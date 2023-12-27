https://ria.ru/20231227/es-1918343545.html

"Это ложный путь". В Раде решили признать серьезную ошибку Зеленского

"Это ложный путь". В Раде решили признать серьезную ошибку Зеленского - РИА Новости, 27.12.2023

"Это ложный путь". В Раде решили признать серьезную ошибку Зеленского

Украинское руководство ошибочно считает вступление в ЕС и НАТО правильным решением, рассказал депутат Верховной рады Евгений Шевченко в интервью украинскому... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T01:55

2023-12-27T01:55

2023-12-27T01:55

в мире

украина

швейцария

вадим карасев

владимир зеленский

евросоюз

нато

верховная рада украины

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Украинское руководство ошибочно считает вступление в ЕС и НАТО правильным решением, рассказал депутат Верховной рады Евгений Шевченко в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву."Ложный путь был, придется признать. А не ложный, истинный путь…Кравчук покойный сказал когда-то: Украина должна стать, как Швейцария — нейтральной и богатой", — заявил Шевченко.Политик также отметил, что многие известные генералы ВСУ также выступают против присоединения к Североатлантическому альянсу. Так, по их словам, Украина может полностью потерять субъектность.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию, но ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. По словам президента Владимира Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к российским границам.

https://ria.ru/20231227/ssha-1918339806.html

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в мире, украина, швейцария, вадим карасев, владимир зеленский, евросоюз, нато, верховная рада украины, сша