Рейтинг@Mail.ru
Парламент Абхазии ратифицировал передачу России госдачи в Пицунде - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 27.12.2023 (обновлено: 12:51 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/gosdacha-1918373188.html
Парламент Абхазии ратифицировал передачу России госдачи в Пицунде
Парламент Абхазии ратифицировал передачу России госдачи в Пицунде - РИА Новости, 27.12.2023
Парламент Абхазии ратифицировал передачу России госдачи в Пицунде
Депутаты парламента Абхазии на внеочередном заседании ратифицировали соглашение о передаче России госдачи в Пицунде, передает агентство Sputnik Абхазия. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:00
2023-12-27T12:51
в мире
абхазия
лаши ашуба
россия
пицунда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918398682_0:138:2684:1648_1920x0_80_0_0_5279340b6c7f14484dca0fe529f24d3c.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Депутаты парламента Абхазии на внеочередном заседании ратифицировали соглашение о передаче России госдачи в Пицунде, передает агентство Sputnik Абхазия. Президент республики Аслан Бжания также подписал закон о ратификации документа, уточнили в пресс-службе политика.Госдача в Пицунде, территория которой составляет более 180 гектаров, находится в аренде у Москвы по соглашению между правительством Абхазии и Главным управлением охраны России от 14 сентября 1995 года. Новое соглашение между правительствами двух стран о передаче в собственность Москве объекта на территории республики и порядке его использования подписали в январе 2022-го. Но оппозиция выступала против ратификации парламентом соглашения, считая, что в документе есть пункты, противоречащие конституции Абхазии. Со вторника оппозиция проводит протесты против передачи госдачи. По данным агентства, спикер парламента Лаша Ашуба вышел к митингующим и сообщил, что депутаты обсудили "ряд опций принятия этого соглашения, чтобы обезопасить республику". По его словам, первая опция была связана с координатами объекта и ее согласовали с российской стороной. Второй вопрос — возможность передачи госдачи третьим лицам."Была соответствующая встреча представителей власти и оппозиции, на которой мы пришли к консенсусному документу. Это внесение изменений в соответствующие законы. Это — закон "О международных договорах", Гражданский кодекс и специальный конституционный закон, который касается именно передачи государственной дачи, где указано, что в случае передачи объекта третьим лицам соглашение расторгается и собственность возвращается Республике Абхазия", — сказал спикер парламента. Ашуба добавил, что депутаты пришли к консенсусу и проголосовали за соглашение с изменением координат и невозможностью передачи объекта третьим лицам.
https://ria.ru/20231018/abkhaziya-1903679551.html
https://ria.ru/20231122/abkhaziya-1910991090.html
https://ria.ru/20231227/abkhaziya-1918366688.html
абхазия
россия
пицунда
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918398682_153:0:2532:1784_1920x0_80_0_0_8bc518391f18e176700992abbbdb7864.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, абхазия, лаши ашуба, россия, пицунда
В мире, Абхазия, Лаши Ашуба, Россия, Пицунда
Парламент Абхазии ратифицировал передачу России госдачи в Пицунде

Парламент Абхазии ратифицировал соглашение о передаче России госдачи в Пицунде

© Sputnik / Томас ТхайцукЗдание Народного собрания Республики Абхазия
Здание Народного собрания Республики Абхазия - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Депутаты парламента Абхазии на внеочередном заседании ратифицировали соглашение о передаче России госдачи в Пицунде, передает агентство Sputnik Абхазия.
Президент республики Аслан Бжания также подписал закон о ратификации документа, уточнили в пресс-службе политика.
Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь в Новом Афоне - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Совбез Абхазии назвал страну частью русского мира
18 октября, 18:40
Госдача в Пицунде, территория которой составляет более 180 гектаров, находится в аренде у Москвы по соглашению между правительством Абхазии и Главным управлением охраны России от 14 сентября 1995 года. Новое соглашение между правительствами двух стран о передаче в собственность Москве объекта на территории республики и порядке его использования подписали в январе 2022-го. Но оппозиция выступала против ратификации парламентом соглашения, считая, что в документе есть пункты, противоречащие конституции Абхазии.
Со вторника оппозиция проводит протесты против передачи госдачи. По данным агентства, спикер парламента Лаша Ашуба вышел к митингующим и сообщил, что депутаты обсудили "ряд опций принятия этого соглашения, чтобы обезопасить республику".
Вид на Новый Афон - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
В Абхазии заявили, что госдача в Новом Афоне не подлежит продаже
22 ноября, 10:40
По его словам, первая опция была связана с координатами объекта и ее согласовали с российской стороной. Второй вопрос — возможность передачи госдачи третьим лицам.
"Была соответствующая встреча представителей власти и оппозиции, на которой мы пришли к консенсусному документу. Это внесение изменений в соответствующие законы. Это — закон "О международных договорах", Гражданский кодекс и специальный конституционный закон, который касается именно передачи государственной дачи, где указано, что в случае передачи объекта третьим лицам соглашение расторгается и собственность возвращается Республике Абхазия", — сказал спикер парламента.
Ашуба добавил, что депутаты пришли к консенсусу и проголосовали за соглашение с изменением координат и невозможностью передачи объекта третьим лицам.
Участники митинга против передачи государственной дачи в Пицунде в собственность России у здания парламента Абхазии
В Абхазии прошла акция протеста у здания парламента
Вчера, 09:17
 
В миреАбхазияЛаши АшубаРоссияПицунда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала