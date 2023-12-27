Канделаки объяснила пересъемки фильма "Иван Васильевич меняет все!"
Гендиректор ТНТ Канделаки подтвердила пересъемку ремейка "Ивана Васильевича"
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкГенеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки во время интервью
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки во время интервью. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Телеканал ТНТ переснимает ряд сцен к предновогоднему фильму "Иван Васильевич меняет всё!" для того, чтобы "сделать фильм интереснее, острее и провокативнее".
Об этом заявила директор телеканала, управляющий директор "Газпром Медиа Развлекательное телевидение" Тина Канделаки на фоне того, что из официального постера телеканала ТНТ к предновогоднему фильму "Иван Васильевич меняет всё!" убрали народного артиста РФ, певца Филиппа Киркорова. Пресс-служба телеканала ТНТ комментировать РИА Новости ситуацию с "исчезновением" Киркорова на постере отказалась.
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"Мы переснимаем ряд сцен в фильме "Иван Васильевич меняет профессию (всё – ред.)" для того, чтобы сделать фильм интереснее, острее, провокативнее, ну и, конечно же, победив в конкурентную ночь, и порадовать нашего любимого зрителя", - сказала Канделаки в своем официальном Telegram-канале.
Ранее в "Мутаборе" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором стала актриса и блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия, в их числе был Киркоров, были вынуждены оправдываться, Киркоров заявил, что "заглянул на пять минут" на вечеринку и ушел, он также отметил, что осознал свою ошибку при выборе мероприятия и теперь надеется, что она не станет причиной ограничения его творчества в России. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпер Vacío (Николай Васильев), который пришел на вечеринку лишь в носке, арестован на 15 суток.