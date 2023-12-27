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В РЖД рассказали, почему новый поезд получил название "Финист" - РИА Новости, 27.12.2023
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13:46 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/finist-1918435614.html
В РЖД рассказали, почему новый поезд получил название "Финист"
В РЖД рассказали, почему новый поезд получил название "Финист" - РИА Новости, 27.12.2023
В РЖД рассказали, почему новый поезд получил название "Финист"
Название нового российского поезда "Финист" связано с символом вечного обновления и возрождения, этот образ повторяет судьбу "Ласточки", которая прошла... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T13:46
2023-12-27T13:46
общество
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Название нового российского поезда "Финист" связано с символом вечного обновления и возрождения, этот образ повторяет судьбу "Ласточки", которая прошла перерождение из полностью зарубежного подвижного состава в полностью отечественный, рассказали РИА Новости в РЖД. Имя для нового поезда выбрали народным голосованием, которое проходило с 4 по 12 декабря на сайте РЖД. В нем приняли участие 42839 человек. "Финист, как и Феникс, только на русский манер, – это сказочная птица, символ вечного обновления и возрождения. Такой образ в точности повторяет судьбу "Ласточки", которая прошла перерождение из полностью зарубежного электропоезда в полностью отечественный", - пояснили в компании название. РЖД 28 декабря запустят первый полностью импортозамещенный аналог электропоезда "Ласточка" с именем "Финист".
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общество, технологии, ржд
Общество, Технологии, РЖД
В РЖД рассказали, почему новый поезд получил название "Финист"

РЖД назвали имя "Финист" для поезда символом вечного обновления и возрождения

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВагон российского электропоезда серии ЭС104
Вагон российского электропоезда серии ЭС104 - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Вагон российского электропоезда серии ЭС104. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Название нового российского поезда "Финист" связано с символом вечного обновления и возрождения, этот образ повторяет судьбу "Ласточки", которая прошла перерождение из полностью зарубежного подвижного состава в полностью отечественный, рассказали РИА Новости в РЖД.
Имя для нового поезда выбрали народным голосованием, которое проходило с 4 по 12 декабря на сайте РЖД. В нем приняли участие 42839 человек.
"Финист, как и Феникс, только на русский манер, – это сказочная птица, символ вечного обновления и возрождения. Такой образ в точности повторяет судьбу "Ласточки", которая прошла перерождение из полностью зарубежного электропоезда в полностью отечественный", - пояснили в компании название.
РЖД 28 декабря запустят первый полностью импортозамещенный аналог электропоезда "Ласточка" с именем "Финист".
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