https://ria.ru/20231227/glava-1918458521.html

Экс-главу Верховного суда Украины обвинили в незаконном получении подарка

Экс-главу Верховного суда Украины обвинили в незаконном получении подарка - РИА Новости, 27.12.2023

Экс-главу Верховного суда Украины обвинили в незаконном получении подарка

Печерский суд Киева признал экс-главу Верховного суда Украины Всеволода Князева виновным в незаконном получении подарка и оштрафовал его на 68 долларов, при... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T14:55

2023-12-27T14:55

2023-12-27T14:55

в мире

украина

киев

страна.ua

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751361546_178:527:2882:2048_1920x0_80_0_0_b7ccd43109f5b6896fb1db31dd35c49d.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Печерский суд Киева признал экс-главу Верховного суда Украины Всеволода Князева виновным в незаконном получении подарка и оштрафовал его на 68 долларов, при этом он остается под стражей по обвинению в получении неправомерной выгоды в размере 2,7 миллиона долларов, сообщили в национальном агентстве по противодействию коррупции. "Печерский райсуд Киева признал виновным экс-главу Верховного суда Всеволода Князева в нарушении установленных законом ограничений по получению подарков. Суд обязал Князева уплатить штраф в 2 550 гривен (68 долларов - ред.) и конфисковал подарок в 906,6 тысяч гривен (24,2 тысячи долларов - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАПК. В ведомстве пояснили, что по закону судьям запрещено принимать подарки, стоимость которых превышает два прожиточных минимума для трудоспособных лиц (около 140 долларов). "Нарушая этот запрет, судья получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе города Киев площадью 133 квадратных метра по цене существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья. На основании договора аренды недвижимого имущества, заключенного в конце 2017 года, судья снимал квартиру для проживания с ежемесячной платой тысяча гривен (по курсу на данный момент это около 27 долларов - ред.)", - добавили в НАПК. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины 16 мая предъявила Князеву обвинение в получении неправомерной выгоды в размере 2,7 миллиона долларов. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы. Позже издание "Страна.ua", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, писало, что еще 11 судей Верховного суда могут быть причастны к делу о коррупции, по которому проходит Князев. Прокуратура 5 декабря сообщала, что суд продлил еще на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей Князеву.

https://ria.ru/20231225/budanov-1917906970.html

https://ria.ru/20231221/shpionazh-1917122037.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, страна.ua, ситуация в днр и лнр