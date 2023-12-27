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Захарова считает, что Эстония выдаст Украине уклонистов - РИА Новости, 27.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:09 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/estoniya-1918406007.html
Захарова считает, что Эстония выдаст Украине уклонистов
Захарова считает, что Эстония выдаст Украине уклонистов - РИА Новости, 27.12.2023
Захарова считает, что Эстония выдаст Украине уклонистов
Таллин окажет Киеву содействие в выдаче уклонившихся от призыва на военную службу граждан Украины, потому что власти Эстонии не готовы кормить и обеспечивать... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T12:09
2023-12-27T12:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
эстония
мария захарова
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Таллин окажет Киеву содействие в выдаче уклонившихся от призыва на военную службу граждан Украины, потому что власти Эстонии не готовы кормить и обеспечивать работой украинских мигрантов, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что добраться до уклонистов, которые выехали c Украины по поддельным документам, сейчас нет возможности, но правоохранительные органы могут обратиться в другие страны с запросом об их экстрадиции. "На это предложение бандеровцев уже откликнулись в так называемой демократической Европе. 22 декабря министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что Таллин окажет Киеву содействие в выдаче уклонистов. Знаете почему? Да потому что их кормить же надо, тех самых, которые искали в Эстонии убежище, пристанище, какое-то временное проживание. Их же надо кормить, обеспечивать работой, лечить", - сказала Захарова на брифинге. Она отметила, что Эстония не подписывалась на создание условий для жизни выходцев с Украины. По словам Захаровой, Таллин готов лишь проявлять русофобию и осуществлять бесконечные информационные политические атаки против России. Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html
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в мире, украина, эстония, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Эстония, Мария Захарова, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Захарова считает, что Эстония выдаст Украине уклонистов

Захарова: Эстония не готова кормить украинских мигрантов, включая уклонистов

© РИА Новости / Тимур НисаметдиновПолиция Эстонии
Полиция Эстонии - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Тимур Нисаметдинов
Полиция Эстонии. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Таллин окажет Киеву содействие в выдаче уклонившихся от призыва на военную службу граждан Украины, потому что власти Эстонии не готовы кормить и обеспечивать работой украинских мигрантов, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что добраться до уклонистов, которые выехали c Украины по поддельным документам, сейчас нет возможности, но правоохранительные органы могут обратиться в другие страны с запросом об их экстрадиции.
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"На это предложение бандеровцев уже откликнулись в так называемой демократической Европе. 22 декабря министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что Таллин окажет Киеву содействие в выдаче уклонистов. Знаете почему? Да потому что их кормить же надо, тех самых, которые искали в Эстонии убежище, пристанище, какое-то временное проживание. Их же надо кормить, обеспечивать работой, лечить", - сказала Захарова на брифинге. Она отметила, что Эстония не подписывалась на создание условий для жизни выходцев с Украины. По словам Захаровой, Таллин готов лишь проявлять русофобию и осуществлять бесконечные информационные политические атаки против России.
Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЭстонияМария ЗахароваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Вооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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