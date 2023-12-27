https://ria.ru/20231227/finist-1918435614.html

В РЖД рассказали, почему новый поезд получил название "Финист"

В РЖД рассказали, почему новый поезд получил название "Финист" - РИА Новости, 27.12.2023

В РЖД рассказали, почему новый поезд получил название "Финист"

Название нового российского поезда "Финист" связано с символом вечного обновления и возрождения, этот образ повторяет судьбу "Ласточки", которая прошла... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T13:46

2023-12-27T13:46

2023-12-27T13:46

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технологии

ржд

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Название нового российского поезда "Финист" связано с символом вечного обновления и возрождения, этот образ повторяет судьбу "Ласточки", которая прошла перерождение из полностью зарубежного подвижного состава в полностью отечественный, рассказали РИА Новости в РЖД. Имя для нового поезда выбрали народным голосованием, которое проходило с 4 по 12 декабря на сайте РЖД. В нем приняли участие 42839 человек. "Финист, как и Феникс, только на русский манер, – это сказочная птица, символ вечного обновления и возрождения. Такой образ в точности повторяет судьбу "Ласточки", которая прошла перерождение из полностью зарубежного электропоезда в полностью отечественный", - пояснили в компании название. РЖД 28 декабря запустят первый полностью импортозамещенный аналог электропоезда "Ласточка" с именем "Финист".

https://ria.ru/20231002/lastochka-1899815538.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, технологии, ржд