https://ria.ru/20231227/fil-1918576114.html

Канделаки объяснила пересъемки фильма "Иван Васильевич меняет все!"

Канделаки объяснила пересъемки фильма "Иван Васильевич меняет все!" - РИА Новости, 27.12.2023

Канделаки объяснила пересъемки фильма "Иван Васильевич меняет все!"

Телеканал ТНТ переснимает ряд сцен к предновогоднему фильму "Иван Васильевич меняет всё!" для того, чтобы "сделать фильм интереснее, острее и провокативнее". РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T21:11

2023-12-27T21:11

2023-12-27T23:23

россия

москва

филипп киркоров

тина канделаки

анастасия ивлеева

газпром

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Телеканал ТНТ переснимает ряд сцен к предновогоднему фильму "Иван Васильевич меняет всё!" для того, чтобы "сделать фильм интереснее, острее и провокативнее". Об этом заявила директор телеканала, управляющий директор "Газпром Медиа Развлекательное телевидение" Тина Канделаки на фоне того, что из официального постера телеканала ТНТ к предновогоднему фильму "Иван Васильевич меняет всё!" убрали народного артиста РФ, певца Филиппа Киркорова. Пресс-служба телеканала ТНТ комментировать РИА Новости ситуацию с "исчезновением" Киркорова на постере отказалась. "Мы переснимаем ряд сцен в фильме "Иван Васильевич меняет профессию (всё – ред.)" для того, чтобы сделать фильм интереснее, острее, провокативнее, ну и, конечно же, победив в конкурентную ночь, и порадовать нашего любимого зрителя", - сказала Канделаки в своем официальном Telegram-канале. Ранее в "Мутаборе" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором стала актриса и блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия, в их числе был Киркоров, были вынуждены оправдываться, Киркоров заявил, что "заглянул на пять минут" на вечеринку и ушел, он также отметил, что осознал свою ошибку при выборе мероприятия и теперь надеется, что она не станет причиной ограничения его творчества в России. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпер Vacío (Николай Васильев), который пришел на вечеринку лишь в носке, арестован на 15 суток.

https://ria.ru/20231227/kirkorov-1918437066.html

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Наталья Макарова

россия, москва, филипп киркоров, тина канделаки, анастасия ивлеева, газпром