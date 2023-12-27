https://ria.ru/20231227/eksport-1918511808.html

Россия увеличит экспорт минеральных удобрений до уровней 2021 года

Россия увеличит экспорт минеральных удобрений до уровней 2021 года - РИА Новости, 27.12.2023

Россия увеличит экспорт минеральных удобрений до уровней 2021 года

РФ по итогам 2023 года может увеличить производство и экспорт минеральных удобрений до уровней 2021 года, а в 2024 году выпуск продукции может составить более... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T17:11

2023-12-27T17:11

2023-12-27T17:11

экономика

россия

андрей гурьев

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. РФ по итогам 2023 года может увеличить производство и экспорт минеральных удобрений до уровней 2021 года, а в 2024 году выпуск продукции может составить более 64 миллионов тонн, на 10% выше предыдущего года, сообщил президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "При условии сохранения текущей загрузки мощностей предприятий к концу года ожидаем выход на показатели 2021 года, 59 миллионов тонн", - приводятся слова Гурьева в сообщении ассоциации. Там же добавляется, что при условии сохранения текущей загрузки мощностей предприятий в 2024 году можно ожидать роста производства до 10% к 2023 году, до более 64 миллиона тонн. "Уже с июня прошлого года российские производители стали оправляться от санкционного давления. Увеличивать поставки на рынки дружественных стран. По итогам прошлого года 70% экспорта удобрений пришлось именно на них, в этом году их доля вырастет до 75%. Кроме того, в текущем году мы ожидаем восстановления показателей объёма экспорта до уровня 2021 года", - добавил Гурьев. В свою очередь, объем российского экспорта удобрений в недружественные страны в 2022 году сократился на 25-30%, до 10 миллионов тонн, а в 2023 году сокращение может составить еще 15-20%. Новыми же приоритетными направлениями выступают страны глобального юга, куда направляется уже три четверти всего экспорта. По предварительным данным, за 11 месяцев 2023 года выпуск минеральных удобрений в РФ по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличился на 9% и превысил 53 миллиона тонн в физическом весе, а производители уже к середине ноября закрыли потребности АПК РФ в минеральных удобрениях на весь год. "Так, к 20 декабря приобретение с учетом накопленных ресурсов на начало года выросло на 5% год к году - до 5,8 миллиона тонн в действующем веществе. С середины ноября уже начались поставки продукции под весенний сев следующего года", - напомнил Гурьев.

https://ria.ru/20231225/udobreniya-1917872160.html

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экономика, россия, андрей гурьев