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"Газпром" в 2024 году выделит на газификацию в России рекордную сумму - РИА Новости, 27.12.2023
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00:19 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/gazprom-1918339167.html
"Газпром" в 2024 году выделит на газификацию в России рекордную сумму
"Газпром" в 2024 году выделит на газификацию в России рекордную сумму - РИА Новости, 27.12.2023
"Газпром" в 2024 году выделит на газификацию в России рекордную сумму
"Газпром" в 2024 году выделит на газификацию и догазификацию в России рекордную сумму в 270,3 миллиарда рублей, на 33,5 миллиарда больше, чем в 2023 году,... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T00:19
2023-12-27T00:19
экономика
россия
алексей миллер
владимир путин
газпром
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. "Газпром" в 2024 году выделит на газификацию и догазификацию в России рекордную сумму в 270,3 миллиарда рублей, на 33,5 миллиарда больше, чем в 2023 году, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы в следующем году… планируем увеличить еще больше темпы нашей работы по догазификации и газификации страны. Мы выделили рекордную сумму на эти цели - 270,3 миллиарда рублей. Это на 33,5 миллиарда рублей больше, чем в этом году", - сказал Миллер.
https://ria.ru/20231227/gazprom-1918339054.html
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экономика, россия, алексей миллер, владимир путин, газпром
Экономика, Россия, Алексей Миллер, Владимир Путин, Газпром
"Газпром" в 2024 году выделит на газификацию в России рекордную сумму

Миллер: "Газпром" в 2024 г выделит на газификацию рекордные 270,3 млрд рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗапуск газоснабжения в деревнях
Запуск газоснабжения в деревнях - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Запуск газоснабжения в деревнях. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. "Газпром" в 2024 году выделит на газификацию и догазификацию в России рекордную сумму в 270,3 миллиарда рублей, на 33,5 миллиарда больше, чем в 2023 году, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы в следующем году… планируем увеличить еще больше темпы нашей работы по догазификации и газификации страны. Мы выделили рекордную сумму на эти цели - 270,3 миллиарда рублей. Это на 33,5 миллиарда рублей больше, чем в этом году", - сказал Миллер.
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ЭкономикаРоссияАлексей МиллерВладимир ПутинГазпром
 
 
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