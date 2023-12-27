https://ria.ru/20231227/eksport-1918501572.html

Германия установила рекорд по экспорту оружия, пишут СМИ

Германия установила рекорд по экспорту оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 27.12.2023

Германия установила рекорд по экспорту оружия, пишут СМИ

Экспорт оружия из Германии вырос за 2023 год на 40% и достиг рекордного показателя в 11,71 миллиарда евро по состоянию на середину декабря, сообщило... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T16:47

2023-12-27T16:47

2023-12-27T17:29

германия

в мире

украина

россия

сергей лавров

севим дагделен

сара вагенкнехт

хамас

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Экспорт оружия из Германии вырос за 2023 год на 40% и достиг рекордного показателя в 11,71 миллиарда евро по состоянию на середину декабря, сообщило информационное агентство DPA со ссылкой на ответ министерства экономики по запросу от Севим Дагделен, депутата группы Сары Вагенкнехт."К середине декабря федеральное правительство одобрило экспорт оружия на сумму не менее 11,71 миллиарда евро, установив новый рекорд. Предыдущий максимум в 9,35 миллиарда евро от 2021 года был превышен на 25%. По сравнению с предыдущим годом рост составил аж 40%", - пишет DPA.Более трети одобренного экспорта вооружений (4,15 миллиарда евро) приходится на Украину. Вслед за Украиной идет Норвегия (1,2 миллиарда евро), Венгрия (1,03 миллиарда евро), Великобритания (654,9 миллиона евро), США (545,4 миллиона евро) и Польша (327,9 миллиона евро).На седьмом месте расположился Израиль: ему Германия одобрила экспорт оружия на сумму 323,2 миллиона евро. При этом по сравнению с прошлым годом это цифра выросла более чем в 10 раз - и большая часть экспорта была одобрена после нападения ХАМАС 7 октября.Неделю назад министерство экономики Германии опубликовало доклад по экспорту вооружений за 2022 год, из которого следовало, что страна одобрила лицензий на экспорт оружия на сумму 8,362 миллиарда евро, причем четверть от этой цифры приходилась на Украину.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231226/pomosch-1918262298.html

https://ria.ru/20231227/evrosoyuz-1918342447.html

германия

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

германия, в мире, украина, россия, сергей лавров, севим дагделен, сара вагенкнехт, хамас, нато