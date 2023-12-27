https://ria.ru/20231227/embargo-1918343185.html

Белоруссия продлила эмбарго на ввоз продуктов из недружественных стран

Белоруссия продлила эмбарго на ввоз продуктов из недружественных стран - РИА Новости, 27.12.2023

Белоруссия продлила эмбарго на ввоз продуктов из недружественных стран

Белоруссия решила продлить до конца 2024 года эмбарго на ввоз из стран, применяющих к Минску санкции, отдельных видов сельскохозяйственной и продовольственной... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T01:37

2023-12-27T01:37

2023-12-27T01:37

белоруссия

в мире

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МИНСК, 27 дек – РИА Новости. Белоруссия решила продлить до конца 2024 года эмбарго на ввоз из стран, применяющих к Минску санкции, отдельных видов сельскохозяйственной и продовольственной продукции, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны постановлении белорусского правительства. "Продлить до 31 декабря 2024 года включительно действие пунктов 1 и 3-5 постановления Совета министров Республики Беларусь от 6 декабря 2021 года № 700 "О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров", - говорится в постановлении. Белоруссия с 1 января 2022 года на полгода ввела продовольственное эмбарго в отношении более 20 групп продовольственных товаров из ряда западных стран, которые ранее ввели санкции в отношении Минска. Вместе с тем это постановление правительства Белоруссии содержит ряд изъятий и исключений. Позже власти заявляли, что введенное Минском эмбарго не повлияло негативно на потребительский рынок Белоруссии ни в плане ассортимента, ни в плане цен. Решение впоследствии продлевалось и незначительно корректировалось, в июне Белоруссия решила продлить эмбарго до конца 2023 года.

https://ria.ru/20230101/zameschenie-1842775318.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

белоруссия, в мире