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Власти рассказали о состоянии пострадавших при атаке на порт Феодосии - РИА Новости, 27.12.2023
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12:08 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/feodosiya-1918405388.html
Власти рассказали о состоянии пострадавших при атаке на порт Феодосии
Власти рассказали о состоянии пострадавших при атаке на порт Феодосии - РИА Новости, 27.12.2023
Власти рассказали о состоянии пострадавших при атаке на порт Феодосии
Один человек, получивший ранения после атаки на порт Феодосии, остается в больнице в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в Минздраве полуострова РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T12:08
2023-12-27T12:08
происшествия
феодосия
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости. Один человек, получивший ранения после атаки на порт Феодосии, остается в больнице в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в Минздраве полуострова Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил о вражеской атаке в ночь на вторник на порт Феодосии. Минобороны РФ сообщило, что в ходе отражения удара ВСУ поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск". Минздрав Крыма позже сообщил, что один человек погиб, четыре пострадали в результате атаки, два из них были госпитализированы. "В настоящее время стационарное лечение продолжает один пациент, его состояние средней степени тяжести", - сообщили в минздраве.
https://ria.ru/20231226/feodosiya-1918094589.html
феодосия
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происшествия, феодосия, сергей аксенов (политик), республика крым
Происшествия, Феодосия, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым
Власти рассказали о состоянии пострадавших при атаке на порт Феодосии

В больнице остается один человек, раненный при атаке на порт Феодосии

© РИА НовостиПоследствия атаки на Феодосию
Последствия атаки на Феодосию - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости
Последствия атаки на Феодосию
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости. Один человек, получивший ранения после атаки на порт Феодосии, остается в больнице в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в Минздраве полуострова
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил о вражеской атаке в ночь на вторник на порт Феодосии. Минобороны РФ сообщило, что в ходе отражения удара ВСУ поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск". Минздрав Крыма позже сообщил, что один человек погиб, четыре пострадали в результате атаки, два из них были госпитализированы.
"В настоящее время стационарное лечение продолжает один пациент, его состояние средней степени тяжести", - сообщили в минздраве.
Большой десантный корабль Новочеркасск - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Корабль "Новочеркасск" пострадал в Феодосии при отражении атаки ВСУ
26 декабря, 09:45
 
ПроисшествияФеодосияСергей Аксенов (политик)Республика Крым
 
 
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