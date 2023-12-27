https://ria.ru/20231227/frantsiya-1918570319.html
Франция объявила двух азербайджанских дипломатов персонами нон грата
Франция объявила двух азербайджанских дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 27.12.2023
Франция объявила двух азербайджанских дипломатов персонами нон грата
Франция в качестве ответной меры на действия Азербайджана объявила двух сотрудников посольства страны в Париже persona non grata, говорится в коммюнике,... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T20:22
2023-12-27T20:22
2023-12-27T20:33
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ПАРИЖ, 27 дек - РИА Новости. Франция в качестве ответной меры на действия Азербайджана объявила двух сотрудников посольства страны в Париже persona non grata, говорится в коммюнике, распространенном в среду французским МИД."В качестве ответной меры Франция объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Азербайджана во Франции", – сказано в тексте.Отмечается, что посол Азербайджана во Франции был вызван во французский МИД для информирования о решении французских властей.Накануне двое сотрудников посольства Франции в Баку были объявлены persona non grata, им было предложено покинуть Азербайджан в течение 48 часов.
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в мире, франция, азербайджан
В мире, Франция, Азербайджан
Франция объявила двух азербайджанских дипломатов персонами нон грата
Франция объявила двух сотрудников посольства Азербайджана персонами нон грата