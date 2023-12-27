https://ria.ru/20231227/evrosoyuz-1918436931.html
Захарова раскритиковала слова Борреля о мобилизации ЕС против России
Захарова раскритиковала слова Борреля о мобилизации ЕС против России - РИА Новости, 27.12.2023
Захарова раскритиковала слова Борреля о мобилизации ЕС против России
Заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что если Евросоюз не мобилизует все свои возможности, Россия одержит верх в украинском конфликте, стало... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T13:52
2023-12-27T13:52
2023-12-27T13:52
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что если Евросоюз не мобилизует все свои возможности, Россия одержит верх в украинском конфликте, стало проявлением расизма и национализма со стороны политика, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Глава дипломатии ЕС ранее заявил, что Россия одержит верх в конфликте на Украине, если Евросоюз не мобилизует все свои возможности. Он также высказал мнение, что Россия не останется удовлетворенной "ограниченной территориальной победой", и призвал "готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени". Боррель также назвал РФ великой державой, которая якобы угрожает европейской демократии. "Это заявление малограмотного человека, который очевидно исповедует элементы расистской и националистической идеологии", - сказала Захарова на брифинге. Она также напомнила, что глава европейской дипломатии уже прославился по всему миру своей расистской риторикой, сравнив Евросоюз с прекрасным садом, а остальной мир с джунглями. "Нынешнее заявление в отношении нашей страны, которую он называет великой державой, нельзя характеризовать иначе, как откровенную буквально зависть", - добавила она. Выступая в прошлом году на открытии Европейской дипломатической академии в бельгийском Брюгге, Боррель высказал суждение о том, что "привилегированная" Европа – это "сад", а окружающий ее мир – "джунгли", способные грубо вторгнуться в хорошо отлаженный и прекрасно работающий европейский механизм. Эти слова Борреля вызвали неоднозначную реакцию в европейском и международном сообществе и вынудили внешнеполитическую службу ЕС и самого главного дипломата Европы оправдываться.
https://ria.ru/20231220/tovary-1917015943.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, брюгге, мария захарова, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Брюгге, Мария Захарова, Жозеп Боррель, Евросоюз
Захарова раскритиковала слова Борреля о мобилизации ЕС против России
МИД назвал заявление Борреля о мобилизации ЕС против России проявлением расизма
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что если Евросоюз не мобилизует все свои возможности, Россия одержит верх в украинском конфликте, стало проявлением расизма и национализма со стороны политика, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Глава дипломатии ЕС ранее заявил, что Россия одержит верх в конфликте на Украине
, если Евросоюз не мобилизует все свои возможности. Он также высказал мнение, что Россия не останется удовлетворенной "ограниченной территориальной победой", и призвал "готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени". Боррель также назвал РФ великой державой, которая якобы угрожает европейской демократии.
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"Это заявление малограмотного человека, который очевидно исповедует элементы расистской и националистической идеологии", - сказала Захарова на брифинге.
Она также напомнила, что глава европейской дипломатии уже прославился по всему миру своей расистской риторикой, сравнив Евросоюз с прекрасным садом, а остальной мир с джунглями. "Нынешнее заявление в отношении нашей страны, которую он называет великой державой, нельзя характеризовать иначе, как откровенную буквально зависть", - добавила она.
Выступая в прошлом году на открытии Европейской дипломатической академии в бельгийском Брюгге
, Боррель высказал суждение о том, что "привилегированная" Европа – это "сад", а окружающий ее мир – "джунгли", способные грубо вторгнуться в хорошо отлаженный и прекрасно работающий европейский механизм. Эти слова Борреля вызвали неоднозначную реакцию в европейском и международном сообществе и вынудили внешнеполитическую службу ЕС и самого главного дипломата Европы
оправдываться.
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