Рейтинг@Mail.ru
В России появится новый ГОСТ с требованиями к системам вентиляции убежищ - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:48 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/gost-1918345345.html
В России появится новый ГОСТ с требованиями к системам вентиляции убежищ
В России появится новый ГОСТ с требованиями к системам вентиляции убежищ - РИА Новости, 27.12.2023
В России появится новый ГОСТ с требованиями к системам вентиляции убежищ
Новый государственный стандарт (ГОСТ), устанавливающий единые требования к системам вентиляции убежищ гражданской обороны, вступит в силу с 1 мая 2024 года. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T02:48
2023-12-27T02:48
россия
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
внии гочс
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578591538_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_d364daa60e23f4aa2a0ac479ed12d501.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Новый государственный стандарт (ГОСТ), устанавливающий единые требования к системам вентиляции убежищ гражданской обороны, вступит в силу с 1 мая 2024 года. "Национальный стандарт "Гражданская оборона. Инженерно-техническое оборудование защитных сооружений гражданской обороны. Расширительные камеры. Общие технические требования. Методы испытаний" утвержден приказом Росстандарта", - говорится в сообщении на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Отмечается, что объектом стандартизации является важный элемент системы вентиляции убежищ гражданской обороны - расширительная камера. Конструктивно она призвана уменьшать или сводить безопасные параметры статического давления, которое образует ударная волна, попав в вентиляционные коммуникации подземного объекта. Документ вступит в силу 1 мая 2024 года. "ГОСТ устанавливает общие технические требования к конструкции расширительных камер, обеспечивающих их функциональное предназначение как защитно-герметических устройств и безопасность их эксплуатации в системе вентиляции убежищ", - подчеркивает ВНИИ ГОЧС. Убежища защищают людей от поражающих факторов ядерного взрыва (ударной волны, радиоактивного и светового излучений), отравляющих веществ, бактериологических средств, от воздействия высоких температур при пожарах. Вместимость убежищ - от десятков до нескольких тысяч человек. Под укрытия используются преимущественно станции и тоннели метро, горные выработки, подземные парковки торговых центров, а также шахты, подвалы и погреба.
https://ria.ru/20231220/ubezhische-1916845036.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578591538_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_af04a853ee690c3640038dc2ab5b7198.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), внии гочс, общество
Россия, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), ВНИИ ГОЧС, Общество
В России появится новый ГОСТ с требованиями к системам вентиляции убежищ

Новый ГОСТ с требованиями к системам вентиляции убежищ появится 1 мая 2024 года

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗащитное сооружение гражданской обороны
Защитное сооружение гражданской обороны - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Защитное сооружение гражданской обороны. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Новый государственный стандарт (ГОСТ), устанавливающий единые требования к системам вентиляции убежищ гражданской обороны, вступит в силу с 1 мая 2024 года.
«
"Национальный стандарт "Гражданская оборона. Инженерно-техническое оборудование защитных сооружений гражданской обороны. Расширительные камеры. Общие технические требования. Методы испытаний" утвержден приказом Росстандарта", - говорится в сообщении на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
Отмечается, что объектом стандартизации является важный элемент системы вентиляции убежищ гражданской обороны - расширительная камера. Конструктивно она призвана уменьшать или сводить безопасные параметры статического давления, которое образует ударная волна, попав в вентиляционные коммуникации подземного объекта. Документ вступит в силу 1 мая 2024 года.
"ГОСТ устанавливает общие технические требования к конструкции расширительных камер, обеспечивающих их функциональное предназначение как защитно-герметических устройств и безопасность их эксплуатации в системе вентиляции убежищ", - подчеркивает ВНИИ ГОЧС.
Убежища защищают людей от поражающих факторов ядерного взрыва (ударной волны, радиоактивного и светового излучений), отравляющих веществ, бактериологических средств, от воздействия высоких температур при пожарах. Вместимость убежищ - от десятков до нескольких тысяч человек. Под укрытия используются преимущественно станции и тоннели метро, горные выработки, подземные парковки торговых центров, а также шахты, подвалы и погреба.
Мобильное убежище гражданской обороны КУБ-М - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
В России разработали мобильное убежище от ядерных угроз
20 декабря, 02:42
 
РоссияФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)ВНИИ ГОЧСОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала