснил он.
"Мы готовы к тому, чтобы воздушное движение безопасно функционировало в таких ситуациях", - заверил Моджеевский.
По его словам, причины помех пока неизвестны.
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