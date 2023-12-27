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Парламент Абхазии ратифицировал передачу России госдачи в Пицунде

Парламент Абхазии ратифицировал передачу России госдачи в Пицунде - РИА Новости, 27.12.2023

Парламент Абхазии ратифицировал передачу России госдачи в Пицунде

Депутаты парламента Абхазии на внеочередном заседании ратифицировали соглашение о передаче России госдачи в Пицунде, передает агентство Sputnik Абхазия. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T10:00

2023-12-27T10:00

2023-12-27T12:51

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Депутаты парламента Абхазии на внеочередном заседании ратифицировали соглашение о передаче России госдачи в Пицунде, передает агентство Sputnik Абхазия. Президент республики Аслан Бжания также подписал закон о ратификации документа, уточнили в пресс-службе политика.Госдача в Пицунде, территория которой составляет более 180 гектаров, находится в аренде у Москвы по соглашению между правительством Абхазии и Главным управлением охраны России от 14 сентября 1995 года. Новое соглашение между правительствами двух стран о передаче в собственность Москве объекта на территории республики и порядке его использования подписали в январе 2022-го. Но оппозиция выступала против ратификации парламентом соглашения, считая, что в документе есть пункты, противоречащие конституции Абхазии. Со вторника оппозиция проводит протесты против передачи госдачи. По данным агентства, спикер парламента Лаша Ашуба вышел к митингующим и сообщил, что депутаты обсудили "ряд опций принятия этого соглашения, чтобы обезопасить республику". По его словам, первая опция была связана с координатами объекта и ее согласовали с российской стороной. Второй вопрос — возможность передачи госдачи третьим лицам."Была соответствующая встреча представителей власти и оппозиции, на которой мы пришли к консенсусному документу. Это внесение изменений в соответствующие законы. Это — закон "О международных договорах", Гражданский кодекс и специальный конституционный закон, который касается именно передачи государственной дачи, где указано, что в случае передачи объекта третьим лицам соглашение расторгается и собственность возвращается Республике Абхазия", — сказал спикер парламента. Ашуба добавил, что депутаты пришли к консенсусу и проголосовали за соглашение с изменением координат и невозможностью передачи объекта третьим лицам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, абхазия, лаши ашуба, россия, пицунда