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ЕС готовит план помощи Украине в обход блокировок Орбана, пишут СМИ - РИА Новости, 27.12.2023
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01:09 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/evrosoyuz-1918342447.html
ЕС готовит план помощи Украине в обход блокировок Орбана, пишут СМИ
ЕС готовит план помощи Украине в обход блокировок Орбана, пишут СМИ - РИА Новости, 27.12.2023
ЕС готовит план помощи Украине в обход блокировок Орбана, пишут СМИ
Евросоюз готовит резервный план помощи Украине на сумму до 20 миллиардов евро за счет наращивания долга, что позволит обойти блокировки премьера Венгрии Виктора РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T01:09
2023-12-27T01:09
в мире
украина
венгрия
киев
виктор орбан
евросоюз
евросовет
шарль мишель
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Евросоюз готовит резервный план помощи Украине на сумму до 20 миллиардов евро за счет наращивания долга, что позволит обойти блокировки премьера Венгрии Виктора Орбана, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. "ЕС готовит резервный план помощи Украине на сумму до 20 миллиардов евро за счет наращивания долга, что позволит обойти возражения венгра Виктора Орбана", - говорится в сообщении издания со ссылкой на источники. По их словам, этот план будет включать в себя предоставление странами-участницами гарантий бюджету ЕС, что позволит Европейской комиссии занять для Киева до 20 миллиардов евро на рынках капитала. Согласно информации источников, точные условия еще обсуждают, а окончательная сумма будет определяться в зависимости от потребностей Украины. По данным издания, эта схема похожа на структуру, использовавшуюся в 2020 году, когда Еврокомиссия предоставила странам ЕС до 100 миллиардов евро для краткосрочных программ поддержки занятости во время пандемии коронавируса. "Некоторым странам, в том числе Германии и Нидерландам, потребуется одобрение парламента для предоставления национальных гарантий", - подчеркивает издание, отмечая, что источники надеются, что этот процесс будет завершен к марту. Ранее Орбан заявил, что Венгрия вновь заблокировала пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов. В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель после саммита в Брюсселе заявил журналистам, что рассчитывает, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года. Следующий внеочередной саммит ЕС назначен на 1 февраля. Венгрия блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.
https://ria.ru/20231227/ssha-1918339806.html
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в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, евросоюз, евросовет, шарль мишель
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Евросоюз, Евросовет, Шарль Мишель
ЕС готовит план помощи Украине в обход блокировок Орбана, пишут СМИ

FT: ЕС готовит план помощи Украине, который позволит обойти блокировки Орбана

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Евросоюз готовит резервный план помощи Украине на сумму до 20 миллиардов евро за счет наращивания долга, что позволит обойти блокировки премьера Венгрии Виктора Орбана, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
«
"ЕС готовит резервный план помощи Украине на сумму до 20 миллиардов евро за счет наращивания долга, что позволит обойти возражения венгра Виктора Орбана", - говорится в сообщении издания со ссылкой на источники.
По их словам, этот план будет включать в себя предоставление странами-участницами гарантий бюджету ЕС, что позволит Европейской комиссии занять для Киева до 20 миллиардов евро на рынках капитала. Согласно информации источников, точные условия еще обсуждают, а окончательная сумма будет определяться в зависимости от потребностей Украины.
По данным издания, эта схема похожа на структуру, использовавшуюся в 2020 году, когда Еврокомиссия предоставила странам ЕС до 100 миллиардов евро для краткосрочных программ поддержки занятости во время пандемии коронавируса.
"Некоторым странам, в том числе Германии и Нидерландам, потребуется одобрение парламента для предоставления национальных гарантий", - подчеркивает издание, отмечая, что источники надеются, что этот процесс будет завершен к марту.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия вновь заблокировала пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов. В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель после саммита в Брюсселе заявил журналистам, что рассчитывает, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года. Следующий внеочередной саммит ЕС назначен на 1 февраля.
Венгрия блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.
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В миреУкраинаВенгрияКиевВиктор ОрбанЕвросоюзЕвросоветШарль Мишель
 
 
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