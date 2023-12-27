https://ria.ru/20231227/gaz-1918383823.html

Новак рассказал о сокращении потребления газа в Европе

Новак рассказал о сокращении потребления газа в Европе - РИА Новости, 27.12.2023

Новак рассказал о сокращении потребления газа в Европе

Европа за два года сократила потребление газа более чем на 100 миллиардов кубометров, в 2023 году показатель ожидается на уровне 490 миллиардов кубометров,... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T10:51

2023-12-27T10:51

2023-12-27T11:23

европа

в мире

александр новак

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Европа за два года сократила потребление газа более чем на 100 миллиардов кубометров, в 2023 году показатель ожидается на уровне 490 миллиардов кубометров, сообщил вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24"."Мы видим, что в Европе с 2021 года потребление газа сократилось более чем на 100 миллиардов кубометров. Если в 2021 году это было 609 миллиардов, то в этом году ожидается 490 миллиардов", – сказал Новак.

https://ria.ru/20231227/gaz-1918358281.html

европа

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

европа, в мире, александр новак