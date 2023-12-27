https://ria.ru/20231227/feodosiya-1918405388.html
Власти рассказали о состоянии пострадавших при атаке на порт Феодосии
Власти рассказали о состоянии пострадавших при атаке на порт Феодосии - РИА Новости, 27.12.2023
Власти рассказали о состоянии пострадавших при атаке на порт Феодосии
Один человек, получивший ранения после атаки на порт Феодосии, остается в больнице в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в Минздраве полуострова РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T12:08
2023-12-27T12:08
2023-12-27T12:08
происшествия
феодосия
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости. Один человек, получивший ранения после атаки на порт Феодосии, остается в больнице в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в Минздраве полуострова Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил о вражеской атаке в ночь на вторник на порт Феодосии. Минобороны РФ сообщило, что в ходе отражения удара ВСУ поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск". Минздрав Крыма позже сообщил, что один человек погиб, четыре пострадали в результате атаки, два из них были госпитализированы. "В настоящее время стационарное лечение продолжает один пациент, его состояние средней степени тяжести", - сообщили в минздраве.
https://ria.ru/20231226/feodosiya-1918094589.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, феодосия, сергей аксенов (политик), республика крым
Происшествия, Феодосия, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым
Власти рассказали о состоянии пострадавших при атаке на порт Феодосии
В больнице остается один человек, раненный при атаке на порт Феодосии