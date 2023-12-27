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Канделаки объяснила пересъемки фильма "Иван Васильевич меняет все!" - РИА Новости, 27.12.2023
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21:11 27.12.2023 (обновлено: 23:23 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/fil-1918576114.html
Канделаки объяснила пересъемки фильма "Иван Васильевич меняет все!"
Канделаки объяснила пересъемки фильма "Иван Васильевич меняет все!" - РИА Новости, 27.12.2023
Канделаки объяснила пересъемки фильма "Иван Васильевич меняет все!"
Телеканал ТНТ переснимает ряд сцен к предновогоднему фильму "Иван Васильевич меняет всё!" для того, чтобы "сделать фильм интереснее, острее и провокативнее". РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T21:11
2023-12-27T23:23
россия
москва
филипп киркоров
тина канделаки
анастасия ивлеева
газпром
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Телеканал ТНТ переснимает ряд сцен к предновогоднему фильму "Иван Васильевич меняет всё!" для того, чтобы "сделать фильм интереснее, острее и провокативнее". Об этом заявила директор телеканала, управляющий директор "Газпром Медиа Развлекательное телевидение" Тина Канделаки на фоне того, что из официального постера телеканала ТНТ к предновогоднему фильму "Иван Васильевич меняет всё!" убрали народного артиста РФ, певца Филиппа Киркорова. Пресс-служба телеканала ТНТ комментировать РИА Новости ситуацию с "исчезновением" Киркорова на постере отказалась. "Мы переснимаем ряд сцен в фильме "Иван Васильевич меняет профессию (всё – ред.)" для того, чтобы сделать фильм интереснее, острее, провокативнее, ну и, конечно же, победив в конкурентную ночь, и порадовать нашего любимого зрителя", - сказала Канделаки в своем официальном Telegram-канале. Ранее в "Мутаборе" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором стала актриса и блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия, в их числе был Киркоров, были вынуждены оправдываться, Киркоров заявил, что "заглянул на пять минут" на вечеринку и ушел, он также отметил, что осознал свою ошибку при выборе мероприятия и теперь надеется, что она не станет причиной ограничения его творчества в России. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпер Vacío (Николай Васильев), который пришел на вечеринку лишь в носке, арестован на 15 суток.
https://ria.ru/20231227/kirkorov-1918437066.html
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россия, москва, филипп киркоров, тина канделаки, анастасия ивлеева, газпром
Россия, Москва, Филипп Киркоров, Тина Канделаки, Анастасия Ивлеева, Газпром
Канделаки объяснила пересъемки фильма "Иван Васильевич меняет все!"

Гендиректор ТНТ Канделаки подтвердила пересъемку ремейка "Ивана Васильевича"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкГенеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки во время интервью
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки во время интервью - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки во время интервью. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Телеканал ТНТ переснимает ряд сцен к предновогоднему фильму "Иван Васильевич меняет всё!" для того, чтобы "сделать фильм интереснее, острее и провокативнее".
Об этом заявила директор телеканала, управляющий директор "Газпром Медиа Развлекательное телевидение" Тина Канделаки на фоне того, что из официального постера телеканала ТНТ к предновогоднему фильму "Иван Васильевич меняет всё!" убрали народного артиста РФ, певца Филиппа Киркорова. Пресс-служба телеканала ТНТ комментировать РИА Новости ситуацию с "исчезновением" Киркорова на постере отказалась.
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Вчера, 13:52
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"Мы переснимаем ряд сцен в фильме "Иван Васильевич меняет профессию (всё – ред.)" для того, чтобы сделать фильм интереснее, острее, провокативнее, ну и, конечно же, победив в конкурентную ночь, и порадовать нашего любимого зрителя", - сказала Канделаки в своем официальном Telegram-канале.
Ранее в "Мутаборе" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором стала актриса и блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия, в их числе был Киркоров, были вынуждены оправдываться, Киркоров заявил, что "заглянул на пять минут" на вечеринку и ушел, он также отметил, что осознал свою ошибку при выборе мероприятия и теперь надеется, что она не станет причиной ограничения его творчества в России. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпер Vacío (Николай Васильев), который пришел на вечеринку лишь в носке, арестован на 15 суток.
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