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ФТС перевыполнила план по перечислениям таможенных платежей в бюджет - РИА Новости, 27.12.2023
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08:41 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/fts-1918362556.html
ФТС перевыполнила план по перечислениям таможенных платежей в бюджет
ФТС перевыполнила план по перечислениям таможенных платежей в бюджет - РИА Новости, 27.12.2023
ФТС перевыполнила план по перечислениям таможенных платежей в бюджет
Федеральная таможенная служба (ФТС) России перевыполнила годовой план по перечислениям таможенных платежей в бюджет - на 22 декабря объем составил 6,465... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T08:41
2023-12-27T08:41
экономика
россия
европа
германия
руслан давыдов
федеральная таможенная служба (фтс россии)
генеральная прокуратура рф
северный поток
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России перевыполнила годовой план по перечислениям таможенных платежей в бюджет - на 22 декабря объем составил 6,465 триллиона рублей, при этом рост платежей по импорту позволил компенсировать выпадающие доходы от экспорта газа по "Северному потоку", заявил временно исполняющий обязанности главы ведомства Руслан Давыдов. "Кстати, на 22 декабря мы уже выполнили годовой план - собрали 6 триллионов 465 миллиардов рублей", - сказал он в интервью газете "Коммерсант". Ранее Давыдов говорил, что годовой план составляет 6,464 триллиона рублей. Давыдов также добавил, что "платежи по импорту позволили нам компенсировать варварские взрывы веток трубопровода "Северный поток". "Мы по газу потеряли платежей больше чем на 1 триллион рублей. До конца года эта сумма составит 1,14 триллиона рублей - столько мы должны были получить пошлин с него", - сказал он. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке " и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.
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экономика, россия, европа, германия, руслан давыдов, федеральная таможенная служба (фтс россии), генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
Экономика, Россия, Европа, Германия, Руслан Давыдов, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
ФТС перевыполнила план по перечислениям таможенных платежей в бюджет

ФТС: рост платежей по импорту компенсировал доходы от "Северного потока"

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России перевыполнила годовой план по перечислениям таможенных платежей в бюджет - на 22 декабря объем составил 6,465 триллиона рублей, при этом рост платежей по импорту позволил компенсировать выпадающие доходы от экспорта газа по "Северному потоку", заявил временно исполняющий обязанности главы ведомства Руслан Давыдов.
"Кстати, на 22 декабря мы уже выполнили годовой план - собрали 6 триллионов 465 миллиардов рублей", - сказал он в интервью газете "Коммерсант". Ранее Давыдов говорил, что годовой план составляет 6,464 триллиона рублей.
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Давыдов также добавил, что "платежи по импорту позволили нам компенсировать варварские взрывы веток трубопровода "Северный поток". "Мы по газу потеряли платежей больше чем на 1 триллион рублей. До конца года эта сумма составит 1,14 триллиона рублей - столько мы должны были получить пошлин с него", - сказал он.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке " и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.
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ЭкономикаРоссияЕвропаГерманияРуслан ДавыдовФедеральная таможенная служба (ФТС России)Генеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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