https://ria.ru/20231227/gaz-1918383823.html
Новак рассказал о сокращении потребления газа в Европе
Новак рассказал о сокращении потребления газа в Европе - РИА Новости, 27.12.2023
Новак рассказал о сокращении потребления газа в Европе
Европа за два года сократила потребление газа более чем на 100 миллиардов кубометров, в 2023 году показатель ожидается на уровне 490 миллиардов кубометров,... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:51
2023-12-27T10:51
2023-12-27T11:23
европа
в мире
александр новак
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Европа за два года сократила потребление газа более чем на 100 миллиардов кубометров, в 2023 году показатель ожидается на уровне 490 миллиардов кубометров, сообщил вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24"."Мы видим, что в Европе с 2021 года потребление газа сократилось более чем на 100 миллиардов кубометров. Если в 2021 году это было 609 миллиардов, то в этом году ожидается 490 миллиардов", – сказал Новак.
https://ria.ru/20231227/gaz-1918358281.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, в мире, александр новак
Европа, В мире, Александр Новак
Новак рассказал о сокращении потребления газа в Европе
Европа за два года сократила потребление газа более чем на сто миллиардов кубов