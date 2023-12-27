https://ria.ru/20231227/gaubitsa-1918351660.html
Чемезов рассказал, когда в зоне СВО появится гаубица "Коалиция"
Чемезов рассказал, когда в зоне СВО появится гаубица "Коалиция" - РИА Новости, 27.12.2023
Чемезов рассказал, когда в зоне СВО появится гаубица "Коалиция"
Новейшая российская гаубица "Коалиция" должна скоро появиться в зоне СВО, чтобы обеспечить существенное преимущество над гаубицами НАТО по дальности, сообщил в... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T05:08
2023-12-27T05:08
2023-12-27T05:08
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей чемезов
ростех
нато
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150744/92/1507449293_0:416:2901:2048_1920x0_80_0_0_e40c48af18b6e49b69ee2512895fee3a.jpg
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Новейшая российская гаубица "Коалиция" должна скоро появиться в зоне СВО, чтобы обеспечить существенное преимущество над гаубицами НАТО по дальности, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Думаю, она скоро там появится, так как гаубицы подобного класса нужны, чтобы обеспечить преимущество над западными образцами артиллерии по дальности стрельбы. Такое преимущество у "Коалиции" есть, и оно существенное", - сказал Чемезов, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что испытания гаубицы завершены, ее серийное производство уже развернуто. "Первая опытно-промышленная партия поставляется в конце декабря 2023 года", - сказал глава "Ростеха". Он также отметил, что госкорпорация уже поставляет многие виды современной артиллерии в войска. Это, например, модернизированная гаубица "Мста-С" с существенно доработанной системой управления огнем, которая позволяет применять режим огневой налет одним орудием – когда несколько снарядов, выпущенных одной гаубицей, прилетают в цель одновременно. На гаубицу установлены новые цифровые дисплеи, изменены рабочие места экипажа, улучшен механизм заряжения. Все вышеперечисленное повышает скорость реакции и открытия огня. Модернизированная "Мста" сегодня уже работает в зоне СВО.
https://ria.ru/20231227/dron-1918347288.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150744/92/1507449293_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_67882da6b8bfc99f4f22714032509234.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей чемезов, ростех, нато, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Чемезов, Ростех, НАТО, Россия, Вооруженные силы РФ
Чемезов рассказал, когда в зоне СВО появится гаубица "Коалиция"
Чемезов: гаубица "Коалиция" должна скоро появиться в зоне СВО
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Новейшая российская гаубица "Коалиция" должна скоро появиться в зоне СВО, чтобы обеспечить существенное преимущество над гаубицами НАТО по дальности, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
«
"Думаю, она скоро там появится, так как гаубицы подобного класса нужны, чтобы обеспечить преимущество над западными образцами артиллерии по дальности стрельбы. Такое преимущество у "Коалиции" есть, и оно существенное", - сказал Чемезов, отвечая на соответствующий вопрос.
Он добавил, что испытания гаубицы завершены, ее серийное производство уже развернуто. "Первая опытно-промышленная партия поставляется в конце декабря 2023 года", - сказал глава "Ростеха".
Он также отметил, что госкорпорация уже поставляет многие виды современной артиллерии в войска. Это, например, модернизированная гаубица "Мста-С" с существенно доработанной системой управления огнем, которая позволяет применять режим огневой налет одним орудием – когда несколько снарядов, выпущенных одной гаубицей, прилетают в цель одновременно. На гаубицу установлены новые цифровые дисплеи, изменены рабочие места экипажа, улучшен механизм заряжения. Все вышеперечисленное повышает скорость реакции и открытия огня.
Модернизированная "Мста" сегодня уже работает в зоне СВО.
Чемезов рассказал о новом дроне-камикадзе "Суперкам"