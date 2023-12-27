https://ria.ru/20231227/gost-1918345345.html
В России появится новый ГОСТ с требованиями к системам вентиляции убежищ
В России появится новый ГОСТ с требованиями к системам вентиляции убежищ - РИА Новости, 27.12.2023
В России появится новый ГОСТ с требованиями к системам вентиляции убежищ
Новый государственный стандарт (ГОСТ), устанавливающий единые требования к системам вентиляции убежищ гражданской обороны, вступит в силу с 1 мая 2024 года. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T02:48
2023-12-27T02:48
2023-12-27T02:48
россия
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
внии гочс
общество
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Новый государственный стандарт (ГОСТ), устанавливающий единые требования к системам вентиляции убежищ гражданской обороны, вступит в силу с 1 мая 2024 года. "Национальный стандарт "Гражданская оборона. Инженерно-техническое оборудование защитных сооружений гражданской обороны. Расширительные камеры. Общие технические требования. Методы испытаний" утвержден приказом Росстандарта", - говорится в сообщении на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Отмечается, что объектом стандартизации является важный элемент системы вентиляции убежищ гражданской обороны - расширительная камера. Конструктивно она призвана уменьшать или сводить безопасные параметры статического давления, которое образует ударная волна, попав в вентиляционные коммуникации подземного объекта. Документ вступит в силу 1 мая 2024 года. "ГОСТ устанавливает общие технические требования к конструкции расширительных камер, обеспечивающих их функциональное предназначение как защитно-герметических устройств и безопасность их эксплуатации в системе вентиляции убежищ", - подчеркивает ВНИИ ГОЧС. Убежища защищают людей от поражающих факторов ядерного взрыва (ударной волны, радиоактивного и светового излучений), отравляющих веществ, бактериологических средств, от воздействия высоких температур при пожарах. Вместимость убежищ - от десятков до нескольких тысяч человек. Под укрытия используются преимущественно станции и тоннели метро, горные выработки, подземные парковки торговых центров, а также шахты, подвалы и погреба.
https://ria.ru/20231220/ubezhische-1916845036.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), внии гочс, общество
Россия, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), ВНИИ ГОЧС, Общество
В России появится новый ГОСТ с требованиями к системам вентиляции убежищ
Новый ГОСТ с требованиями к системам вентиляции убежищ появится 1 мая 2024 года
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Новый государственный стандарт (ГОСТ), устанавливающий единые требования к системам вентиляции убежищ гражданской обороны, вступит в силу с 1 мая 2024 года.
«
"Национальный стандарт "Гражданская оборона. Инженерно-техническое оборудование защитных сооружений гражданской обороны. Расширительные камеры. Общие технические требования. Методы испытаний" утвержден приказом Росстандарта", - говорится в сообщении на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
Отмечается, что объектом стандартизации является важный элемент системы вентиляции убежищ гражданской обороны - расширительная камера. Конструктивно она призвана уменьшать или сводить безопасные параметры статического давления, которое образует ударная волна, попав в вентиляционные коммуникации подземного объекта. Документ вступит в силу 1 мая 2024 года.
"ГОСТ устанавливает общие технические требования к конструкции расширительных камер, обеспечивающих их функциональное предназначение как защитно-герметических устройств и безопасность их эксплуатации в системе вентиляции убежищ", - подчеркивает ВНИИ ГОЧС
.
Убежища защищают людей от поражающих факторов ядерного взрыва (ударной волны, радиоактивного и светового излучений), отравляющих веществ, бактериологических средств, от воздействия высоких температур при пожарах. Вместимость убежищ - от десятков до нескольких тысяч человек. Под укрытия используются преимущественно станции и тоннели метро, горные выработки, подземные парковки торговых центров, а также шахты, подвалы и погреба.
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