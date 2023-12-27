https://ria.ru/20231227/gps-1918484646.html

Над Польшей зафиксировали помехи в сигнале GPS

Над Польшей зафиксировали помехи в сигнале GPS - РИА Новости, 27.12.2023

Над Польшей зафиксировали помехи в сигнале GPS

Помехи сигнала GPS наблюдаются над Польшей, издано предупреждение для экипажей самолетов, сообщил журналистам представитель Польского агентства воздушного... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T16:05

2023-12-27T16:05

2023-12-27T16:05

в мире

польша

gps

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ВАРШАВА, 27 дек - РИА Новости. Помехи сигнала GPS наблюдаются над Польшей, издано предупреждение для экипажей самолетов, сообщил журналистам представитель Польского агентства воздушного движения Томаш Моджеевский, добавив, что причины помех пока неизвестны. "В последние часы наблюдаются помехи сигнала GPS над Польшей. Для пилотов было издано предупреждение NOTAM", - рассказал он. Моджеевский уточнил, что через диспетчеров экипажи получают дополнительную информацию, необходимую для того, чтобы самолеты благополучно добрались до места назначения. "Здесь мы используем свои системы, радиолокационную инфраструктуру", - пояснил он. "Мы готовы к тому, чтобы воздушное движение безопасно функционировало в таких ситуациях", - заверил Моджеевский. По его словам, причины помех пока неизвестны.

https://ria.ru/20231217/priblizhenie-1916253833.html

польша

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, gps