https://ria.ru/20231227/general-1918469009.html
Генерал ВСУ сделал шокирующее заявление о конфликте на Украине
Генерал ВСУ сделал шокирующее заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 27.12.2023
Генерал ВСУ сделал шокирующее заявление о конфликте на Украине
В 2024 году ситуация на поле боя для Вооруженных сил Украины может быть еще сложнее, заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия"... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T15:22
2023-12-27T15:22
2023-12-27T16:12
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В 2024 году ситуация на поле боя для Вооруженных сил Украины может быть еще сложнее, заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в интервью BBC Украина."Я думаю, что следующий год будет, возможно, еще более сложным", — сказал украинский военный.По его словам, этому будет способствовать стремление украинских властей вернуть освобожденные территории. Он также подчеркнул, что российское руководство знает об этой цели Киева и приложит все усилия, чтобы помешать ВСУ этого добиться.Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231227/predlozhenie-1918416879.html
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Политика, В мире, Украина, Киев, США, Александр Тарнавский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Генерал ВСУ сделал шокирующее заявление о конфликте на Украине
Генерал Тарнавский: следующий год для ВСУ может стать еще более тяжелым