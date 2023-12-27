https://ria.ru/20231227/feodosiya-1918405388.html

Власти рассказали о состоянии пострадавших при атаке на порт Феодосии

Власти рассказали о состоянии пострадавших при атаке на порт Феодосии - РИА Новости, 27.12.2023

Власти рассказали о состоянии пострадавших при атаке на порт Феодосии

Один человек, получивший ранения после атаки на порт Феодосии, остается в больнице в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в Минздраве полуострова РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T12:08

2023-12-27T12:08

2023-12-27T12:08

происшествия

феодосия

сергей аксенов (политик)

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918130019_1:0:1235:694_1920x0_80_0_0_b3c00d6d9f1dbfbdd1675760ae3c53f7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости. Один человек, получивший ранения после атаки на порт Феодосии, остается в больнице в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в Минздраве полуострова Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил о вражеской атаке в ночь на вторник на порт Феодосии. Минобороны РФ сообщило, что в ходе отражения удара ВСУ поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск". Минздрав Крыма позже сообщил, что один человек погиб, четыре пострадали в результате атаки, два из них были госпитализированы. "В настоящее время стационарное лечение продолжает один пациент, его состояние средней степени тяжести", - сообщили в минздраве.

https://ria.ru/20231226/feodosiya-1918094589.html

феодосия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, феодосия, сергей аксенов (политик), республика крым