Минобороны Эстонии сообщило, что обучило более 1300 украинских военных
Минобороны Эстонии с февраля 2022 года обучило более 1300 украинских военных
© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 27 дек - РИА Новости. В Эстонии прошли обучение более 1300 украинских военнослужащих с февраля 2022 года, сообщила в среду пресс-служба эстонского министерства обороны.
"С начала войны мы обучили более 1300 украинских солдат. В основном это базовая подготовка военнослужащего, а также обучение артиллеристов, снайперов и кибервойск", - сказал пресс-секретарь минобороны Роланд Муроф порталу государственного телерадиовещания ERR.
По словам Мурофа, расходы на обучение украинских военных покрываются как на двусторонней основе, так и в рамках миссии Европейского союза по оказанию военной помощи Украине EUMAM. "Мы подали заявку на частичное возмещение расходов от Европейского союза, но пока никаких выплат не было", - добавил он. Муроф также указал на невозможность раскрыть детали обучения украинцев и его стоимость.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".