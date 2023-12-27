Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Эстонии сообщило, что обучило более 1300 украинских военных - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:51 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/estoniya-1918551663.html
Минобороны Эстонии сообщило, что обучило более 1300 украинских военных
Минобороны Эстонии сообщило, что обучило более 1300 украинских военных - РИА Новости, 27.12.2023
Минобороны Эстонии сообщило, что обучило более 1300 украинских военных
В Эстонии прошли обучение более 1300 украинских военнослужащих с февраля 2022 года, сообщила в среду пресс-служба эстонского министерства обороны. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T18:51
2023-12-27T18:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
эстония
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913651017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae0977ad4dc95718fb7e182868632700.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 27 дек - РИА Новости. В Эстонии прошли обучение более 1300 украинских военнослужащих с февраля 2022 года, сообщила в среду пресс-служба эстонского министерства обороны. "С начала войны мы обучили более 1300 украинских солдат. В основном это базовая подготовка военнослужащего, а также обучение артиллеристов, снайперов и кибервойск", - сказал пресс-секретарь минобороны Роланд Муроф порталу государственного телерадиовещания ERR. По словам Мурофа, расходы на обучение украинских военных покрываются как на двусторонней основе, так и в рамках миссии Европейского союза по оказанию военной помощи Украине EUMAM. "Мы подали заявку на частичное возмещение расходов от Европейского союза, но пока никаких выплат не было", - добавил он. Муроф также указал на невозможность раскрыть детали обучения украинцев и его стоимость. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231223/estoniya-1917625798.html
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917738692.html
украина
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913651017_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_494c3f8675d7a9ebf6cf71acaf278429.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, эстония, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Эстония, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
Минобороны Эстонии сообщило, что обучило более 1300 украинских военных

Минобороны Эстонии с февраля 2022 года обучило более 1300 украинских военных

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 27 дек - РИА Новости. В Эстонии прошли обучение более 1300 украинских военнослужащих с февраля 2022 года, сообщила в среду пресс-служба эстонского министерства обороны.
"С начала войны мы обучили более 1300 украинских солдат. В основном это базовая подготовка военнослужащего, а также обучение артиллеристов, снайперов и кибервойск", - сказал пресс-секретарь минобороны Роланд Муроф порталу государственного телерадиовещания ERR.
Инструктор во время тренировки военнослужащих в городском парке в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
Эстония готова возвращать на Украину беженцев для мобилизации
23 декабря, 10:25
По словам Мурофа, расходы на обучение украинских военных покрываются как на двусторонней основе, так и в рамках миссии Европейского союза по оказанию военной помощи Украине EUMAM. "Мы подали заявку на частичное возмещение расходов от Европейского союза, но пока никаких выплат не было", - добавил он. Муроф также указал на невозможность раскрыть детали обучения украинцев и его стоимость.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
Путин готовит Украине рождественский сюрприз, заявил эстонский генерал
24 декабря, 10:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЭстонияСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала