https://ria.ru/20231227/estoniya-1918551663.html

Минобороны Эстонии сообщило, что обучило более 1300 украинских военных

Минобороны Эстонии сообщило, что обучило более 1300 украинских военных - РИА Новости, 27.12.2023

Минобороны Эстонии сообщило, что обучило более 1300 украинских военных

В Эстонии прошли обучение более 1300 украинских военнослужащих с февраля 2022 года, сообщила в среду пресс-служба эстонского министерства обороны. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T18:51

2023-12-27T18:51

2023-12-27T18:51

специальная военная операция на украине

в мире

украина

эстония

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913651017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae0977ad4dc95718fb7e182868632700.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 27 дек - РИА Новости. В Эстонии прошли обучение более 1300 украинских военнослужащих с февраля 2022 года, сообщила в среду пресс-служба эстонского министерства обороны. "С начала войны мы обучили более 1300 украинских солдат. В основном это базовая подготовка военнослужащего, а также обучение артиллеристов, снайперов и кибервойск", - сказал пресс-секретарь минобороны Роланд Муроф порталу государственного телерадиовещания ERR. По словам Мурофа, расходы на обучение украинских военных покрываются как на двусторонней основе, так и в рамках миссии Европейского союза по оказанию военной помощи Украине EUMAM. "Мы подали заявку на частичное возмещение расходов от Европейского союза, но пока никаких выплат не было", - добавил он. Муроф также указал на невозможность раскрыть детали обучения украинцев и его стоимость. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231223/estoniya-1917625798.html

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917738692.html

украина

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, эстония, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины