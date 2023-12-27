https://ria.ru/20231227/gosduma-1918467479.html
В Госдуме предложили лишить званий участников "голой" вечеринки
В Госдуме предложили лишить званий участников "голой" вечеринки - РИА Новости, 27.12.2023
В Госдуме предложили лишить званий участников "голой" вечеринки
Депутаты Госдумы Сергей Миронов и Олег Морозов предложили наказать участников "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой посредством лишения наград, а также запретить РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T15:15
2023-12-27T15:15
2023-12-27T15:15
россия
москва
сергей миронов
олег морозов
анастасия ивлеева
госдума рф
общество
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы Сергей Миронов и Олег Морозов предложили наказать участников "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой посредством лишения наград, а также запретить им получать деньги, выступая в России. Об этом Миронов написал в своем Telegram-канале."Пусть они понесут заслуженное наказание. Пусть они почувствуют на своей шкуре, что такое "культура отмены". Их всех нужно просто отменить: звания, награды, концерты, эфиры и рекламные контракты. Пусть отрезвеют! Поделом!", - написал Миронов. Он отметил, что организация вечеринки является предательством Родины в тяжелое для нее время, когда идет СВО. "Я уверен, для них полезно будет пожить, как обычным людям. Если они действительно талантливы, они найдут путь к успеху. Если нет, то нам не убудет", - заявил парламентарий. Морозов, в свою очередь, написал в Telegram-канале, что не стоит тратить на звезд, присутствующих на вечеринке, "ни одного рубля на них из наших налогов, то есть из госказны. Ни одной роли в кино, если оно снято по заказу государства. Ни одной госплошадки для концертов. Ни одного спектакля на сцене государственных театров", - добавил он. "Но, подозреваю, что после такого решения и с частными корпоративами у них не заладится. Ибо придёт большой начальник на день рождения к другу, а там полуодетая танцует на сцене Ксения Анатольевна! Скандал получится...", - заключил он. Недавно организованная Ивлеевой вечеринка в московском клубе "Мутабор" с дресс-кодом, предписывавшим явиться в полуобнаженном виде, вызвала негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться, Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпер Vacío (Николай Васильев), который щеголял на вечеринке лишь в носке, арестован на 15 суток.
https://ria.ru/20231227/ivleeva-1918382211.html
https://ria.ru/20231227/vecherinka-1918408069.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, сергей миронов, олег морозов, анастасия ивлеева, госдума рф, общество
Россия, Москва, Сергей Миронов, Олег Морозов, Анастасия Ивлеева, Госдума РФ, Общество
В Госдуме предложили лишить званий участников "голой" вечеринки
В Госдуме предложили запретить выступать в России участникам "голой" вечеринки
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.
Депутаты Госдумы Сергей Миронов и Олег Морозов предложили наказать участников "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой посредством лишения наград, а также запретить им получать деньги, выступая в России. Об этом Миронов написал в своем Telegram-канале
.
"Пусть они понесут заслуженное наказание. Пусть они почувствуют на своей шкуре, что такое "культура отмены". Их всех нужно просто отменить: звания, награды, концерты, эфиры и рекламные контракты. Пусть отрезвеют! Поделом!", - написал Миронов.
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Он отметил, что организация вечеринки является предательством Родины в тяжелое для нее время, когда идет СВО.
«
"Я уверен, для них полезно будет пожить, как обычным людям. Если они действительно талантливы, они найдут путь к успеху. Если нет, то нам не убудет", - заявил парламентарий.
Морозов, в свою очередь, написал в Telegram-канале, что не стоит тратить на звезд, присутствующих на вечеринке, "ни одного рубля на них из наших налогов, то есть из госказны. Ни одной роли в кино, если оно снято по заказу государства. Ни одной госплошадки для концертов. Ни одного спектакля на сцене государственных театров", - добавил он.
«
"Но, подозреваю, что после такого решения и с частными корпоративами у них не заладится. Ибо придёт большой начальник на день рождения к другу, а там полуодетая танцует на сцене Ксения Анатольевна! Скандал получится...", - заключил он.
Недавно организованная Ивлеевой вечеринка в московском клубе "Мутабор" с дресс-кодом, предписывавшим явиться в полуобнаженном виде, вызвала негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться, Хамовнический суд Москвы
зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпер Vacío (Николай Васильев), который щеголял на вечеринке лишь в носке, арестован на 15 суток.
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