https://ria.ru/20231227/frantsiya-1918570319.html

Франция объявила двух азербайджанских дипломатов персонами нон грата

Франция объявила двух азербайджанских дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 27.12.2023

Франция объявила двух азербайджанских дипломатов персонами нон грата

Франция в качестве ответной меры на действия Азербайджана объявила двух сотрудников посольства страны в Париже persona non grata, говорится в коммюнике,... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T20:22

2023-12-27T20:22

2023-12-27T20:33

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ПАРИЖ, 27 дек - РИА Новости. Франция в качестве ответной меры на действия Азербайджана объявила двух сотрудников посольства страны в Париже persona non grata, говорится в коммюнике, распространенном в среду французским МИД."В качестве ответной меры Франция объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Азербайджана во Франции", – сказано в тексте.Отмечается, что посол Азербайджана во Франции был вызван во французский МИД для информирования о решении французских властей.Накануне двое сотрудников посольства Франции в Баку были объявлены persona non grata, им было предложено покинуть Азербайджан в течение 48 часов.

https://ria.ru/20231128/operatsii-1912350167.html

франция

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в мире, франция, азербайджан