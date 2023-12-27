https://ria.ru/20231227/gosdacha-1918373188.html
Парламент Абхазии ратифицировал передачу России госдачи в Пицунде
Парламент Абхазии ратифицировал передачу России госдачи в Пицунде - РИА Новости, 27.12.2023
Парламент Абхазии ратифицировал передачу России госдачи в Пицунде
Депутаты парламента Абхазии на внеочередном заседании ратифицировали соглашение о передаче России госдачи в Пицунде, передает агентство Sputnik Абхазия. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:00
2023-12-27T10:00
2023-12-27T12:51
в мире
абхазия
лаши ашуба
россия
пицунда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918398682_0:138:2684:1648_1920x0_80_0_0_5279340b6c7f14484dca0fe529f24d3c.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Депутаты парламента Абхазии на внеочередном заседании ратифицировали соглашение о передаче России госдачи в Пицунде, передает агентство Sputnik Абхазия. Президент республики Аслан Бжания также подписал закон о ратификации документа, уточнили в пресс-службе политика.Госдача в Пицунде, территория которой составляет более 180 гектаров, находится в аренде у Москвы по соглашению между правительством Абхазии и Главным управлением охраны России от 14 сентября 1995 года. Новое соглашение между правительствами двух стран о передаче в собственность Москве объекта на территории республики и порядке его использования подписали в январе 2022-го. Но оппозиция выступала против ратификации парламентом соглашения, считая, что в документе есть пункты, противоречащие конституции Абхазии. Со вторника оппозиция проводит протесты против передачи госдачи. По данным агентства, спикер парламента Лаша Ашуба вышел к митингующим и сообщил, что депутаты обсудили "ряд опций принятия этого соглашения, чтобы обезопасить республику". По его словам, первая опция была связана с координатами объекта и ее согласовали с российской стороной. Второй вопрос — возможность передачи госдачи третьим лицам."Была соответствующая встреча представителей власти и оппозиции, на которой мы пришли к консенсусному документу. Это внесение изменений в соответствующие законы. Это — закон "О международных договорах", Гражданский кодекс и специальный конституционный закон, который касается именно передачи государственной дачи, где указано, что в случае передачи объекта третьим лицам соглашение расторгается и собственность возвращается Республике Абхазия", — сказал спикер парламента. Ашуба добавил, что депутаты пришли к консенсусу и проголосовали за соглашение с изменением координат и невозможностью передачи объекта третьим лицам.
https://ria.ru/20231018/abkhaziya-1903679551.html
https://ria.ru/20231122/abkhaziya-1910991090.html
https://ria.ru/20231227/abkhaziya-1918366688.html
абхазия
россия
пицунда
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918398682_153:0:2532:1784_1920x0_80_0_0_8bc518391f18e176700992abbbdb7864.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абхазия, лаши ашуба, россия, пицунда
В мире, Абхазия, Лаши Ашуба, Россия, Пицунда
Парламент Абхазии ратифицировал передачу России госдачи в Пицунде
Парламент Абхазии ратифицировал соглашение о передаче России госдачи в Пицунде
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
Депутаты парламента Абхазии на внеочередном заседании ратифицировали соглашение о передаче России госдачи в Пицунде, передает агентство Sputnik Абхазия
.
Президент республики Аслан Бжания также подписал закон о ратификации документа, уточнили в пресс-службе политика.
Совбез Абхазии назвал страну частью русского мира
Госдача в Пицунде, территория которой составляет более 180 гектаров, находится в аренде у Москвы по соглашению между правительством Абхазии и Главным управлением охраны России от 14 сентября 1995 года. Новое соглашение между правительствами двух стран о передаче в собственность Москве объекта на территории республики и порядке его использования подписали в январе 2022-го. Но оппозиция выступала против ратификации парламентом соглашения, считая, что в документе есть пункты, противоречащие конституции Абхазии.
Со вторника оппозиция проводит протесты против передачи госдачи. По данным агентства, спикер парламента Лаша Ашуба
вышел к митингующим и сообщил, что депутаты обсудили "ряд опций принятия этого соглашения, чтобы обезопасить республику".
В Абхазии заявили, что госдача в Новом Афоне не подлежит продаже
По его словам, первая опция была связана с координатами объекта и ее согласовали с российской стороной. Второй вопрос — возможность передачи госдачи третьим лицам.
"Была соответствующая встреча представителей власти и оппозиции, на которой мы пришли к консенсусному документу. Это внесение изменений в соответствующие законы. Это — закон "О международных договорах", Гражданский кодекс и специальный конституционный закон, который касается именно передачи государственной дачи, где указано, что в случае передачи объекта третьим лицам соглашение расторгается и собственность возвращается Республике Абхазия", — сказал спикер парламента.
Ашуба добавил, что депутаты пришли к консенсусу и проголосовали за соглашение с изменением координат и невозможностью передачи объекта третьим лицам.
В Абхазии прошла акция протеста у здания парламента