Рейтинг@Mail.ru
Новак рассказал о сокращении потребления газа в Европе - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:51 27.12.2023 (обновлено: 11:23 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/gaz-1918383823.html
Новак рассказал о сокращении потребления газа в Европе
Новак рассказал о сокращении потребления газа в Европе - РИА Новости, 27.12.2023
Новак рассказал о сокращении потребления газа в Европе
Европа за два года сократила потребление газа более чем на 100 миллиардов кубометров, в 2023 году показатель ожидается на уровне 490 миллиардов кубометров,... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:51
2023-12-27T11:23
европа
в мире
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_97697ed2bd67fd96fa509e2426a4fa87.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Европа за два года сократила потребление газа более чем на 100 миллиардов кубометров, в 2023 году показатель ожидается на уровне 490 миллиардов кубометров, сообщил вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24"."Мы видим, что в Европе с 2021 года потребление газа сократилось более чем на 100 миллиардов кубометров. Если в 2021 году это было 609 миллиардов, то в этом году ожидается 490 миллиардов", – сказал Новак.
https://ria.ru/20231227/gaz-1918358281.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a772ca5caec52fc5a9c6c5ed07890780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, в мире, александр новак
Европа, В мире, Александр Новак
Новак рассказал о сокращении потребления газа в Европе

Европа за два года сократила потребление газа более чем на сто миллиардов кубов

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Европа за два года сократила потребление газа более чем на 100 миллиардов кубометров, в 2023 году показатель ожидается на уровне 490 миллиардов кубометров, сообщил вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
"Мы видим, что в Европе с 2021 года потребление газа сократилось более чем на 100 миллиардов кубометров. Если в 2021 году это было 609 миллиардов, то в этом году ожидается 490 миллиардов", – сказал Новак.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Посол в Вене рассказал, что нет смысла обсуждать транзит газа без России
Вчера, 07:38
 
ЕвропаВ миреАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала