Экс-главу Верховного суда Украины обвинили в незаконном получении подарка
Бывшего главу Верховного суда Украины обвинили в незаконном получении подарка
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНавершие в виде герба Украины на государственном флаге Украины
Навершие в виде герба Украины на государственном флаге Украины . Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Печерский суд Киева признал экс-главу Верховного суда Украины Всеволода Князева виновным в незаконном получении подарка и оштрафовал его на 68 долларов, при этом он остается под стражей по обвинению в получении неправомерной выгоды в размере 2,7 миллиона долларов, сообщили в национальном агентстве по противодействию коррупции.
«
"Печерский райсуд Киева признал виновным экс-главу Верховного суда Всеволода Князева в нарушении установленных законом ограничений по получению подарков. Суд обязал Князева уплатить штраф в 2 550 гривен (68 долларов - ред.) и конфисковал подарок в 906,6 тысяч гривен (24,2 тысячи долларов - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАПК.
В ведомстве пояснили, что по закону судьям запрещено принимать подарки, стоимость которых превышает два прожиточных минимума для трудоспособных лиц (около 140 долларов).
«
"Нарушая этот запрет, судья получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе города Киев площадью 133 квадратных метра по цене существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья. На основании договора аренды недвижимого имущества, заключенного в конце 2017 года, судья снимал квартиру для проживания с ежемесячной платой тысяча гривен (по курсу на данный момент это около 27 долларов - ред.)", - добавили в НАПК.
Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины 16 мая предъявила Князеву обвинение в получении неправомерной выгоды в размере 2,7 миллиона долларов. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы. Позже издание "Страна.ua", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, писало, что еще 11 судей Верховного суда могут быть причастны к делу о коррупции, по которому проходит Князев. Прокуратура 5 декабря сообщала, что суд продлил еще на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей Князеву.