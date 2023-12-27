https://ria.ru/20231227/gazprom-1918339167.html

"Газпром" в 2024 году выделит на газификацию в России рекордную сумму

"Газпром" в 2024 году выделит на газификацию в России рекордную сумму - РИА Новости, 27.12.2023

"Газпром" в 2024 году выделит на газификацию в России рекордную сумму

"Газпром" в 2024 году выделит на газификацию и догазификацию в России рекордную сумму в 270,3 миллиарда рублей, на 33,5 миллиарда больше, чем в 2023 году,... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T00:19

2023-12-27T00:19

2023-12-27T00:19

экономика

россия

алексей миллер

владимир путин

газпром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897784041_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8ef33c183ff146053e6acb8b8567bdbb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. "Газпром" в 2024 году выделит на газификацию и догазификацию в России рекордную сумму в 270,3 миллиарда рублей, на 33,5 миллиарда больше, чем в 2023 году, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы в следующем году… планируем увеличить еще больше темпы нашей работы по догазификации и газификации страны. Мы выделили рекордную сумму на эти цели - 270,3 миллиарда рублей. Это на 33,5 миллиарда рублей больше, чем в этом году", - сказал Миллер.

https://ria.ru/20231227/gazprom-1918339054.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, алексей миллер, владимир путин, газпром