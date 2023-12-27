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Белоруссия продлила эмбарго на ввоз продуктов из недружественных стран - РИА Новости, 27.12.2023
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01:37 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/embargo-1918343185.html
Белоруссия продлила эмбарго на ввоз продуктов из недружественных стран
Белоруссия продлила эмбарго на ввоз продуктов из недружественных стран - РИА Новости, 27.12.2023
Белоруссия продлила эмбарго на ввоз продуктов из недружественных стран
Белоруссия решила продлить до конца 2024 года эмбарго на ввоз из стран, применяющих к Минску санкции, отдельных видов сельскохозяйственной и продовольственной... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T01:37
2023-12-27T01:37
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МИНСК, 27 дек – РИА Новости. Белоруссия решила продлить до конца 2024 года эмбарго на ввоз из стран, применяющих к Минску санкции, отдельных видов сельскохозяйственной и продовольственной продукции, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны постановлении белорусского правительства. "Продлить до 31 декабря 2024 года включительно действие пунктов 1 и 3-5 постановления Совета министров Республики Беларусь от 6 декабря 2021 года № 700 "О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров", - говорится в постановлении. Белоруссия с 1 января 2022 года на полгода ввела продовольственное эмбарго в отношении более 20 групп продовольственных товаров из ряда западных стран, которые ранее ввели санкции в отношении Минска. Вместе с тем это постановление правительства Белоруссии содержит ряд изъятий и исключений. Позже власти заявляли, что введенное Минском эмбарго не повлияло негативно на потребительский рынок Белоруссии ни в плане ассортимента, ни в плане цен. Решение впоследствии продлевалось и незначительно корректировалось, в июне Белоруссия решила продлить эмбарго до конца 2023 года.
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белоруссия, в мире
Белоруссия, В мире
Белоруссия продлила эмбарго на ввоз продуктов из недружественных стран

Минск продлил эмбарго на ввоз товаров из ряда западных стран до конца 2024 года

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПрохожие на проспекте Независимости в Минске
Прохожие на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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МИНСК, 27 дек – РИА Новости. Белоруссия решила продлить до конца 2024 года эмбарго на ввоз из стран, применяющих к Минску санкции, отдельных видов сельскохозяйственной и продовольственной продукции, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны постановлении белорусского правительства.
"Продлить до 31 декабря 2024 года включительно действие пунктов 1 и 3-5 постановления Совета министров Республики Беларусь от 6 декабря 2021 года № 700 "О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров", - говорится в постановлении.
Сетевой супермаркет в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
В Белоруссии заявили об успешном замещении попавших под эмбарго продуктов
1 января, 23:32
Белоруссия с 1 января 2022 года на полгода ввела продовольственное эмбарго в отношении более 20 групп продовольственных товаров из ряда западных стран, которые ранее ввели санкции в отношении Минска. Вместе с тем это постановление правительства Белоруссии содержит ряд изъятий и исключений. Позже власти заявляли, что введенное Минском эмбарго не повлияло негативно на потребительский рынок Белоруссии ни в плане ассортимента, ни в плане цен. Решение впоследствии продлевалось и незначительно корректировалось, в июне Белоруссия решила продлить эмбарго до конца 2023 года.
 
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