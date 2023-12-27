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Южная Корея закупит у США еще 20 истребителей, пишут СМИ - РИА Новости, 27.12.2023
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23:28 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/f-35a-1918590447.html
Южная Корея закупит у США еще 20 истребителей, пишут СМИ
Южная Корея закупит у США еще 20 истребителей, пишут СМИ - РИА Новости, 27.12.2023
Южная Корея закупит у США еще 20 истребителей, пишут СМИ
Южная Корея подписала контракт на покупку у США еще 20 истребителей F-35A для укрепления возможностей реагирования на военные угрозы со стороны Северной Кореи,... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T23:28
2023-12-27T23:28
в мире
технологии
южная корея
сша
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СЕУЛ, 27 дек – РИА Новости. Южная Корея подписала контракт на покупку у США еще 20 истребителей F-35A для укрепления возможностей реагирования на военные угрозы со стороны Северной Кореи, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Администрацию программы оборонных закупок (DAPA). Сообщается, что контракт на покупку истребителей производства американской компании Lockheed Martin был подписан 8 декабря после получения одобрения от Вашингтона в сентябре. По данным DAPA, новые истребители F-35A будут поставлены начиная с 2027 года и будут обладать улучшенными боевыми возможностями и функциями безопасности. ВВС Южной Кореи уже располагают 39 истребителями F-35A, закупленными с 2019 по 2022 год. Ранее в этом месяце один из F-35A был выведен из эксплуатации после повреждения в результате столкновения с птицей. Как сообщает агентство Рёнхап, Южная Корея в настоящее время эксплуатирует около 410 истребителей, в то время как Северная Корея имеет около 810, хотя уровень их эксплуатации снижен из-за санкций ООН. При этом возможности F-35A значительно превосходят "стареющий парк истребителей" КНДР, учитывая, что передовым самолетом Пхеньяна является МиГ-29, разработанный в 1970-х годах.
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в мире, технологии, южная корея, сша, lockheed martin , оон, миг-29
В мире, Технологии, Южная Корея, США, Lockheed Martin , ООН, МиГ-29
Южная Корея закупит у США еще 20 истребителей, пишут СМИ

Ренхап: Южная Корея подписала контракт на покупку у США 20 истребителей F-35A

© Фото : Los Alamos National LaboratoryАмериканский истребитель F-35
Американский истребитель F-35 - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© Фото : Los Alamos National Laboratory
Американский истребитель F-35. Архивное фото
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СЕУЛ, 27 дек – РИА Новости. Южная Корея подписала контракт на покупку у США еще 20 истребителей F-35A для укрепления возможностей реагирования на военные угрозы со стороны Северной Кореи, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Администрацию программы оборонных закупок (DAPA).
Сообщается, что контракт на покупку истребителей производства американской компании Lockheed Martin был подписан 8 декабря после получения одобрения от Вашингтона в сентябре.
По данным DAPA, новые истребители F-35A будут поставлены начиная с 2027 года и будут обладать улучшенными боевыми возможностями и функциями безопасности.
ВВС Южной Кореи уже располагают 39 истребителями F-35A, закупленными с 2019 по 2022 год. Ранее в этом месяце один из F-35A был выведен из эксплуатации после повреждения в результате столкновения с птицей.
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Как сообщает агентство Рёнхап, Южная Корея в настоящее время эксплуатирует около 410 истребителей, в то время как Северная Корея имеет около 810, хотя уровень их эксплуатации снижен из-за санкций ООН. При этом возможности F-35A значительно превосходят "стареющий парк истребителей" КНДР, учитывая, что передовым самолетом Пхеньяна является МиГ-29, разработанный в 1970-х годах.
 
В миреТехнологииЮжная КореяСШАLockheed MartinООНМиГ-29
 
 
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